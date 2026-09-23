Bericht: Überprüfungsgespräch bei Volkswagen am 30. September

Berlin, 23. ⁠Sep (Reuters) - Im Ringen um Einsparungen bei Volkswagen treffen sich die IG Metall und das Management nach Informationen aus Verhandlungskreisen kommende Woche zu einem ersten Gespräch. Beide ‌Seiten kämen am 30. September in Hannover zusammen, hieß es am Mittwoch aus Verhandlungskreisen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" ⁠über ⁠den Termin berichtet. Im Mittelpunkt stünden die Zusagen für die Werke Emden, Zwickau und Hannover, hieß es in dem Bericht.

Die IG Metall und der Betriebsrat hatten Mitte September die Revisionsklausel aus dem Tarifvertrag ‌vom Dezember 2024 gezogen. Diese sieht ‌Gespräche mit dem Management vor, wenn sich die Rahmenbedingungen änderten. Kommt es bei den Verhandlungen zu keiner Einigung, ⁠kann nach Gewerkschaftsangaben die Schlichtungsstelle angerufen werden.

Im Dezember 2024 ‌hatten sich Arbeitnehmer und ⁠Vorstand nach monatelangem Ringen auf einen Tarifvertrag geeinigt. Dabei verständigten sich beide Seiten auf den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen. Im Gegenzug sagte der ‌Vorstand unter anderem eine ⁠Beschäftigungsgarantie bis Ende 2030 und ⁠Modelle für die Standorte Emden, Zwickau und Hannover zu. VW-Chef Oliver Blume hat zuletzt seinen Sparkurs nochmal verschärft. Er will die Rendite bis 2030 auf neun Prozent steigern. Dazu sollen rund 50.000 Stellen weltweit wegfallen. Vier deutsche Werke stehen auf dem Prüfstand.

(Bericht von Christina AmannRedigiert von Scot W. ⁠StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)