dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Bei fallenden Ölpreisen steuert der Dax am Mittwoch nochmals sein Vortageshoch bei 25.783 Punkten an. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart knapp ein halbes Prozent höher auf 25.700 Punkte. Tags zuvor hatte sich die Dax-Erholung exakt an seiner 50-Tage-Linie festgelaufen, und letztlich hatte er kaum verändert geschlossen. Für Schwung sorgt, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind. Die Anleger hoffen vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Für gute Laune sorgt auch der Blick auf den Nasdaq 100 . Dieser kletterte erstmals seit Juni wieder auf ein Rekordhoch.

USA: - NASDAQ MIT REKORD - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag trotz verhalten positiver Meldungen zum Nahostkonflikt keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq weiter nach oben. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,36 Prozent. Für den Nasdaq 100 ging es im späten Handel auf ein Rekordhoch. Unterdessen kommt Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs. Vertreter der USA und des Irans haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte getroffen.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Die freundliche Verfassung der US-Technologiewerte stützte die Märkte etwas. Zurückhaltung prägte aber das Geschehen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft an diesem Mittwoch auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington ein. Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, außerdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,5 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,8 Prozent ein. An der japanischen Börse ruhte der Handel erneut feiertagsbedingt.

DAX 25.578,85 0,02% XDAX 25.694,65 0,22% EuroSTOXX 50 6.324,72 0,10% Stoxx50 5.361,12 -0,08% DJIA 51.863,69 -0,36% S&P 500 7.764,64 0,00% NASDAQ 100 30.732,40 0,82%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 121,27 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1427 -0,20% USD/Yen 157,60 0,14% Euro/Yen 180,09 -0,07%

BITCOIN:

Bitcoin 86.956 0,88% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 98,16 -1,09 USD WTI 88,90 -1,62 USD

/jha/