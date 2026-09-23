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APA ots news: OeNB: Österreich europaweit an der Spitze bei Umfrage zu neuen Euro-Banknoten

Fast 470.000 Menschen aus Österreich beteiligten sich -  
gemessen an der Bevölkerung höchste Teilnahme im Euroraum 

Wien (APA-ots) - Das Interesse der Österreicher:innen an der künftigen  
Gestaltung der 
Euro-Banknoten ist außergewöhnlich groß: 469.166 vollständig 
ausgefüllte Fragebögen kamen aus Österreich. Das entspricht über 5 % 
der österreichischen Bevölkerung und damit dem höchsten Wert aller 
Euroländer. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Menschen in Europa 
von 23. Juli bis 21. September 2026 eingeladen, ihre Meinung zu zehn 
Gestaltungsvorschlägen für die nächste Generation der Euro-Banknoten 
abzugeben. Zur Auswahl standen Entwürfe zu den beiden Themen 
"Europäische Kultur" sowie "Flüsse und Vögel". 

"Die außergewöhnlich hohe Beteiligung zeigt, wie stark die 
Menschen in Österreich mit dem Euro verbunden sind. Mehr als fünf 
Prozent der Bevölkerung haben sich Zeit genommen, über das künftige 
Aussehen unserer gemeinsamen Währung mitzuentscheiden. Damit liegt 
Österreich europaweit auf Platz eins und setzt ein starkes Zeichen 
für gelebte Beteiligung und für die Bedeutung des Bargelds", so OeNB- 
Gouverneur Martin Kocher. 

OeNB-Direktor Thomas Steiner betont ebenfalls, dass "die hohe 
Beteiligung ein klares Votum für die Zukunft des Bargelds darstellt: 
Bargeld ist modern, sicher und menschlich. Es steht für Resilienz und 
Wahlfreiheit beim Bezahlen - und damit für die Werte, die auch unser 
europäisches Zahlungssystem prägen". Europaweit nahmen rund 10 
Millionen Menschen an der öffentlichen Online-Umfrage teil. Parallel 
dazu wurde im Auftrag der EZB eine separate repräsentative Befragung 
durchgeführt. Die Ergebnisse beider Erhebungen werden in den weiteren 
Entscheidungsprozess einfließen. Der EZB-Rat wird voraussichtlich 
gegen Ende des Jahres über das künftige Design der Euro-Banknoten 
entscheiden. 

Die Oesterreichische Nationalbank hatte die Umfrage in den 
vergangenen Wochen über ihre Kommunikationskanäle intensiv begleitet 
und insbesondere über Social Media zur Teilnahme aufgerufen. 

Weitere Infos zu den euroraumweiten Umfrageergebnissen finden 
sich auf der EZB-Website. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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OTS0100    2026-09-23/11:37
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