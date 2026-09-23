Dax fast unverändert – KWS verliert zeitweise zweistellig

Sinkende Ölpreise haben dem Dax am Mittwoch wieder Unterstützung verliehen. Der deutsche Leitindex konnte die vorbörslichen Gewinne aber nach Handelsbeginn nicht halten und notiert zum Ende der ersten Handelsstunde auf Xetra nahezu unverändert gegenüber dem Vortages-Schlusskurs.

Tags zuvor hatte sich die Dax-Erholung exakt an seiner 50-Tage-Durchschnittslinie festgelaufen, die den mittelfristigen Trend beschreibt. Letztlich hatte das Börsenbarometer kaum verändert geschlossen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notiert aktuell minimal im Minus.

Für etwas Schwung sorgt, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind.

Neben Frieden hoffen die Anleger vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Am Mittwoch notierte der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee bereits unter der viel beachteten Marke von 100 US-Dollar.

Aktie von KWS Saat verliert zweistellig nach verhaltenem Ausblick

Die deutlichste Bewegung am deutschen Aktienmarkt verzeichnet am Mittwochmorgen die Aktie von SDax-Mitglied KWS Saat. Der Konzern will nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Juni) wieder wachsen. Bei der Rentabilität erwartet das Unternehmen im laufenden Jahr jedoch keine großen Sprünge.

"Im Geschäftsjahr 2025/2026 wurde erneut deutlich, wie angespannt das Umfeld für die Landwirtschaft weltweit bleibt", sagte Vorstandssprecher Felix Büchting am Mittwoch laut einer Mitteilung. Klimatische Extreme, zunehmender Krankheitsdruck und schwankende Agrarmärkte stellten Landwirte vor große Herausforderungen.

Die Aktie verlor zum Handelsstart deutlich und sank in der Spitze um 11,5 Prozent unter die Marke von 70 Euro. Die schwachen Resultate des Saatgutkonzerns für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse von der Baader Bank am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der solide Ausblick auf 2026/27 bleibe unter den Konsensschätzungen.

Gea-Kurs fällt nach Analystenkommentar

Im Dax zählte im frühen Handel die Aktie von Maschinenbauer Gea zu den größten Verlierern. Hintergrund ist ein teils verhaltener Kommentar von Bernstein Research.

Der Kurs fiel im frühen Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 66,45 Euro, nachdem Analyst Benjamin Thielmann die Bewertung der Papiere des Anlagenbauers für die Milch- und Lebensmittelindustrie bei einem Kursziel von 69 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen hatte.

Thielmann lobt die Auftragslage, die Margenverbesserungen, den hohen Anteil des Service-Geschäfts sowie die Ausrichtung auf den starken Milchverarbeitungs-Markt. Allerdings gebe es nach der jüngsten Ankündigung eines Aktienrückkaufs sowie der Anhebung der Unternehmensziele für 2026 vorerst keine Kurstreiber mehr, so der Experte. Mögliche Großaufträge sowie eine Erhöhung der Margenziele für 2030 erschienen bereits in den Aktienkurs eingepreist.

(mit Material von dpa-AFX)

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