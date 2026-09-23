EQS-News: Seahawk Investments erweitert seine Plattform für alternative Investments um einen maritimen Private-Credit-Fonds

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Seahawk Investments erweitert seine Plattform für alternative Investments um einen maritimen Private-Credit-Fonds



23.09.2026 / 11:44 CET/CEST

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Seahawk Investments erweitert seine Plattform für alternative Investments um einen maritimen Private-Credit-Fonds

Seahawk erweitert seine Plattform für alternative Investments auf drei Säulen – neben dem liquiden Seahawk Equity Long Short Fund und dem Seahawk Credit Opportunities Fund ergänzt der SMCF I das Angebot um eine maritime Private-Credit-Strategie

FRANKFURT / LUXEMBURG, 8. September 2026 – In Zusammenarbeit mit Universal Investment legt Seahawk Investments den Seahawk Maritime Credit Fund auf. Der in Luxemburg domizilierte Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) erweitert die alternative Investmentplattform des Unternehmens um maritime Privatkredite. Der erste Teilfonds SMCF I wird von einem etablierten Family Office aus der Schifffahrtsbranche unterstützt, das als Ankerinvestor fungiert und bereits rund USD 80 Mio. zugesagt hat – mehr als die Hälfte des Zielvolumens von USD 150 Mio.

Traditionelle Bankkreditgeber ziehen sich auf Grund der verschärften Kapitalanforderungen nach Basel IV immer mehr aus der Schiffsfinanzierung zurück und hinterlassen eine Finanzierungslücke insbesondere für kleinere und mittelgroße Reeder. Aus dieser strukturellen Verlagerung ergeben sich für institutionelle Investoren attraktive risikobereinigte Chancen bei vorrangig besicherten maritimen Krediten. Das trifft besonders auf Segmente zu, die von traditionellen Banken nur unzureichend bedient werden.

„Die Vergabe von Krediten an die Schifffahrtsbranche leidet unter einem strukturellen Ungleichgewicht, da sich Banken aus Teilen des Marktes zurückziehen“, sagte Philip Clausius, geschäftsführender Gesellschafter der Transport Capital Group und Mehrheitsgesellschafter der in Frankfurt ansässigen Seahawk Investments GmbH. „Das eröffnet unserer Meinung nach attraktive Chancen für spezialisierte Kreditgeber, die über die notwendige Erfahrung in der Schifffahrtbranche verfügen und in der Lage sind, Kreditfinanzierungen zu prüfen und in komplexen Situationen zuverlässig umzusetzen.“

Auf der Investmentplattform von Seahawk gibt es bereits zwei etablierte, liquide alternative Strategien, die einem breiten Investorenkreis zugänglich sind. Der Seahawk Equity Long Short Fund (aufgelegt im Mai 2019, OGAW-konform) bietet Anlegern ein liquides Long/Short-Exposure in Aktien aus dem Transport- und Energiebereich, welches nur wenig mit den wichtigsten Aktienmärkten korreliert. Der Seahawk Credit Opportunities Fund (aufgelegt 2024) wiederum eröffnet Investoren einen liquiden Zugang zu unbesicherten und besicherten Unternehmensanleihen in denselben Sektoren. Beide Fonds sind über regulierte, täglich liquide Vehikel für einen breiten Anlegerkreis verfügbar. Sie können ein geeigneter Einstieg für Investoren sein, die von der Expertise von Seahawk profitieren möchten, ohne sich auf eine illiquide private Kreditstruktur festlegen zu müssen.

Der neue Seahawk Maritime Credit Fund I (SMCF I) investiert in vorrangig besicherte, vermögensgestützte Kredite. Sein diversifiziertes Portfolio hält Vermögenswerte aus dem Bereich Seefracht, darunter Containerschiffe, Massengutfrachter, Tanker, Roll-on/Roll-off- bzw. reine Pkw- und Lkw-Frachtschiffe (RoRo-/PCTC-Schiffe), Offshore-Serviceschiffe und intermodale Ausrüstungen.

Mit einem antizyklischen, auf den gesamten Konjunkturzyklus ausgerichteten Risikoansatz konzentriert sich der Fonds auf liquide maritime Vermögenswerte aus dem Sekundärmarkt, die transparente Bewertungen haben. Der SMCF I ist der erste Teilfonds und als luxemburgische SCA (SICAV RAIF) strukturiert, Ausschüttungen erfolgen jährlich. Die maximale Laufzeit des Fonds beträgt acht Jahre und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

Zusätzlich zur klassischen besicherten Kreditvergabe kann die Strategie Financial Leases strukturieren – eine Fähigkeit, über die nur wenige Anbieter im maritimen Kreditmarkt verfügen. Der SMCF I kann sich bis zu 1:1 hebeln (Back-Leverage), wodurch sich das Kreditvolumen des Fonds auf bis zu USD 300 Mio. erhöht.

