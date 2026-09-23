EQS-News: 2G Energy erhält Auftrag über 275 MW von Energy Vault Holding Inc., USA

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2G Energy erhält Auftrag über 275 MW von Energy Vault Holding Inc., USA



23.09.2026 / 13:18 CET/CEST

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2G Energy erhält Auftrag über 275 MW von Energy Vault Holding Inc., USA

Heek, 23.09.2026 – 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) hat heute Morgen per Pressemeldung bekanntgegeben, einen weiteren Auftrag für Energieinfrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren in den USA über 275 MW von der Energy Vault Holding Inc. (NYSE: NRGV) erhalten zu haben. Der Auftrag unterstützt Energy Vaults „Powered Land“- und „Powered Shell“-Lösungen für KI- und Rechenzentrumskunden, einschließlich Hyperscalern.

Die Pressemeldung ist auf der Homepage der 2G Energy AG verfügbar:

https://2-g.com/downloads/de/Pressemitteilungen/DE_2026_09_23_Pressemitteilung_2G%20Energy%20erh%C3%A4lt%20275%20MW%20Auftrag%20von%20Energy%20Vault%20Holding%20Inc_DE.pdf

Die containerisierte Stromerzeugungsanlagen werden im 2G-Produktionswerk in Heek, Deutschland, vormontiert und getestet, bevor sie in die USA geliefert und dort für die Inbetriebnahme vor Ort bereitgestellt werden. Nach aktueller Projektplanung von 2G ist die Auslieferung der Anlagen zwischen dem vierten Quartal 2027 und dem dritten Quartal 2028 vorgesehen.

Neben der Lieferung und Inbetriebnahme der Anlagen umfasst der Auftrag auch langfristige Serviceleistungen. Damit kann 2G die Stromerzeugungsflotte über ihren gesamten Lebenszyklus begleiten und dazu beitragen, die für eine kritische Rechenzentrumsinfrastruktur erforderliche Verfügbarkeit und Betriebsleistung dauerhaft sicherzustellen.

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der containerisierten Kraftwerke sowie der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen und Kraftwerkslösungen im Leistungsbereich pro Einheit von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, containerisierte Kraftwerke zur Absicherung von Grundlast und Spitzenlast mit einer elektrischen Leistung von 500 kW bis 2.500 kW sowie Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 3.200 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedrückt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und je nach Anwendungsfall weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerkslösungen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die in Deutschland, in Nordamerika sowie in weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze von 398 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6%.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2026

23. September Goldman Sachs Fifteenth German Corporate Conference, München

29. September Veröffentlichung vorläufiger Kennzahlen zum ersten Halbjahr 2026

01. Oktober 1. Capital Markets Day, Heek

15. Oktober Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

23. November Veröffentlichung Umsatz und EBIT Q3 2026

23.-25. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: 2G Energy AG Benzstr. 3 48619 Heek Deutschland Telefon: +49 (0)2568-9347-0 Fax: +49 (0)2568-9347-15 E-Mail: service@2-g.de Internet: www.2-g.de ISIN: DE000A0HL8N9 WKN: A0HL8N Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart LEI Code: 529900GC2NUJ6F0TSK26 EQS News ID: 2404026

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