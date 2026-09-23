DAX fester, Hoffnung auf Entspannung am Ölmarkt

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Auch der Euro Stoxx 50 startet leicht fester in den Handel. Unterstützung kommt von den US-Märkten, wo die Indikationen vorbörslich auf weitere Aufschläge bei S&P 500 und Nasdaq 100 hindeuten. In Asien entwickelte sich der Nikkei 225 leicht negativ.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem Vertreter beider Seiten erstmals seit Monaten wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt sind, hoffen Anleger auf eine Entspannung der geopolitischen Lage und vor allem auf eine Normalisierung am Ölmarkt.

Zuletzt hatten Sorgen über mögliche Einschränkungen der Öllieferungen durch die Straße von Hormus den Ölpreis deutlich steigen lassen und Inflationsängste geschürt. Mit dem Rückgang der Ölpreise hat sich auch die Sorge vor einem erneuten Anstieg des Preisdrucks etwas abgeschwächt. Das sorgt für Unterstützung an den Aktienmärkten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Fraport zählen zu den Gewinnern im deutschen Markt. Rückenwind kommt von den Aussagen des Managements zur Geschäftsentwicklung. Der Flughafenbetreiber zeigte sich zuversichtlich mit Blick auf die angestrebte Barmittelentwicklung im laufenden Jahr sowie die mittelfristigen Aussichten für Flugverkehr und operatives Ergebnis.

Siltronic stehen dagegen unter Druck. Belastet werden die Papiere von einer Anteilsplatzierung des Großaktionärs Wacker Chemie. Der Konzern veräußerte rund 2,2 Millionen Aktien des Waferherstellers und erzielte damit einen Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro. Nach Abschluss der Transaktion hält Wacker noch rund 15 Prozent an Siltronic. Die zusätzliche Aktienplatzierung sorgte für Verkaufsdruck auf den Titel.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UR01XL 5,31 25229,035921 Punkte 48,76 Open End X-DAX® Bear UR1PUX 56,60 31378,45607 Punkte 4,52 Open End Nasdaq-100® Bull UR2P5B 21,14 28368,14148 Punkte 12,81 Open End Gold Bull UR18JE 26,02 4037,87719 USD 14,59 Open End Rheinmetall AG Bull UG09S2 42,75 569,035793 EUR 2,34 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Netflix Inc. Call UN87GH 0,88 85,00 USD 3,63 15.12.2027 Nvidia Corp. Call UG1X11 0,28 280,00 USD 11,61 16.12.2026 Visa Inc. Call UN3NHF 3,09 400,00 USD 5,13 19.01.2028 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton SE Call UG8VCJ 0,24 460,00 EUR 6,20 16.06.2027 Nvidia Corp. Call UN3N42 5,16 180,00 USD 3,29 17.02.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Airbus SE Long HC19M9 17,83 129,762682 EUR 3 Open End DAX® Long UG6WQ6 2,48 23024,490887 Punkte 10 Open End Rocket Lab USA Inc. Long UR0SAV 3,24 53,998331 USD 4 Open End Nvidia Corp. Long HD31H2 6,20 171,698023 USD 4 Open End Vonovia SE Long UR1T08 1,49 15,925388 EUR 12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.