APA ots news: OeNB West: Geldgeschichten - Von Macht, Vertrauen und Wandel

Neue Sonderausstellung in Innsbruck von 24. September 2026 bis Herbst 2027 Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert in Innsbruck ab dem 24. September 2026 die neue Sonderausstellung "Geldgeschichten". Sie berichtet von Macht, Vertrauen und Wandel und führt durch mehr als zwei Jahrtausende. In 15 Stationen zeigt die Ausstellung, wie eng wirtschaftliche Entwicklungen mit politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Umbrüchen verknüpft sind. Von römischen Münzreformen über den mittelalterlichen Handel und frühneuzeitliche Finanzkrisen bis hin zu Papiergeld, Kreditkarten und digitalen Währungen spannt sich der Bogen. Im Mittelpunkt stehen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Epochen, die ihre ganz eigene Geldgeschichte erzählen. Aus ihrer Perspektive wird erfahrbar, wie Menschen die wirtschaftlichen Herausforderungen und Chancen ihrer Zeit erlebt haben. Für Petia Niederländer, Direktorin der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung der OeNB, ist die Geschichte des Geldes eine Geschichte des Vertrauens und des stetigen Wandels: "Vertrauen ist das Fundament jeder Währung. Es gibt uns die Sicherheit, Werte auszutauschen, Verpflichtungen einzugehen und einander etwas zuzutrauen. Dieses Vertrauen entsteht, wenn Zahlungsmittel sicher sind, zuverlässig funktionieren und von den Menschen akzeptiert werden. Mit dieser Ausstellung wollen wir zeigen, wie sich Geld im Laufe der Zeit entwickelt hat - und wie es unseren Alltag, den Handel, die Politik und unsere Gesellschaft prägt." Markus Fidler, Leiter der OeNB West, betont den starken regionalen Bezug der Ausstellung: "Die Geschichte des Geldes ist phasenweise eng mit der Tiroler Geschichte verbunden. Beispielsweise entwickelte sich Hall in Tirol in der frühen Neuzeit durch dessen Nähe zum Silberbergwerk Schwaz zu einer der wichtigsten Münzstätten Europas. In der Ausstellung können wir daher auch einige Tiroler Exponate präsentieren." Die gezeigten Objekte laden dazu ein, Geld als Spiegel menschlicher Geschichte zu entdecken - als Medium des Vertrauens, der Innovation und der Krisenbewältigung. Begeben Sie sich auf eine geschichtliche Reise in die Welt des Geldes und lernen Sie dabei faszinierende und prägende historische Persönlichkeiten kennen. Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 15.00 Uhr, Eintritt frei, kostenlose Führungen ab zehn Personen nach Voranmeldung Adresse: OeNB West, Adamgasse 2, 6020 Innsbruck Weiterführende Links: Sonderausstellung "Geldgeschichten - Von Macht, Vertrauen und Wandel" Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Mag. Marlies Schroeder, MiM Telefon: +43-1-404 20-6900 E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at Website: https://www.oenb.at *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0059 2026-09-23/10:05