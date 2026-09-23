DWS: Keine Aussetzung der Anteilsrücknahme bei Immobilienfonds geplant

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Düsseldorf, ⁠23. Sep (Reuters) - Drei offene Immobilienfonds der Deutsche-Bank-Tochter DWS sind nach der Zinswende unter Druck ‌geraten. Anleger zögen Gelder ab und machten damit Verkäufe von ⁠Immobilien ⁠notwendig, sagte DWS-Immobilienexperte Clemens Schäfer in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem "Handelsblatt". "Rückgaben machen Immobilienverkäufe notwendig, das ‌ist nun mal so." ‌Eine Aussetzung der Rücknahme von Anteilen für die Fonds ⁠stehe aber nicht an, betonte ‌Schäfer. Die gestiegenen ⁠Zinsen und die Inflation belasten Schäfer zufolge den Investmentmarkt für Immobilien. Die DWS ‌verwaltet ⁠ein Vermögen von 1119 ⁠Milliarden Euro, wovon rund 60 Milliarden Euro auf den Immobilienbereich entfallen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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