Dax höher erwartet - Konjunktur und KI im Blick

Frankfurt, 23. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex kaum verändert bei ‌25.578,85 Punkten geschlossen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump in einer Rede vor der UN-Vollversammlung trübten die Stimmung ⁠an den ⁠Börsen ein. Zuvor hatte die Hoffnung der Anleger auf ein baldiges Ende des Krieges im Iran den deutschen Leitindex um fast ein Prozent ins Plus gehievt. An der Wall Street gab der Dow-Jones-Index leicht ‌nach. Die KI-Euphorie trieb dagegen die ‌US-Technologiebörse Nasdaq den zweiten Tag in Folge auf ein Rekordhoch.

Am Mittwoch blicken die Anleger weiter auf Entwicklungen in der ⁠Geopolitik, der Konjunktur und der Technologiebranche.

• Die Generaldebatte der ‌81. Vollversammlung der Vereinten ⁠Nationen geht in den zweiten Tag.

• Die OECD stellt ihren aktualisierten Wirtschaftsausblick vor.

• Im Fokus bei den Konjunkturdaten stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Euro-Zone ‌und die USA im ⁠September.

• Auf der Unternehmensseite informieren ⁠Vertreter führender KI-Unternehmen den US-Sicherheitsrat über die Risiken dieser Technologie.

• In Deutschland beschließt die Gewerkschaft IG Metall ihre Forderung für die bevorstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.578,85

EuroStoxx50 6.324,72

EuroStoxx50-Future 6.351,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 51.863,69 -0,4%

Nasdaq

S&P 500 7.764,64 -0,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.938,75 -0,3%

Hang Seng 24.895,37 -0,8%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)