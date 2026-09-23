APA ots news: OeNB West: Geldgeschichten - Von Macht, Vertrauen und Wandel

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    Neue Sonderausstellung in Innsbruck von 24. September 2026 bis  
Herbst 2027 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert in  
Innsbruck ab 
dem 24. September 2026 die neue Sonderausstellung "Geldgeschichten". 
Sie berichtet von Macht, Vertrauen und Wandel und führt durch mehr 
als zwei Jahrtausende. 

In 15 Stationen zeigt die Ausstellung, wie eng wirtschaftliche 
Entwicklungen mit politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen 
Umbrüchen verknüpft sind. Von römischen Münzreformen über den 
mittelalterlichen Handel und frühneuzeitliche Finanzkrisen bis hin zu 
Papiergeld, Kreditkarten und digitalen Währungen spannt sich der 
Bogen. Im Mittelpunkt stehen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen 
Epochen, die ihre ganz eigene Geldgeschichte erzählen. Aus ihrer 
Perspektive wird erfahrbar, wie Menschen die wirtschaftlichen 
Herausforderungen und Chancen ihrer Zeit erlebt haben. 

Für Petia Niederländer, Direktorin der Hauptabteilung 
Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung der OeNB, ist 
die Geschichte des Geldes eine Geschichte des Vertrauens und des 
stetigen Wandels: "Vertrauen ist das Fundament jeder Währung. Es gibt 
uns die Sicherheit, Werte auszutauschen, Verpflichtungen einzugehen 
und einander etwas zuzutrauen. Dieses Vertrauen entsteht, wenn 
Zahlungsmittel sicher sind, zuverlässig funktionieren und von den 
Menschen akzeptiert werden. Mit dieser Ausstellung wollen wir zeigen, 
wie sich Geld im Laufe der Zeit entwickelt hat - und wie es unseren 
Alltag, den Handel, die Politik und unsere Gesellschaft prägt." 

Markus Fidler, Leiter der OeNB West, betont den starken 
regionalen Bezug der Ausstellung: "Die Geschichte des Geldes ist 
phasenweise eng mit der Tiroler Geschichte verbunden. Beispielsweise 
entwickelte sich Hall in Tirol in der frühen Neuzeit durch dessen 
Nähe zum Silberbergwerk Schwaz zu einer der wichtigsten Münzstätten 
Europas. In der Ausstellung können wir daher auch einige Tiroler 
Exponate präsentieren." 

Die gezeigten Objekte laden dazu ein, Geld als Spiegel 
menschlicher Geschichte zu entdecken - als Medium des Vertrauens, der 
Innovation und der Krisenbewältigung. Begeben Sie sich auf eine 
geschichtliche Reise in die Welt des Geldes und lernen Sie dabei 
faszinierende und prägende historische Persönlichkeiten kennen. 

Öffnungszeiten: 

Montag - Freitag von 08.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 15.00 Uhr, 

Eintritt frei, kostenlose Führungen ab zehn Personen nach 
Voranmeldung 

Adresse: OeNB West, Adamgasse 2, 6020 Innsbruck 

Weiterführende Links: Sonderausstellung "Geldgeschichten - Von 
Macht, Vertrauen und Wandel" 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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OTS0059    2026-09-23/10:05
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