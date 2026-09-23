EQS-AFR: LIBERO football finance AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LIBERO football finance AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

LIBERO football finance AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.09.2026 / 10:36 CET/CEST

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Hiermit gibt die LIBERO football finance AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Ort:

https://libero-football-finance.com/de/investors/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Ort:

https://libero-football-finance.com/de/investors/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LIBERO football finance AG Taunusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.libero-football-finance.com LEI Code: 529900Y2B3X8XMAPUH28

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