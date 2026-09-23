EQS-News: Big Job. Light Work. - Bambu Lab bringt den R1 auf den Markt, einen 55-W-CO₂-Laserschneider und -gravierer

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Big Job. Light Work. - Bambu Lab bringt den R1 auf den Markt, einen 55-W-CO₂-Laserschneider und -gravierer



23.09.2026 / 16:40 CET/CEST

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AUSTIN, Texas, 23. September 2026 /PRNewswire/ – Bambu Lab hat heute den R1 vorgestellt, einen 55-W-CO₂-Laserschneider und -gravierer für Arbeiten, die bisher eine eigene Werkstatt voraussetzten: Er schneidet und graviert Holz, klares Acryl und Leder, graviert Glas, Stein und beschichtete Metalle, richtet seinen Strahlengang selbst aus – und ist dabei sicher genug für den Einsatz zu Hause. Der R1 eröffnet eine neue Kategorie im Bambu-Ökosystem und ist ein großer Schritt in Richtung Personal Manufacturing: mehr Raum zum Gestalten und mehr Materialien in den Händen der Maker. Mit dem R1 wird aus einer Platte Schwarznuss-Sperrholz oder Acryl ein fertiges Werkstück – auf einer Maschine, an der eigenen Werkbank.

Bambu Lab R1, A 55W COâ‚‚ Laser Cutter & Engraver

Ein Laser, mehr Materialien

Im R1 arbeitet ein 55-W-CO₂-Laser. Er schneidet und graviert Holz, Acryl, Leder, Papier und Stoff und graviert Glas, Stein und beschichtete Metalle. Klares Acryl und Glas sind die auffälligsten Beispiele: Ein Diodenlaser geht einfach durch beide hindurch, ein CO₂-Laser nicht. Der R1 kann klares Acryl schneiden und gravieren – und Glas gravieren.

Als CO₂-Laser schneidet er außerdem dickeres Holz als ein Diodenlaser, schneller und mit weniger Verkohlung an der Kante – bis zu 18 mm Schwarznuss-Sperrholz und 20 mm Acryl. Die Arbeitsfläche misst 600 × 300 mm; mit dem Conveyor-Zubehör nimmt der R1 Material bis zu 3000 mm Länge auf – länger als sein eigenes Bett und genug, um Arbeiten im Möbelmaßstab in Reichweite zu bringen. Auch gewölbte Objekte kann er gravieren.

Wer die 3D-Drucker von Bambu Lab kennt, erkennt den Ansatz wieder. Diese Maschinen haben einen Prozess, der früher Feinabstimmung, Kalibrierung und Geduld verlangte, zu etwas gemacht, das man einfach laufen lässt. Ein CO₂-Laser hat seine eigene Variante dieses Problems – die Einrichtungsarbeit, die zwischen Ihnen und dem ersten Schnitt steht. Genau die nimmt der R1 Ihnen ab.

Eine Premiere beim Laserschneider: Er richtet sich selbst aus

Bei einem CO₂-Laser gelangt der Strahl über mehrere Spiegel zur Linse. Stehen diese Spiegel auch nur leicht schief, läuft der Strahl aus der Spur: Schneidleistung und Präzision sinken, im schlimmsten Fall ist die Maschine praktisch nicht nutzbar. Jeder CO₂-Laser braucht diese Ausrichtung, und bei den meisten Geräten ist sie Handarbeit: Thermopapier auf die Spiegelhalterung kleben, einen Testschuss abgeben, die Brandmarke ablesen, den Spiegel von Hand nachstellen, erneut schießen – Spiegel für Spiegel, und wieder von vorn, sobald sich etwas verstellt. Wer das zum ersten Mal macht, ist damit schnell eine Stunde beschäftigt.

Auto Laser Alignment übernimmt das. Sie setzen den Laser Alignment Sensor – eine Platte mit Fadenkreuz – auf den Werkzeugkopf; die Maschine liest den Strahl am Fadenkreuz ab, erkennt, wo der Strahlengang abweicht, und korrigiert ihn über motorisierte Spiegelaktoren. Kein Papier, keine Testschüsse, kein Schraubendrehen. Nach etwa einer Minute ist es erledigt. Exklusiv bei Bambu Lab.

