Märkte heute 23.09.2026

Burry shortet Micron – Viking legt Abnehm-Daten vor

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Siltronic, Evonik Industries, On Holding, Netflix, PayPal, Meta, IonQ, Viking Therapeutics, Salesforce und Micron.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Viking Therapeutics – das Abnehm-Wunder?

Neue Daten zu VK2735 sorgen für enorme Aufmerksamkeit. Was macht die Ergebnisse so interessant – und könnte Viking im milliardenschweren Adipositas-Markt tatsächlich eine größere Rolle spielen?

Salesforce – der unterschätzte Anthropic-Hebel

Marc Benioff spricht offen über die Beteiligung an Anthropic, während Salesforce gleichzeitig Agentforce, Slackbot und seine KI-Infrastruktur massiv ausbaut. Wie viel KI-Potenzial steckt inzwischen wirklich in der Aktie?

Micron – Michael Burry wird skeptischer

Der bekannte Investor hat seine Short-Positionen im Halbleiter- und KI-Bereich ausgeweitet. Besonders spannend: Seine Argumentation zum Memory-Zyklus stellt eine der derzeit wichtigsten Bull-Thesen für Speicherhersteller wie Micron infrage.

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