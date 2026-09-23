EQS-AFR: Your Family Entertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Your Family Entertainment AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Your Family Entertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.09.2026 / 13:37 CET/CEST
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Hiermit gibt die Your Family Entertainment AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://www.yfe-ag.com/news-publikationen/finanzberichte/
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Your Family Entertainment AG
|Türkenstraße 87
|80799 München
|Deutschland
|Internet:
|www.yfe.tv
|LEI Code:
|391200LLYJPMY4QWMB39
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2404042 23.09.2026 CET/CEST
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