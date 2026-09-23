Shanghai, ⁠23. Sep (Reuters) - Chinas Zentralbank will die heimischen Geldhäuser vor den anstehenden Feiertagen mit zusätzlicher Liquidität versorgen. Dazu sollen täglich ‌bis zu eine Billion Yuan (umgerechnet rund 131 Milliarden Euro) bereitgestellt werden, wie ⁠die ⁠Währungshüter am Mittwoch in Peking mitteilten. Die Notenbank will den Geschäftsbanken vom 28. September bis zum 8. Oktober kurzfristig Geld leihen, damit diese ‌die erwartete hohe Nachfrage bedienen ‌können und das Finanzsystem stabil bleibt.

In China steigt die Nachfrage nach Liquidität ⁠üblicherweise vor den Feiertagen an. Der Interbanken-Anleihemarkt ‌ist wegen des ⁠Nationalfeiertags vom 1. bis zum 7. Oktober geschlossen. Zudem bleibt er wegen des Mondfestes vom 25. bis ‌zum 27. ⁠September zu. Der Aktienmarkt ⁠nimmt den Handel nach der sogenannten Goldenen Woche am 8. Oktober wieder auf. An welchen Tagen genau die Geschäfte stattfinden und zu welchem Zinssatz, teilte die Zentralbank nicht mit.

(Büro Shanghai, geschrieben von Rene WagnerRedigiert ⁠von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)