Die Strategie profitiert von dem globalen Netzwerk von Seahawk Investments und den direkten Beziehungen zu wichtigen maritimen Knotenpunkten in Europa, Asien, Amerika und Afrika. Das ermöglicht einen eigenen Deal-Flow und eine effiziente Abwicklungen der Transaktionen – auch unter Zeitdruck.

Der Fonds wird von Michael de Visser verwaltet, der zuvor den Bereich Shipping & Intermodal der NIBC Bank in den Niederlanden leitete. „Wir freuen uns sehr, dass Michael zu Seahawk kommt“, sagte Hubertus Clausius, Gründer und Geschäftsführer der Seahawk Investments GmbH. „Er verfügt nicht nur über eine umfassende Erfahrung in der Schiffsfinanzierung und langjährige Beziehungen in der Branche, sondern ist auch ein anerkannter Experte für besicherte Kredite. Auf Grund seiner Fähigkeiten ist Michael die idealen Besetzung, um unsere maritimen Private-Credit-Aktivitäten zu leiten und weiterzuentwickeln.“

„Reeder benötigen zunehmend Finanzierungspartner, die die betrieblichen Gegebenheiten der Branche verstehen und wissen, wie wichtig eine sichere Abwicklung ist“, sagte Michael de Visser, Managing Director Credit Investments der Seahawk Investments GmbH. „Wir bieten Investoren flexible, durch Vermögenswerte besicherte Lösungen und sorgen für eine disziplinierte Kreditauswahl und ein aktives Risikomanagement.“

Der Fonds wird durch ein Netzwerk professioneller Dienstleistern unterstützt: Universal Investment-Luxembourg S.A. (AIFM und Fondsverwalter), DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg (Verwahrstelle), Arendt & Medernach S.A. (Rechtsberater) sowie Deloitte (unabhängiger Wirtschaftsprüfer).

Über die Seahawk Investments GmbH

Die Seahawk Investments GmbH ist ein in Frankfurt ansässiger, privat geführter, unabhängiger Investmentspezialist, der sich auf Absolute-Return-Strategien mit Kernkompetenzen in den Sektoren Transport und Energie konzentriert. Zu den Investmentstrategien gehören der Seahawk Equity Long Short Fund (aufgelegt im Mai 2019), der Seahawk Credit Opportunities Fund (seit 2024) und der Seahawk Maritime Credit Fund sowie Wealth Management-Dienstleistungen. Beaufsichtigt von der BaFin gemäß dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Der Seahawk Equity Long Short Fund und der Seahawk Credit Opportunities Fund bieten mit ihren liquiden, regulierten Strategien einem breiten Investorenkreis direkten Zugang zur Branchenexpertise von Seahawk. Seahawk Investments ist Teil der Transport Capital Group.

Transport Capital Pte. Ltd. – 2013 in Singapur gegründet und auf Investment Management und Beratungsdienstleistungen im Transportsektor spezialisiert – ist der Mehrheitsgesellschafter der Seahawk Investments GmbH.

Über Universal Investment

Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 1.529 Milliarden Euro administriertem Vermögen, über 5.000 Fonds- und Investmentmandaten und etwa 1.700 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm, Krakau und Singapur. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: Juli 2026)

Medienkontakte

Seahawk Investments GmbH

Hubertus Clausius | Geschäftsführer

E: hc@seahawk-investments.com | T: +49.69.244044.10

Michael de Visser | Geschäftsführer, Leiter Kreditinvestitionen

E: mdv@seahawk-investments.com | T: +49 69 244044 33, M: +31 654 980 298

Universal Investment

Alfons Niederländer | Senior Communications Manager

E:alfons.niederlaender@universal-investment.com | T: +49 69 71043-2513 , M: +49 151 40623664

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen oder Aktien eines alternativen Investmentfonds dar. Der Seahawk Maritime Credit Fund ist ein Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) mit Sitz in Luxemburg, der ausschließlich professionellen Anlegern und zugelassenen Gegenparteien im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften zur Verfügung steht. Anlagen in alternative Fonds sind mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Seahawk Investments GmbH, Bettinastraße 62, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland. Beaufsichtigt durch die BaFin, ID 10163381.

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