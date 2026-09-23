EQS-News: HPW stärkt mit neuer Kupferdraht-Gießanlage den Standort Garsten und setzt auf nachhaltige Produktion

Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Produkteinführung

HPW stärkt mit neuer Kupferdraht-Gießanlage den Standort Garsten und setzt auf nachhaltige Produktion



23.09.2026 / 08:19 CET/CEST

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HPW stärkt mit neuer Kupferdraht-Gießanlage den Standort Garsten und setzt auf nachhaltige Produktion

Signifikanter CO₂-Reduktion durch direkten Einsatz von Kupferschrott und recycelten Kathoden

Wettbewerbsvorteil und erhöhte Resilienz durch flexible Premium-Kupferdraht-Produktion

Garsten, [23.09.2026] – Die HPW Metallwerk GmbH (HPW) mit Sitz in Linz, ein weltweit führender Technologiepartner für Hochleistungsdrähte in der Elektromobilität, setzt einen weiteren strategischen Meilenstein auf ihrem globalen Expansionskurs: Am Standort Garsten, dem hochmodernen Elektromobilitätszentrum der HPW, wurde eine zusätzliche Produktionshalle errichtet und eine innovative UPCAST®-Anlage zur Herstellung von Kupferdraht erfolgreich in Betrieb genommen.

Mit dieser Inbetriebnahme erweitert HPW nicht nur seine technologischen Produktionskapazitäten für die weltweite Automobil- und Industriebranche, sondern optimiert gleichzeitig die vertikale Integration und die Rohstoff-Resistenz nachhaltig. Die Erhöhung der Wertschöpfungstiefe bildet das Fundament für ein beschleunigtes Unternehmenswachstum in einem globalen Markt mit außergewöhnlichem Expansionspotenzial.

Unabhängigkeit und Kreislaufwirtschaft als Margentreiber:

Die neue UPCAST®-Anlage unterstreicht den Anspruch von HPW, hocheffiziente Produktionstechnologien mit stets zunehmenden Nachhaltigkeitsanforderungen zu vereinen. Der fortschrittliche Gießprozess erlaubt es, aufbereiteten Kupferschrott direkt im Werk wieder als vollwertiges Ausgangsmaterial einzusetzen. Darüber hinaus können auch recycelte Kupferkathoden eingesetzt werden. Diese geschlossene Kreislaufwirtschaft reduziert den CO₂-Fußabdruck drastisch und federt die volatilen Rohstoffverfügbarkeiten am Weltmarkt ab.

Dr. Ewald Koppensteiner, CEO bei HPW:„Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, Rohstoffe effizient zu nutzen und Wertstoffe im Kreislauf zu halten. Mit unserer neuen UPCAST®-Anlage können wir flexibel sowohl Kupferkathoden als auch hochwertigen Kupferschrott einsetzen, um daraus Premium-Kupferdraht zu gießen. Diese signifikante Steigerung unserer Fertigungstiefe erhöht unsere Versorgungssicherheit im volatilen Kupfermarkt massiv und sichert uns einen klaren Wettbewerbsvorteil, der sich direkt positiv auf unsere Resilienz und Ertragskraft auswirkt.“

Der Standort Garsten nimmt innerhalb der HPW-Gruppe eine zentrale Rolle ein. Als dediziertes Elektromobilitätszentrum ist das Werk präzise auf die extrem hohen Qualitäts- und Volumenanforderungen internationaler Premium-Automobilhersteller (OEMs) und Tier-1-Zulieferer ausgerichtet. Die neue Kupferdraht-Gießanlage erweitert dieses Leistungsspektrum erheblich, sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und schafft die infrastrukturelle Basis für die anstehende internationale Marktexpansion.

Mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum und dem Ausbau von Schlüsseltechnologien für die nächsten Generationen von Elektroantrieben, festigt HPW seine Position als hochinnovativer Technologieführer. Die Großinvestition in Garsten ist ein klares Signal für die langfristige Substanz und die wirtschaftliche Stärke der gesamten Unternehmensgruppe.

Über HPW

HPW, High Performance Wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren und das Schnellladen in der E-Mobility. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden – darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer – in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. www.hpwires.com

Kontakt hpw Metallwerk GmbH:

Franziska Pfaffelmaier

Head of Marketing & Corporate Communication

Tel. +43 732 30 72 70 - 2283

f.pfaffelmaier@hpwires.com

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