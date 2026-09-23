Diageo holt sich neue Finanzchefin von WPP

London, 23. ⁠Sep (Reuters) - Der britische Spirituosenkonzern Diageo holt sich mit Joanne Wilson vom Werbekonzern WPP eine neue Finanzchefin an Bord. Wie der Hersteller von Guinness, Johnnie Walker und Smirnoff am Mittwoch mitteilte, soll sie das Amt ‌im Jahr 2027 von Nik Jhangiani übernehmen, der Diageo nach nur zwei Jahren wieder verlässt. Der genaue Zeitpunkt steht offenbar noch ⁠nicht fest. ⁠Wilson werde ihr Amt als Finanzvorständin ausüben, bis ein Nachfolger gefunden sei, erklärte WPP. Darauf muss auch Diageo mit der Neubesetzung im Vorstand warten: Jhangiani soll ebenfalls bis zur Übergabe auf seinem Posten bleiben.

An der Londoner Börse büßten die Aktien von WPP ‌im frühen Handel gut ein Prozent ein, ‌während die Titel von Diageo kaum verändert notierten.

Der Wechsel der Finanzverantwortung bei dem weltgrößten Spirituosenhersteller erfolgt knapp zwei Monate, nachdem Jhangiani und der seit ⁠Januar amtierende Konzernchef Dave Lewis einen neuen Strategieplan zur Wiederbelebung des ‌Wachstums und zur Kostensenkung vorgestellt hatten. "Nik ⁠und ich sind übereingekommen, dass nach der Vorstellung unserer neuen Strategie nun der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel gekommen ist", erläuterte Lewis die Beweggründe für die Neubesetzung im Finanzressort. ‌Er kennt Wilson noch aus ⁠der gemeinsamen Zeit beim Einzelhändler Tesco.

Jhangiani ⁠war 2024 zu Diageo gekommen und galt während einer der turbulentesten Phasen in der jüngeren Unternehmensgeschichte als stabilisierende Figur. Nach dem überraschenden Abgang der damaligen Konzernchefin Debra Crew im Juli 2025 hatte er das Unternehmen übergangsweise geleitet und galt bei einigen Investoren als möglicher Kandidat für den Chefposten. Jhangiani erklärte, er habe jede Minute bei Diageo genossen.

(Bericht von Emma Rumney, bearbeitet von ⁠Sabine Wollrab, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)