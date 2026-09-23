EQS-News: PNE und ENERCON entwickeln Energiepark „Beerfelde“: Ein Energiesystem der Zukunft entsteht in Brandenburg erstmals in dieser Größe

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PNE und ENERCON entwickeln Energiepark „Beerfelde“: Ein Energiesystem der Zukunft entsteht in Brandenburg erstmals in dieser Größe



23.09.2026 / 14:18 CET/CEST

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Gemeinsame Corporate News

PNE und ENERCON entwickeln Energiepark „Beerfelde“: Ein Energiesystem der Zukunft entsteht in Brandenburg erstmals in dieser Größe

Energiepark kombiniert 98 MW Windenergie und 32 MW Batteriespeicher

Erneuerbare Energien rund um die Uhr in ausreichender Menge verfügbar

Cuxhaven/Aurich/Beerfelde, 23. September 2026 – Die Energieversorgung der Zukunft braucht mehr als die reine Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen. Gefragt sind intelligente Systeme, die Erzeugung, Speicherung und Netzinfrastruktur miteinander verbinden. Batteriespeicher übernehmen dabei eine Schlüsselrolle: Sie speichern Strom aus Zeiten hoher Windenergieerzeugung und damit den Bedarf übersteigender Erzeugung und stellen ihn dann bereit, wenn er im Stromsystem benötigt wird. So tragen Großspeicher dazu bei, erneuerbare Energien effizient zu nutzen, das Stromsystem zu stabilisieren und vorhandene Netzinfrastruktur optimal auszulasten. Mit dem Energiepark „Beerfelde“ entwickeln PNE und ENERCON ein Projekt, das diesen Ansatz verfolgt. Es verbindet Windenergie, Batteriespeicher sowie ein eigenes Umspannwerk zu einem integrierten Energiesystem.

Mit dem Projekt im Landkreis Oder-Spree plant PNE die Errichtung eines Windparks mit einer Leistung von rund 98 MW. Ergänzt werden soll dieser durch einen Grünstromspeicher mit rund 32 MW Leistung und rund 70 MWh Speicherkapazität sowie durch ein eigenes Umspannwerk. Windenergieanlagen und Batteriespeicher liefert ENERCON. Zum Einsatz kommen 14 Windturbinen vom Typ E-175 EP5 E2, der zu den ertragsstärksten Onshore-Anlagen in Europa gehört. Damit ist der Energiepark bislang eines der größten Projekte in Deutschland, bei dem Windenergie und Speicher von Anfang an gemeinsam entwickelt werden. Durch das Zusammenspiel dieser Komponenten entsteht ein System, das die vorhandene Netzanschlusskapazität besonders effizient nutzt und zusätzliche Flexibilität für die Stromversorgung schafft.

„Mit ‚Beerfelde‘ entwickeln wir nicht nur einen Windpark, sondern ein integriertes Energiesystem der Zukunft. Die intelligente Kombination von Windenergie, Speicher und Netzinfrastruktur hilft dabei, vorhandene Netzkapazitäten besser zu nutzen, erneuerbare Energien flexibler bereitzustellen und das Stromsystem insgesamt effizienter zu machen. Genau solche Lösungen werden wir künftig in größerem Umfang benötigen“, sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. „Wir freuen uns darauf, dieses Projekt gemeinsam mit ENERCON umzusetzen.“

„Windenergie-Projekte erfordern heute weitaus mehr als nur exzellente Hardware – sie verlangen intelligente, ganzheitliche Konzepte, die die Projektwirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg steigern“, sagt ENERCON CEO Udo Bauer. „Mit Wind+ Storage bieten wir ein voll integriertes Komplettpaket. Als Lösungsanbieter liefern wir end-to-end genau die Bausteine, die unsere Kunden für zukunftssichere und profitable Projekte benötigen.“

Batteriespeicher gewinnen weltweit zunehmend an Bedeutung. Sie können Strom jederzeit aufnehmen, besonders dann, wenn Windparks mehr Energie erzeugen als aktuell benötigt wird oder ins Netz eingespeist werden kann. Sie stellen ihn dann wieder bereit, wenn der Strom benötigt wird. So werden erneuerbare Energien rund um die Uhr nutzbar. Gleichzeitig leisten Speicher einen wichtigen Beitrag zur Flexibilisierung des Energiesystems und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für die Vermarktung erneuerbarer Energien.

Der Energiepark „Beerfelde“ steht damit für eine neue Generation von Energieprojekten: Erzeugung, Speicherung und Netzinfrastruktur werden erstmals in Deutschland in dieser Größenordnung zu einem integrierten Gesamtsystem zusammengeführt. PNE und ENERCON wollen mit dem Projekt wichtige Erfahrungen für die Entwicklung weiterer Wind- und Speicherprojekte sammeln und zugleich neue Maßstäbe für die Energieversorgung der Zukunft setzen.

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Bildunterschrift

: Signing-Zeremonie bei der WindEnergy in Hamburg (v.l.): Andreas Henig, Leiter Business Unit Wind ENERCON, Roland Stanze, COO PNE AG, Heiko Wuttke, CEO PNE AG, Udo Bauer, ENERCON CEO.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Über ENERCON

Mehr Wert für die Windenergie – ENERCON als Partner für Onshore-Projekte

Als Anbieter integrierter Lösungen für das vernetzte erneuerbare Energie-Ökosystem unterstützt ENERCON seine Kunden bei der Realisierung von Onshore Windenergie-Projekten. Um das volle Projektpotenzial auszuschöpfen, kombiniert das Unternehmen seine leistungs- und ertragsstarken Windturbinen mit ergänzenden Lösungsbausteinen und Services und steigert dadurch den Kundennutzen und den Wert der Windenergie. Das Spektrum des Lösungsportfolios, aus dem Kunden nach ihren Anforderungen Bausteine auswählen, reicht von Planung und Installation über Management und Steuerung, Service und Wartung bis zur Optimierung der Anlagenperformance während der Betriebsphase.

Als Pionier der Erneuerbaren mit über 40 Jahren Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Anforderungen eines sich verändernden Energiesystems reicht ENERCONs Betätigungsfeld seit jeher über die reine Windturbine hinaus. Mit der Mission „Energie für die Welt“ setzt sich das Unternehmen seit 1984 für eine nachhaltige Energiegewinnung aus Onshore-Wind ein. Dank seiner innovativen Anlagentechnologie, hohen Qualitätsmaßstäben und einer installierten Gesamtleistung von mehr als 68 Gigawatt gehört ENERCON zu den weltweit führenden Erneuerbaren-Unternehmen.

Mit einer umfangreichen Expertise in den Bereichen „ganzheitliche Projektentwicklung“, „vernetzter Betrieb“ und „smarte Optimierung“, einem engmaschigen Service-Netz sowie einem weitreichenden Netzwerk an Partnern und Dienstleistern ist ENERCON für seine Kunden in allen Projektphasen ein kompetenter und zuverlässiger Partner. Für das Unternehmen mit Hauptsitz im niedersächsischen Aurich arbeiten rund 13.000 Menschen an Verwaltungs-, Vertriebs-, Produktions- und Servicestandorten weltweit.

Pressekontakte:

ENERCON Global GmbH

Felix Rehwald

Unternehmenssprecher

Phone: + 49 49 41 - 91 87 11 60

presse@enercon.de

Dreekamp 5, D-26605 Aurich

PNE AG

Alexander Lennemann

Head of Corporate Communications

Phone: + 49 4721 – 718 453

alexander.lennemann@pnegroup.com

Oberbaumbrücke 1, D-20457 Hamburg

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