TriSense-System: Was Sie markieren, das schneidet er

Vor dem Schnitt klärt der R1 drei Dinge: wo Material und Design liegen, wie hoch die Oberfläche ist und wie sich der Werkzeugkopf darüber bewegt. Das TriSense-System übernimmt alle drei – Kameras, Laser und Encoder arbeiten als Einheit:

Er lokalisiert: Die BirdsEye-Kamera erfasst die gesamte Arbeitsfläche, die Werkzeugkopf-Kamera findet genau das Werkstück, und der Pinpoint-Laser markiert die Stelle direkt auf dem Material.

Er misst: Der Abstandsmesslaser liest die Oberflächenhöhe aus und stellt den Fokus automatisch ein – auf ebenen wie auf gewölbten Flächen.

Er verfolgt: XY-Encoder melden die Position des Werkzeugkopfs in Echtzeit und halten jede Bewegung auf Kurs.

In der Praxis heißt das: gleichmäßig auf gewölbten Objekten wie einer Schale gravieren, kleine Teile finden und fein detaillieren, die von Hand kaum zu handhaben sind, oder eine gedruckte Kontur – etwa die Form eines Aufklebers – nachfahren und mit einer Genauigkeit von unter 0,2 mm entlang dieser Linie schneiden.

Die Bewegungstechnik aus den 3D-Druckern von Bambu Lab

Ein Laser-Werkzeugkopf startet, stoppt und wechselt in einem einzigen Job tausende Male die Richtung – wie sauber das geschieht, entscheidet über das Ergebnis. Die Algorithmen dafür sind die aus den 3D-Druckern von Bambu Lab, neu abgestimmt auf den Laser:

Vibrationskompensation: Modelliert die mechanische Resonanz, die nach einem Richtungswechsel gezackte Kanten hinterlässt, und hebt sie auf, damit gravierte Linien auch durch enge Kurven scharf bleiben – dieselbe Technik, die bei Drucken von Bambu Lab das Nachschwingen verhindert, und eine Premiere bei einem CO₂-Laser.

Geschwindigkeitssynchrone Laserleistung: Bei fester Leistung brennen langsame Passagen einer Gravur dunkler ein, schnelle bleiben blass – dunkle Ecken, helle Linien auf einem Stück. Der R1 führt die Laserleistung mit der Geschwindigkeit mit, sodass der Ton bis 1000 mm/s gleichmäßig bleibt.

Vision Encoder (separat erhältlich): Eine Kalibrierplatte, die die mechanische Drift misst und korrigiert, die jedes Bewegungssystem mit der Nutzung entwickelt – für eine absolute Bewegungsgenauigkeit von unter 0,1 mm über 600 mm Verfahrweg. Die Kalibrierung lässt sich wiederholen, wenn die Maschine älter wird.

Sicher und kompakt genug für den Heimarbeitsplatz

Safe and Compact Enough for a Home Workspace

Laserklasse 1: Eingestuft als Klasse 1 nach IEC 60825-1 – die sicherste Einstufung für einen Consumer-Laser. Im geschlossenen Standardbetrieb bleibt der Strahl vollständig im Gerät; Schutzbrille oder separater Raum sind nicht erforderlich.

Querstromlüftung: Dank eines zusätzlichen Ventilators auf der rechten Seite wird Luft auf der einen Seite angesaugt und auf der anderen hinausgedrückt. So zieht ein gleichmäßiger Strom durch die Kammer und nimmt den Rauch mit. Läuft langes Material durch die Durchführungsöffnung, bildet die einströmende Luft einen Vorhang, der die Dämpfe im Gerät hält, bis die Absaugung sie abführt.

Integrierte Schutzfunktionen: Wird der Deckel während des Betriebs geöffnet, stoppt der Laser sofort. Ein Sensor überwacht auf Flammen; das Auto Fire Extinguishing System (separat erhältlich) löscht selbstständig. Ein Not-Aus trennt die gesamte Stromversorgung.

