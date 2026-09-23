EQS-News: Gastech 2026 startet in Bangkok mit einer klaren Botschaft: Die Branche muss mehr Energie für eine wachsende Welt bereitstellen

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Gastech 2026 startet in Bangkok mit einer klaren Botschaft: Die Branche muss mehr Energie für eine wachsende Welt bereitstellen



23.09.2026 / 09:25 CET/CEST

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Als weltweit größte Zusammenkunft der Erdgas- und LNG-Branche in diesem Jahr zieht die Rückkehr der Gastech nach Asien angesichts des rasant steigenden Energiebedarfs mehr als 50 000 Teilnehmer aus über 150 Ländern an: dmg events.

An der Veranstaltung nehmen mehr als 20 Minister aus Asien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten sowie Geschäftsführer weltweit führender Energieunternehmen teil, darunter Shell, Chevron, ExxonMobil, EGAT, PTT, Gulf, Petronas, TotalEnergies und INPEX.

Bei der Gastech Inauguration (Eröffnungsveranstaltung) sagte S. E. Herr Anutin Charnvirakul, Ministerpräsident des Königreichs Thailand: „Die Zukunft wird von Ländern geprägt sein, die zusammenarbeiten, von Unternehmen, die investieren, von Innovatoren, die Ideen in Lösungen umsetzen, und von politischen Entscheidungsträgern, die bereit sind, Brücken über Grenzen hinweg zu bauen."

BANGKOK, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Während Regierungen und Branchen weltweit eine Phase steigender Nachfrage und transformativen Wirtschaftswachstums durchlaufen, wurde heute in Bangkok die Gastech 2026 offiziell eröffnet. Die Veranstaltung bringt die weltweit führenden Akteure der Energiebranche zusammen, um die Partnerschaften, Investitionen und Lösungen voranzutreiben, die für das nächste Kapitel des globalen Fortschritts erforderlich sind.

H.E. Mr. Anutin Charnvirakul, Prime Minister of the Kingdom of Thailand

Die Veranstaltung bringt mehr als 50 000 Teilnehmer, über 800 internationale Aussteller und über 800 hochrangige Referenten zusammen, darunter Minister, politische Entscheidungsträger, Geschäftsführer und Investoren aus der gesamten globalen Wertschöpfungskette, und ist damit die größte Zusammenkunft der Erdgas- und LNG-Branche in diesem Jahr. Unter dem Motto „Where Global Supply Meets Demand" (Wo globales Angebot auf Nachfrage trifft) setzt die Gastech 2026 diese globale Reichweite in konkrete Ergebnisse um und treibt koordinierte Maßnahmen zu den gemeinsamen globalen Prioritäten Energiesicherheit, Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung voran.

Mit Blick auf den untrennbaren Zusammenhang zwischen Energie und Wirtschaftswachstum eröffnete S. E. Herr Anutin Charnvirakul, Ministerpräsident des Königreichs Thailand, die Gastech Inauguration mit einem Aufruf zu engerer Zusammenarbeit und mutigeren Investitionen in Energieprojekte, die den weiteren Wandel Asiens untermauern und Milliarden Menschen weltweit neue Chancen eröffnen werden:

„Die Welt steht heute vor Herausforderungen von außerordentlicher Komplexität. Geopolitische Spannungen verändern den Energiehandel, während die Volkswirtschaften nach mehr Widerstandsfähigkeit streben. In diesem entscheidenden Moment ist Energie nicht einfach nur ein Wirtschaftsgut, sondern von entscheidender Bedeutung, da sie es den Nationen ermöglicht, zu wachsen, innovativ zu sein und die Lebensqualität zu verbessern. Deshalb müssen wir eine Energiezukunft anstreben, die drei wesentliche Prioritäten in Einklang bringt: Energiesicherheit, Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit."

In seiner Eröffnungsrede legte S. E. Akanat Promphan, Energieminister, Thailands Strategie dar, wie der steigende Strombedarf gedeckt und gleichzeitig ein wettbewerbsfähigeres und sichereres System aufgebaut werden soll, das den industriellen Wandel und die Ambitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstützen kann:

„Mit Blick auf die Zukunft ist die Stärkung der Energiesicherheit bei gleichzeitigen Fortschritten bei der Energiewende nicht nur ein Ziel, sondern ein Weg, der Technologie, Innovation, Investitionen und Zusammenarbeit erfordert, damit wir gemeinsam vorankommen. Thailand ist nicht nur ein idealer Veranstaltungsort für die Gastech, sondern auch ein natürlicher Partner für diese nächste Generation der Zusammenarbeit im Energiebereich und trägt dazu bei, die Herausforderungen von heute in Chancen und Ambitionen in konkretes Handeln zu verwandeln."

