DAX® - Kerze zementiert die entscheidenden Leitplanken

Auf das „doppelte Flaggenszenario“ beim Nasdaq-100® folgte der Abschluss des äquivalenten Kursmusters im Verlauf des S&P 500® ( siehe Analyse unten ). Beide Entwicklungen greifen den deutschen Standardwerten unter die Arme. Dabei hilft dem DAX® sicherlich auch das Verteidigen der Haltezone bei 25.500/25.400 Punkten. Auf dieser Basis hat das Aktienbarometer gestern einen „high wave doji“ ausgebildet – also eine Tageskerze mit kleinem Körper und gleichzeitig recht großen Schatten. Damit dokumentiert dieses Candlestickmuster nochmals die Bedeutung der entscheidenden Signalgeber. Als diese definieren wir einerseits die bereits bekannte Bastion bei 25.500/25.400 Punkten und andererseits die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.784 Punkten) und dem Hoch vom 17. September bei 25.800 Punkten. Gelingt der Sprung über diese Hürden wäre eine kleine Bodenbildung mit einem rechnerischen Anschlusspotenzial von 600 Punkten komplettiert. Vor diesem Hintergrund dürfte die Auflösung der beschriebenen „high wave candle“ für die nächste Richtungsentscheidung sorgen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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