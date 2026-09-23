Differenzen um Strategie - Metro-Chef Greubel geht

Düsseldorf, 23. ⁠Sep (Reuters) - Metro-Chef Steffen Greubel wirft nach Differenzen um die künftige Ausrichtung des Großhandelskonzerns das Handtuch. Der seit Mai 2021 amtierende Greubel habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag ‌zum Ende des laufenden Geschäftsjahres am 30. September 2026 aufzuheben, teilte der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch mit. "Über die ⁠künftige Ausrichtung ⁠gibt es unterschiedliche Vorstellungen", begründete Greubel seinen Schritt. Nachfolger Greubels soll der ehemalige Aldi-Manager und bisherige Metro-Finanzvorstand Eric Riegger werden. Dieser verfüge über eine "besondere Expertise in den Bereichen Kosteneffizienz und Profitabilität", sagte Aufsichtsratschef Roman ‌Silha.

Metro war im vergangenen Jahr vom ‌tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky übernommen worden, im April 2026 verschwand der einstige Dax-Konzern von der Börse. Kretinsky ist in der ⁠Energiebranche groß geworden und hat sich auch an einer ‌Reihe von Handelsunternehmen in Europa ⁠wie der französischen Casino beteiligt.

Greubel hatte den einst weit verzweigten Konzern auf das Geschäft rund um den Großhandel konzentriert und setzte dabei auf Gastronomen ‌und Hoteliers. Er hatte ⁠den Umsatz der Kette deutlich ⁠angekurbelt. "Der Aufsichtsrat bedauert seine Entscheidung außerordentlich", erklärte Silha. Nachfolger Riegger kündigte an, er wolle die Ertragskraft Metros nun "nachhaltig stärken".

Der Großhändler ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 84.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 fuhr Metro einen Umsatz von rund 32,4 Milliarden Euro ein.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)