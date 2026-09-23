Burry shortet Micron – Viking legt Abnehm-Daten vor
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Siltronic, Evonik Industries, On Holding, Netflix, PayPal, Meta, IonQ, Viking Therapeutics, Salesforce und Micron.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Viking Therapeutics – das Abnehm-Wunder?
Neue Daten zu VK2735 sorgen für enorme Aufmerksamkeit. Was macht die Ergebnisse so interessant – und könnte Viking im milliardenschweren Adipositas-Markt tatsächlich eine größere Rolle spielen?
Salesforce – der unterschätzte Anthropic-Hebel
Marc Benioff spricht offen über die Beteiligung an Anthropic, während Salesforce gleichzeitig Agentforce, Slackbot und seine KI-Infrastruktur massiv ausbaut. Wie viel KI-Potenzial steckt inzwischen wirklich in der Aktie?
Micron – Michael Burry wird skeptischer
Der bekannte Investor hat seine Short-Positionen im Halbleiter- und KI-Bereich ausgeweitet. Besonders spannend: Seine Argumentation zum Memory-Zyklus stellt eine der derzeit wichtigsten Bull-Thesen für Speicherhersteller wie Micron infrage.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–