EQS-News: Bereit für die kalte Jahreszeit? Must-have-Bettwäsche und -Bettdecken von Bedsure für die Prime Days-Wunschliste

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Bereit für die kalte Jahreszeit? Must-have-Bettwäsche und -Bettdecken von Bedsure für die Prime Days-Wunschliste



23.09.2026 / 09:35 CET/CEST

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HAMBURG, Deutschland, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Wenn der Sommer zu Ende geht, werden Wohnzimmer und Schlafzimmer wieder zu wichtigen Rückzugsorten, an denen man Zeit mit Familie und Freunden in entspannter Umgebung verbringt. Mit den Bettdecken, Bettwäschesets und den Kuscheldecken von Bedsure lassen sich beide Bereiche einfach mit kuscheligen und komfortablen Winter-Must-haves ausstatten – und das mit starken Discounts während der Amazon Prime Days vom 6. bis 7. Oktober.

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Kuschelig-wohlige Nachtruhe dank Baumwollhülle

Die sanften Baumwollgewebe des Bedsure 100% Cotton Percale Weave Duvet Cover Set (UVP*: 54,99 EUR; Discount bis zu 20%) und des Bedsure Muslin Duvet Cover (UVP*: 77,99 EUR; Discount bis zu 20%) sind ideal für beheizte Schlafräume. Die 100% OEKO-TEX®-zertifizierte Baumwolle ist schadstofffrei und eignet sich besonders für sensible Hauttypen und alle, die leicht unter Nachtschweiß leiden.

Wenn Bettdecke zu Bettwäsche wird: Bettdecken ohne Bezug mit sanftem Hautgefühl

Die Bedsure Bettdecke Ohne Bezug 300 GSM (UVP*: 49,99 EUR; Discount bis zu 26%) ist die allergikerfreundliche Lösung. Das atmungsaktive OEKO-TEX®-100-zertifizierte Polyestergewebe bietet vor allem Menschen mit empfindlicher Haut und Haushalte mit Haustieren erholsamen Schlaf. Die Bedsure Daunenbettdecke – 30% Daunen, Baumwoll-Mischbezug (UVP*: 79,99 EUR, Discount: bis zu 15%) verteilt die Wärme optimal und sorgt für eine wohltuende Wärme direkt am Körper.

Leicht umhüllt, trotzdem kuschelig-warm: Das Prinzip der Extra-Schicht

Für einen kuscheligen Abend oder beim Kaffee am Morgen auf der Couch sind leichte Kuscheldecken wie die Bedsure Kuscheldecke in Kord-Optik (UVP*: 30,99 EUR; Discount bis zu 26%), Bedsure Kunstfell-Kuscheldecke mit Bubble-Struktur (UVP*: 23,99 EUR, Discount: bis zu 17%) oder die Bedsure Sherpa Kuscheldecke (UVP*: 27,99 EUR, Discount: bis zu 28%) genau richtig. Sie sind nicht nur extra-kuschelig, sondern auch angenehm warm und dennoch leicht.

*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise liegen im Ermessen des Handels. Rabattstaffelungen variieren nach Farbe und Größe.

Über Bedsure

Bedsure ist eine Marke für einen kuschelig-weichen, stilvollen und gemütlichen Lebensstil im Alltag, die sanfte Bettwäsche, Kuschel- und Tagesdecken und Wohn-Essentials für den Alltag entwirft. Mit mehr als fast fünf Jahrzehnten Textil-Know-how vereint Bedsure sorgfältig ausgewählte Materialien, praktisches Design und gleichbleibende Qualität in den Bereichen Bettwäsche, Schlaflösungen, stilvollen Kollektionen, Produkte aus natürlichen Materialien und Haustierartikel. Geleitet von dem "Get Cozy"-Versprechen, trägt Bedsure dazu bei, jeden Tag im eigenen Zuhause entspannter, stilvoller und nach dem eigenen Stil zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website.

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