Diese Eröffnungsreden bildeten den Auftakt zur Strategic Conference, an der Minister aus Nigeria, Oman, Singapur und Timor-Leste sowie politische Entscheidungsträger und Institutionen teilnahmen, die den globalen Energiehandel regulieren. Gemeinsam verständigten sich diese Entscheidungsträger auf eine pragmatische Antwort auf den weltweit steigenden Energiebedarf und erkannten den Beitrag an, den jede Ressource zu einem vielfältigen und reichhaltigen Energiemix leistet, der die globalen Märkte in Bewegung hält.

Das Programm begann mit seinem wichtigsten Ministerpanel unter dem Titel „The Energy Reset: Who Controls Power in the New Global Order?" (Die Neuordnung der Energie: Wer kontrolliert die Macht in der neuen Weltordnung?), in dem untersucht wurde, wie die aktuellen Entwicklungen die globalen Energiemärkte und Prioritäten verändern und wie Regierungen auf den Energiebedarf und den Versorgungsdruck in einem sich rasch wandelnden globalen Umfeld reagieren müssen. S. E. Ing. Salim bin Nasser Al Aufi, Minister für Energie und Mineralien des Oman, erklärte:

„Wir brauchen mehr Energie, wir brauchen mehr Exploration, mehr Zusammenarbeit. Aber meine ehrliche Meinung ist, dass wir mehr Verständnis füreinander und mehr Frieden brauchen, damit wir das tun können, was wir gut können. Denn die Grundlagen der Öl- und Gasförderung haben sich nicht geändert. Wenn überhaupt, haben sie sich verbessert. Die Technologie hat sich verbessert. Wir wissen, wie man es gewinnt, wie man es verflüssigt und wie man es transportiert. Es geht nun um den letzten Teil: es zu den Verbrauchern zu bringen, die es am dringendsten benötigen."

Die Strategic Conference bot zudem direkte Einblicke von einer der einflussreichsten globalen Führungspersönlichkeiten des 21. Jahrhunderts, wobei der Rt. Hon. Tony Blair, ehemaliger Premierminister von Großbritannien und Nordirland, der Frage nachging, wie Regierungen und Wirtschaft mit diesem sich wandelnden Umfeld umgehen sollten, warum reichlich vorhandene und erschwingliche Energie wichtiger denn je ist und was nötig ist, um eine Phase des Umbruchs und Wettbewerbs in eine Phase der Investitionen, Innovation und des Wachstums zu verwandeln:

„Die Energiesicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil der Unabhängigkeit und der allgemeinen Sicherheit jedes Landes, und wir benötigen vielfältige Energiequellen für die Industrie und für KI. Wenn man sich die heutige Energiepolitik ansieht, steht sie in Bezug auf die Sicherheit im weiteren Sinne und den wirtschaftlichen Wohlstand der Zukunft auf einer Stufe mit der Verteidigungspolitik."

Der Privatsektor rückte ins Zentrum, als die Führungssitzungen der Konferenz Führungskräfte zusammenbrachten, die weltweit Energie produzieren, finanzieren, transportieren, handeln und bereitstellen. Führungskräfte von PTT, PETRONAS, INPEX, Woodside Energy, YPF, NNPC, Shell, ExxonMobil, Chevron, JERA, Venture Global, Baker Hughes sowie Trafigura trieben die Partnerschaften, Investitionszusagen und Infrastrukturprojekte voran, die erforderlich sind, um das Wachstum im Energiesektor zu beschleunigen sowie den immer komplexer werdenden globalen Nachfragedruck zu bewältigen.

Tengku Muhammad Taufik, Präsident und Konzerngeschäftsführer von PETRONAS, sagte: „Das Motto der Gastech 2026 – ‚Where Global Energy Supply Meets Demand' (Wo globales Energieangebot auf Nachfrage trifft) – könnte nicht passender sein, denn genau das braucht Asien. Was uns an der Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Asien gefällt, ist, dass die politischen Entscheidungsträger pragmatisch vorgegangen sind und weder Idealismus bei der Wahl der Energieträger noch eine ideologisch geprägte Politik durchgesetzt haben, die Menschen zu unrealistischem Handeln zwingt. Die politischen Entscheidungsträger sind bei der Festlegung des Energiemixes zu weitaus pragmatischeren Ansätzen übergegangen."

Am Eröffnungstag wurden zudem spezialisierte Programme vorgestellt, die parallel zu den Führungssitzungen der Gastech stattfinden: das Electrification Strategic Programme, das in Zusammenarbeit mit EGAT durchgeführt wird; das Global Energy Regulators Forum; die Programme Low Carbon Solutions und Hydrogen; sowie ein spezielles Japan Energy Programme, das untersucht, wie die LNG-Strategie des Landes die Märkte in der gesamten Region prägt.

