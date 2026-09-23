EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.09.2026 / 09:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Sybille Nachname(n): Reiß

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000TUAG505

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,40 EUR 12.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,4000 EUR 12.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 23 30625 Hannover Deutschland Internet: www.tuigroup.com LEI Code: 529900SL2WSPV293B552

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107168 23.09.2026 CET/CEST