DAX fester, Hoffnung auf Entspannung am Ölmarkt
Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Auch der Euro Stoxx 50 startet leicht fester in den Handel. Unterstützung kommt von den US-Märkten, wo die Indikationen vorbörslich auf weitere Aufschläge bei S&P 500 und Nasdaq 100 hindeuten. In Asien entwickelte sich der Nikkei 225 leicht negativ.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem Vertreter beider Seiten erstmals seit Monaten wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt sind, hoffen Anleger auf eine Entspannung der geopolitischen Lage und vor allem auf eine Normalisierung am Ölmarkt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Fraport zählen zu den Gewinnern im deutschen Markt. Rückenwind kommt von den Aussagen des Managements zur Geschäftsentwicklung. Der Flughafenbetreiber zeigte sich zuversichtlich mit Blick auf die angestrebte Barmittelentwicklung im laufenden Jahr sowie die mittelfristigen Aussichten für Flugverkehr und operatives Ergebnis.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UR01XL
|5,31
|25229,035921 Punkte
|48,76
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UR1PUX
|56,60
|31378,45607 Punkte
|4,52
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR2P5B
|21,14
|28368,14148 Punkte
|12,81
|Open End
|Gold
|Bull
|UR18JE
|26,02
|4037,87719 USD
|14,59
|Open End
|Rheinmetall AG
|Bull
|UG09S2
|42,75
|569,035793 EUR
|2,34
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Netflix Inc.
|Call
|UN87GH
|0,88
|85,00 USD
|3,63
|15.12.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X11
|0,28
|280,00 USD
|11,61
|16.12.2026
|Visa Inc.
|Call
|UN3NHF
|3,09
|400,00 USD
|5,13
|19.01.2028
|LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton SE
|Call
|UG8VCJ
|0,24
|460,00 EUR
|6,20
|16.06.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UN3N42
|5,16
|180,00 USD
|3,29
|17.02.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Airbus SE
|Long
|HC19M9
|17,83
|129,762682 EUR
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6WQ6
|2,48
|23024,490887 Punkte
|10
|Open End
|Rocket Lab USA Inc.
|Long
|UR0SAV
|3,24
|53,998331 USD
|4
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|HD31H2
|6,20
|171,698023 USD
|4
|Open End
|Vonovia SE
|Long
|UR1T08
|1,49
|15,925388 EUR
|12
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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