EQS-News: PANASONIC FACTORY SOLUTIONS VERSTÄRKT PRÄSENZ IN MITTEL- UND OSTEUROPA

EQS-News: Panasonic Connect Europe / Schlagwort(e): Expansion

PANASONIC FACTORY SOLUTIONS VERSTÄRKT PRÄSENZ IN MITTEL- UND OSTEUROPA



23.09.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Panasonic zentralisiert und erweitert seinen Geschäftsbereich Factory Solutions mit der Investition in ein Technikzentrum in Budapest.

WIESBADEN, Germany, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic Factory Solutions verstärkt die Präsenz in Mittel- und Osteuropa, indem es seine Aktivitäten in Budapest, Ungarn zentralisiert in den Bereichen Kundensupport, Service und Entwicklung.

Panasonic Connect Europe - Welcome to Budapest

Der neue regionale Hub vereint spezialisierte Expertise und unterstützt Elektronikhersteller in der Region und weit darüber hinaus mit maßgeschneiderten Lösungen und technischem Know-how.

Ein neues Zuhause für technische Exzellenz

Das neue Technical Centre ergänzt Panasonics umfassendere regionale Strategie. Der neue Standort bietet vier voll ausgestattete Schulungs- und Demonstrationsräume, sodass Panasonic deutlich mehr Kundenschulungen, technische Workshops und Demonstrationen anbieten kann. Das Customer Experience Centre von Panasonic in München wird weiterhin als B2B-Showroom des Unternehmens dienen und bietet Kunden umfassende Trainingsmöglichkeiten an.

Auf 860 m² sind im Budapest Technical Centre Demonstrationslinien mit den neuesten SMT-Technologien von Panasonic zu sehen. Dazu gehören die NPM G Series (NPM-GP/L, GW und GH), die neueste ASF-Zuführtechnologie zur automatisierten Nachfüllung von Material sowie die APC-5M KI-Softwarelösung für prädiktive Wartung.

Erhöhte Innovation, Schulung und Lebenszyklusunterstützung

Über Kundendemonstrationen und Schulungen hinaus dient das Budapest Technical Centre auch als Zentrum für Operations & Maintenance (O&M) sowie Lifecycle-Support-Programme von Panasonic Connect Europe. Im Jahr 2022 etablierte das Unternehmen erfolgreich seine Head- und Feeder-Refurbishment-Services in der ungarischen Hauptstadt.

"Da die Nachfrage nach unseren Schulungsprogrammen, Demonstrationen und technischer Unterstützung weiter wuchs, wurde klar, dass unser bisheriges Technical Centre nicht mehr den Raum bot, den unsere Kunden und Teams benötigten", erklärt Jérôme Clouet, Senior Product Manager bei Panasonic Connect Europe GmbH."Unser neues Centre in Budapest gibt uns die Möglichkeit, diese Aktivitäten erheblich auszuweiten und gleichzeitig wurde eine deutlich realitätsnähere Demonstrationsumgebung geschaffen, die es Kunden ermöglicht, komplette Produktionslösungen anhand ihrer individuellen Fertigungsanforderungen praxisnah zu evaluieren."

Budapest: Ein Zentrum für technische Exzellenz

Die ungarische Hauptstadt wurde aus zwei Gründen ausgewählt. Erstens befindet es sich in einer der am schnellsten wachsenden Elektronikherstellungsregionen Europas, neben einem boomenden Industriezentrum in Tschechien und Rumänien. Zweitens ist Budapest ein etabliertes Zentrum für technische Exzellenz.

"Zentral- und Osteuropa ist eine der dynamischsten Regionen für die Elektronikherstellung, insbesondere im Automobil- und Industriesektor sowie in der Produktion von KI-Serverplatinen", fügt Clouet hinzu."Gleichzeitig profitiert Budapest von einem außergewöhnlich starken Ingenieursumfeld und einem reichen Pool an technischen Fachkräftent. Diese Kombination macht Budapest zum idealen Standort, um unsere Kompetenzen weiter auszubauen und Kunden in der gesamten Region noch umfassender zu unterstützen."

Besuchen Sie die Website für weitere Informationen hier: https://eu.connect.panasonic.com/global/en/smart-factory-smt-tht-fatp-and-beyond.

Panasonic-Connect-Logo.jpg?id=OA2964751

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/panasonic-factory-solutions-verstarkt-prasenz-in-mittel--und-osteuropa-302887248.html

23.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2403860 23.09.2026 CET/CEST