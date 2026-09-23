EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.09.2026 / 09:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Helmut Reiner Sebastian
Nachname(n):Ebel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000TUAG505

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,53 EUR32.650,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,5300 EUR32.650,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:SOCIETE GENERALE S.A.
MIC:BRDE

23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet:www.tuigroup.com
LEI Code:529900SL2WSPV293B552
Ende der MitteilungEQS News-Service

107166 23.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TUI

Das könnte dich auch interessieren

EQS-News: TUI Group: Buchungsupdategestern, 06:00 Uhr · EQS Group
EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, Kaufheute, 07:22 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkaufgestern, 12:56 Uhr · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen