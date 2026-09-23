EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Einräumung (Verkauf) von europäischen Put-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 19. März 2027; Basispreis EUR 115,3263

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.09.2026 / 13:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Spohn Cement Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ludwig
Nachname(n): Merckle
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Put-Optionen auf Aktien der Heidelberg Materials AG (ISIN DE0006047004)

b) Art des Geschäfts
Einräumung (Verkauf) von europäischen Put-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 19. März 2027; Basispreis EUR 115,3263

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,4401 EUR 1.332.019,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,4401 EUR 1.332.019,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107194  23.09.2026 CET/CEST

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