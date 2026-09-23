Deutsche Dienstleister wachsen wieder - Euroraum lässt Muskeln spielen

Berlin, 23. Sep (Reuters) - ⁠Angetrieben vom überraschenden Wachstum der Dienstleister nimmt die deutsche Wirtschaft kräftig Fahrt auf. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - legte im September um zwei volle Punkte auf 53,8 Zähler zu, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit elf Monaten. Das Barometer tendiert damit ‌nunmehr deutlich über der Wachstumsschwelle von 50. In der Euro-Zone signalisiert die Einkaufsmanager-Umfrage sogar das stärkste Wachstum seit April 2023.

"Die europäische Wirtschaft schwingt sich zu höheren Wachstumsraten auf. Dabei wird im laufenden Jahr vor ⁠allem die deutsche ⁠Wirtschaft zu einer zentralen konjunkturellen Kraft innerhalb der Euro-Zone", erläutert der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel. Laut dem Ökonomen Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen bleibt die konjunkturelle Perspektive solide: "Auch wenn die geopolitischen Herausforderungen groß sind und die hohen Energiepreise belasten."

Ausschlaggebend für die überraschend gute Entwicklung in Deutschland war zuletzt das Wachstum im Servicesektor. Das Barometer sprang nach fünfmonatigem Rückgang wieder über die Wachstumsschwelle und landete bei 52,9 Punkten. ‌Gleichzeitig ging es mit dem Barometer für die Industrie etwas nach ‌unten: Es hielt sich mit 53,8 Zählern aber problemlos in der Wachstumszone. "Die deutschen Unternehmen meldeten im September weitere Anzeichen von Widerstandsfähigkeit", erklärte Phil Smith, Ökonom bei S&P Global Market Intelligence.

FORSCHER RECHNEN MIT SPÜRBAREM WACHSTUM

In Deutschland zeigen sich somit zunehmende Aufschwungsignale. ⁠Auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute blicken optimistischer auf die Konjunktur. Sie erhöhten ihre Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem ‌Jahr auf 1,3 Prozent und auf 1,1 Prozent für ⁠2027, wie Reuters von Personen erfuhr, die mit dem am Donnerstag anstehenden Herbstgutachten der Forscher vertraut sind.

Auch die Industriestaatengruppe OECD hat ihre Prognose für das deutsche Wachstum nach oben korrigiert: Das BIP werde um 1,1 Prozent zulegen, sagte die in Paris ansässige Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) voraus. ‌Im Juni war lediglich ein Plus von 0,7 Prozent ⁠erwartet worden. Für die Euro-Zone rechnet sie weiterhin ⁠mit einem Zuwachs beim BIP von 1,0 Prozent. Die überraschende Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft im Währungsraum könnte jedoch auch eine Kehrseite haben, worauf Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer hinwies: "Neben den Effekten der hohen Energiepreise könnte eine starke Konjunktur ebenfalls die Inflation im kommenden Jahr weiter anschieben."

Laut Bundesbankchef Joachim Nagel ist ein konjunkturdämpfender Kurs der EZB nicht auszuschließen. Er erklärte in London, das Zinsniveau von derzeit 2,5 Prozent bewege sich in einem Bereich, der die Wirtschaft weder dämpfe noch anschiebe: "Ich kann nicht ausschließen, dass wir bei anhaltend hohen Energiepreisen in einen Bereich leicht restriktiver Geldpolitik übergehen müssen." An den Finanzmärkten wird es für wahrscheinlich gehalten, dass die EZB ⁠im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation noch dieses Jahr mit einer weiteren Zinserhöhung nachlegen wird - es wäre die dritte für 2026.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)