Besondere Aufmerksamkeit erregte der Start von AixEnergy, einer neuen Veranstaltung, die zeitgleich mit der Gastech am selben Veranstaltungsort stattfindet und sich mit dem entscheidenden Zusammenhang dieses Jahrzehnts befasst: wie künstliche Intelligenz die Abläufe in der Energiewirtschaft verändert und wie die Branche darum wetteifert, die Energie für KI sowie jene Rechenzentren bereitzustellen, die ein Rekordwachstum der Stromnachfrage antreiben.

Über die Konferenz hinaus ist die Gastech-Messe der Ort, an dem Strategie zur wirtschaftlichen Realität wird. Mit Chevron, ExxonMobil und Shell als Mitveranstaltern, den thailändischen National Consortium Partners EGAT, PTT und Gulf sowie den National Consortium Supporters RATCH und EGCO verbindet die Ausstellungsfläche die gesamte Branche von der Nachfrage bis zur Bereitstellung.

Von Beginn des Tages an herrschte auf der Ausstellungsfläche reges Treiben mit bilateralen Gesprächen, Innovationspräsentationen und dem Aufbau neuer Geschäftspartnerschaften, wobei bereits die ersten Vereinbarungen der Woche Gestalt annahmen. Nachdem die Gastech 2025 Geschäftsabschlüsse in Rekordhöhe von 60 Milliarden US-Dollar hervorgebracht hat, wird die Gastech 2026 weiterhin Projekte und Investitionen fördern, die das weltweite Energiewachstum neu gestalten werden.

Zum Auftakt der Gastech in ihrem 54. Jahr begrüßte Christopher Hudson, Präsident von dmg events, führende Vertreter aus Politik und Industrie mit einer klaren Botschaft: Um den weltweit steigenden Energiebedarf zu decken, ist eine Zusammenarbeit in bisher ungekanntem Ausmaß erforderlich. Er sagte:

„Kein einzelnes Land, kein einzelnes Unternehmen und keine einzelne Technologie kann allein Energie in dem Umfang bereitstellen, den die aktuelle Situation erfordert. Dazu braucht es Partnerschaft. Dazu ist Zusammenarbeit erforderlich. Dazu braucht es Technologie. Genau dafür gibt es Gastech. Das ist nicht irgendeine Konferenz. Dies ist ein Arbeitsforum, in dem Diplomatie stattfindet, Politik gestaltet und Vereinbarungen unterzeichnet werden."

Mit Führungskräften aus allen Sektoren und Regionen behauptet die Gastech 2026 weiterhin ihren Platz als Treffpunkt, an dem die globale Energiebranche ihre Ambitionen in die Tat umsetzt. In den kommenden Tagen werden sich die Gespräche auf den steigenden Energiebedarf aufgrund der umfassenden Elektrifizierung und des Ausbaus der künstlichen Intelligenz konzentrieren, während die Veranstaltung den Grundstein für das nächste Kapitel des globalen Fortschritts legt.

Informationen zu Gastech

Die Gastech ist die weltweit größte Messe und Konferenz für Erdgas, LNG, kohlenstoffarme Lösungen, Wasserstoff, Schifffahrt, KI im Energiebereich sowie Elektrifizierung. Zur Gastech 2026 werden voraussichtlich mehr als 50 000 Teilnehmer aus über 150 Ländern, mehr als 800 ausstellende Unternehmen und mehr als 800 Referenten erwartet.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Gastech-Website. https://www.gastechevent.com

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Informationen zu dmg events

Seit 1989 schafft dmg events Verbindungen, die Wachstum ermöglichen, indem das Unternehmen globale Branchen, Regierungen und Innovatoren zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern, wirtschaftliche Chancen zu erschließen sowie bedeutende Fortschritte in den weltweit wichtigsten Märkten voranzutreiben. Durch wirkungsvolle Veranstaltungen und strategische Partnerschaften unterstützt dmg events Unternehmen sowie Gemeinschaften dabei, den Wandel zu meistern, Innovationen voranzutreiben und nachhaltigen Erfolg aufzubauen.

Mit 13 Niederlassungen weltweit veranstaltet dmg events jährlich mehr als 30 Veranstaltungen zu den Themen Energie und Politik. Auf vier Kontinenten bringen die führenden Veranstaltungen der Organisation, darunter die ADIPEC sowie die Gastech, politische Entscheidungsträger, Branchenführer, Investoren und Innovatoren zusammen, um sich über die Prioritäten auszutauschen, welche die Zukunft der Energiesysteme und der globalen Märkte prägen.

H.E. Akanat Promphan, Minister of Energy, Kingdom of Thailand

Christopher Hudson, President of dmg events

Gastech 2026 Ministerial Panel

Gastech 2026 Logo

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