Weniger Stellfläche: Der R1 bietet dieselbe Arbeitsfläche wie ein typischer CO₂-Laser und braucht dabei rund ein Drittel weniger Platz.*

*Vergleich der Außenmaße mit repräsentativen Consumer-CO₂-Lasern bei gleicher Arbeitsfläche, gemessen von Bambu Lab. Die tatsächliche Größe variiert je nach Modell.

E1 Pro Luftreiniger (separat erhältlich): Speziell für den R1 entwickelt, wird das E1 Pro direkt an den Abluftstutzen des R1 angeschlossen und zieht den Rauch an der Quelle ab. Mehrere Filterlagen mit Aktivkohle binden Rauch und Feinstaub und reduzieren Gerüche.

Hinweis: Mit Riser Base oder Conveyor ist das Gehäuse nicht mehr vollständig geschlossen; der R1 wird damit von einem geschlossenen Gerät der Klasse 1 zu einem Gerät der Klasse 4. In dieser Konfiguration ist eine CO₂-Laserschutzbrille erforderlich, und die Nutzung ist ausschließlich geschultem Fachpersonal vorbehalten.

Teil des Bambu-Erlebnisses

Die Hardware des R1 ist so gebaut, dass der erste Schnitt kein Spezialisten-Setup braucht. Derselbe Gedanke setzt sich in der Bedienung fort. Dasselbe MakerWorld. Dasselbe Bambu-Konto. Derselbe vertraute Workflow in Bambu Suite, unter Windows und macOS. Wer bereits einen Drucker von Bambu Lab nutzt, muss sich beim R1 nicht auf eine neue Arbeitsweise einstellen – er fügt sich in das bekannte Ökosystem ein: weniger Neues zu lernen, schneller loslegen.

Wenn Sie schon drucken, gibt es jetzt mehr zu machen.

Ein 3D-Drucker deckt die Form ab. Der R1 erweitert dieselbe Werkbank um Materialien, die ein Drucker nicht formt: Holz, klares Acryl, Leder, Papier und Stoff, dazu Gravuren auf Glas, Stein und beschichtetem Metall. Drucken Sie Struktur, Verbindungen und innere Details; schneiden und gravieren Sie die Teile, die Maserung, eine saubere Kante oder Licht durch Acryl brauchen.

More material: PLA Basic +Walnut Â· Clear acrylic

More material: PLA Basic +Walnut Â· Clear acrylic

Zielgruppen

Der R1 ist gemacht für:

Maker, die schon drucken: Ergänzen Sie Ihre Projekte um lasergeschnittenes und graviertes Holz, Acryl und Leder – mit demselben Konto und in derselben Community.

Kleine Unternehmen und Werkstätten: Bezahlbarer Einstieg in einen Premium-CO₂-Laser, schnell einsatzbereit und verlässlich im wiederkehrenden Produktionsbetrieb.

Holzhandwerk und Crafting: Alltägliche Zuschnitte und lange Platten bleiben in einem Workflow – weniger Vorbereitung vor dem ersten Schnitt, und der Conveyor führt das Material in einem Durchgang durch.

Designer und Anbieter von Personalisierung: Gravur auf Glas, Stein, beschichtetem Metall und gewölbten Objekten, auf 0,2 mm genau am gedruckten Motiv ausgerichtet.

Preis und Verfügbarkeit

R1: USA: 2.499,00 USD (zzgl. Steuern / inkl. Versand) · EU: 2.499,00 EUR (inkl. Steuern / zzgl. Versand)

Die Vorbestellung startet am 22. September 2026 im offiziellen Bambu-Lab-Store; der Versand beginnt im Oktober.

Ein Objektiv mit kurzer Brennweite ist im Lieferumfang enthalten. Riser Base, Conveyor, Rotationsaufsatz, Objektive mit mittlerer und langer Brennweite, Vision Encoder, E1 Pro Luftreiniger und Auto Fire Extinguishing System sind separat erhältlich.

Bambu Lab

Cision

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