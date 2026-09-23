EQS-News: nobilia und Coohom schließen strategische globale Partnerschaft, um die Zukunft der Küchenplanung mit Spatial Intelligence neu zu definieren

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nobilia und Coohom schließen strategische globale Partnerschaft, um die Zukunft der Küchenplanung mit Spatial Intelligence neu zu definieren



23.09.2026 / 17:05 CET/CEST

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VERL, Deutschland, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Mit einem wegweisenden Schritt für die globale Einrichtungsbranche haben nobilia und Coohom eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Diese Allianz verbindet die absolute Spitze der europäischen Küchenfertigung mit der weltweit fortschrittlichsten Spatial-Intelligence-Technologie und beeinflusst damit, wie Menschen ihre Traumräume planen und kaufen.

Second from left: Jerry Chen, Senior Vice President at Manycore and Head of Coohom; Third from left: Matthias Keudel, Head of Export at nobilia

Die Partnerschaft steht für eine leistungsstarke Verbindung aus Branchenführerschaft und bahnbrechender Innovation. nobilia bringt über 80 Jahre Tradition, deutsche Präzision und umfassende Expertise in der Küchenfertigung ein. Coohom, anerkannt als weltweit größte Plattform für Raumgestaltung, steuert seine praxiserprobten Spatial-Intelligence-Kompetenzen bei und unterstützt damit mehr als 47.000 Unternehmenskunden in über 200 Ländern und Regionen – vollständig verfügbar in 16 Sprachen. Entscheidend ist, dass das Technologieportfolio von Coohom einen nahtlosen digitalen Workflow schafft, der Online-Inspiration und Raumgestaltung direkt mit automatisierter Angebotserstellung, Auftragsmanagement und Fabrikproduktion verbindet. Damit wird die entscheidende Grundlage für eine echte digitale End-to-End-Transformation geschaffen.

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die Einführung des AI Planner, eines intelligenten Beschleunigers, der die Omnichannel Customer Journey grundlegend verändert. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Bildgeneratoren oder Designtools, die lediglich digitale Illusionen erzeugen, schafft Coohoms Spatial Intelligence eine berechenbare physische Realität. Durch die direkte Integration des AI Planner in die Online-Touchpoints der nobilia-Händler entwickeln die Unternehmen das Kundenerlebnis vom passiven Durchblättern eines Katalogs hin zur interaktiven gemeinsamen Gestaltung weiter.

Verbraucher können ihre Wunschküche nun mühelos online mit realen, tatsächlich produzierbaren Produkten von nobilia visualisieren. Diese interaktive Einbindung erfasst nahtlos die konkreten Absichten und Bedürfnisse der Verbraucher und verwandelt Website-Traffic in hochqualifizierte, datenreiche Leads. Kunden kommen mit einem greifbaren Entwurf ins Küchenstudio, sodass Händler wiederkehrende Entwurfsarbeiten überspringen und sich auf eine hochwertige Beratung konzentrieren können.

„Technologie sollte Branchenexpertise niemals ersetzen; ihr eigentlicher Zweck besteht darin, sie zu verstärken", sagte Jerry Chen, Senior Vice President bei Manycore und Leiter von Coohom. „Auf der Grundlage ausgereifter Technologien und umfassender Implementierungserfahrungen, die wir über viele Jahre hinweg in China, im gesamten asiatischen Markt, in Nordamerika und Europa gesammelt haben, sind wir überzeugt, unser praxiserprobtes Spatial-Intelligence-System bei nobilia erfolgreich einsetzen zu können. Durch die Verbindung der Branchenführerschaft und Fertigungsexzellenz von nobilia mit den Spatial-Intelligence-Kompetenzen von Coohom wollen wir Küchenhändler mit schnelleren, intelligenteren und stärker vernetzten Tools unterstützen."

Matthias Keudel, Exportleiter bei nobilia, sagte: „Coohom wird unsere Händler dabei unterstützen, über neue Kanäle mehr Kunden zu erreichen. Nun möchten wir dies auf unser gesamtes ‚More than Kitchen'-Portfolio ausweiten."

Über die operative Effizienz hinaus signalisiert diese Partnerschaft einen Paradigmenwechsel: Raum- und Küchenplanung ist nicht länger nur ein nachgelagerter Prozessschritt, sondern der wirkungsvollste Marketingkanal des Einzelhandels. Diese Zusammenarbeit startet offiziell im Küchenbereich, doch die umfassende Anwendung im gesamten Wohnbereich ist bereits für den sofortigen Einsatz bereit. Die ausgereiften und weltweit bewährten KI-nativen Funktionen von Coohom verwandeln grundlegende Kundenanforderungen schon heute innerhalb von nur fünf Minuten in vollständige Wohnraumdesigns – von Kleiderschränken bis hin zu Badezimmermöbeln. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft auf diese neuen Bereiche auszuweiten. In den kommenden drei bis fünf Jahren wird Spatial Intelligence rasch zum grundlegenden Betriebssystem der physischen Welt werden.

Gemeinsam digitalisieren nobilia und Coohom nicht nur Arbeitsabläufe. Sie etablieren einen neuen Standard, bei dem Küchenplanung das Unternehmenswachstum aktiv vorantreibt und als entscheidende Brücke zwischen digitaler Inspiration und physischer Transaktion dient. Genau das ist die Zukunft, die beide Unternehmen gestalten – und die Coohom in die globale Branche einbringt.

Cision

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