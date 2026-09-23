EQS-AFR: LIBERO football finance AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LIBERO football finance AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LIBERO football finance AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.09.2026 / 10:36 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die LIBERO football finance AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Ort:

https://libero-football-finance.com/de/investors/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Ort:

https://libero-football-finance.com/de/investors/

23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LIBERO football finance AG
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.libero-football-finance.com
LEI Code:529900Y2B3X8XMAPUH28
Ende der MitteilungEQS News-Service

2403898 23.09.2026 CET/CEST

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