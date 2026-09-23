EQS-News: Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft

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Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft



23.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares hat Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren verkauft

Führender Omnichannel-Anbieter für Mutter-und-Kind-Produkte in den Niederlanden mit einer mehr als 65-jährigen Tradition

Umsatz von rund EUR 80 Mio. über 34 Filialen und eine wachsende E-Commerce-Plattform

Veräußerung im Einklang mit der Mutares-Strategie, das Engagement in den Segmenten Retail und Automotive zu reduzieren und den Portfoliofokus auf Chemicals, Energy, Infrastructure, Logistics und Services zu schärfen

München, 23. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Prénatal Niederlande (Moeder & Kind B.V.), den führenden niederländischen Omnichannel-Anbieter für Mutter-und-Kind-Produkte, an den CEO des Unternehmens, Jochem van Bueren, veräußert. Die Transaktion ist vollständig finanziert. Signing und Closing der Transaktion erfolgten simultan; sie betrifft ausschließlich das niederländische Prénatal-Geschäft.

Prénatal Niederlande ist im niederländischen Markt ein etablierter Name mit einer mehr als 65-jährigen Tradition und bietet über sein landesweites Filialnetz und seine E-Commerce-Plattform ein breites Sortiment an Produkten für Schwangerschaft, Babys und Kinder an.

Seit seiner Bestellung zum CEO im Januar 2026 hat Jochem van Bueren die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben, das kommerzielle Angebot gestärkt, die Kostenbasis geschärft und das Unternehmen für profitables Wachstum neu positioniert. Die Transaktion ermöglicht es ihm, an diesen Fortschritten anzuknüpfen und Prénatal Niederlande als eigenständiges Unternehmen in die nächste Phase zu führen.

Die Veräußerung markiert einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Portfoliostrategie von Mutares, die eine Reduzierung des Engagements in den Segmenten Retail und Automotive sowie die künftige Fokussierung des Portfolios auf Chemicals, Energy, Infrastructure, Logistics und Services vorsieht.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Transaktion übergeben wir Prénatal in beste Hände für das nächste Kapitel. Seit der Übernahme als CEO zu Beginn dieses Jahres hat Jochem van Bueren die Entwicklung des Unternehmens beeindruckend vorangetrieben und ist bestens positioniert, diesen Weg eigenständig fortzusetzen. Gleichzeitig unterstreicht die Veräußerung unsere Strategie, unser Engagement in Retail und Automotive zu reduzieren und unser Portfolio auf Chemicals, Energy, Infrastructure, Logistics und Services zu fokussieren.“

Jochem van Bueren, CEO von Prénatal, kommentiert:„Wir sind Mutares sehr dankbar für die Unterstützung in den vergangenen Jahren, die eine erfolgreiche Transformationsphase für Prénatal ermöglicht hat. Wir sehen Prénatal nun wieder zukunftsfähig aufgestellt und sind stolz, gemeinsam mit einem externen Finanzierungspartner diese Reise fortzusetzen und unseren Kunden auch künftig ein spannendes Einkaufserlebnis mit einer großartigen Marke und wunderbaren Kolleginnen und Kollegen im niederländischen Einzelhandel bieten zu können.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64 EQS News ID: 2403086

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