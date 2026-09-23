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Timur Turlov schlägt eine stärkere Vertretung der Ukraine in der FIDE-Führung vor



23.09.2026 / 11:05 CET/CEST

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SAMARKAND, Usbekistan, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Rolle der Ukraine im internationalen Schach ist zu einem Schwerpunkt der FIDE-Präsidentschaftswahlen 2026 geworden, nachdem Timur Turlov vorgeschlagen hatte, dass die Ukraine einen eigenen Kandidaten für das Amt des FIDE-Vizepräsidenten nominieren solle, falls sein Kandidatenteam gewählt werde.

Timur Turlov and Viswanathan Anand

Turlov, der gemeinsam mit dem fünffachen Weltmeister Viswanathan Anand für das Amt des FIDE-Präsidenten kandidiert, wandte sich in einem kürzlich auf X veröffentlichten Beitragan die Ukraine, hob deren langjährigen Beitrag zum internationalen Schach hervor und forderte eine stärkere Vertretung der Ukraine in der FIDE-Führung.

„Die Ukraine ist eine der großen Schachnationen der Welt", schrieb Turlov und verwies dabei auf die Generationen von Spielern und Trainern des Landes. Er erklärte, die FIDE könne „nicht isoliert von den Geschehnissen in der Welt agieren" und die Ukraine „sollte eine eigene Stimme haben, wenn Entscheidungen diskutiert und getroffen werden".

Anschließend lud Turlov Mykhailo Podolyak, einen Berater des Leiters des Präsidialamtes der Ukraine, ein, eine Vertretung der Ukraine in der FIDE-Führung in Betracht zu ziehen.

Podolyak antwortete, er unterstütze Turlovs Reformvision und sei bereit, „sich persönlich dem neuen FIDE-Team anzuschließen". Er erklärte außerdem, er wünsche sich, dass sich die internationalen Verbände auf ihre grundlegenden sportlichen Ziele und den fairen Wettbewerb konzentrieren.

Turlov ist seit 2023 Präsident des kasachischen Schachverbands und seit 2025 Präsident des Internationalen Schulschachverbands. Die FIDE berichtet, dass das kasachische nationale Programm „Schach in der Bildung" mittlerweile mehr als 1.500 Schulen und 60.000 Schüler erreicht und Tausende von Lehrern geschult wurden.

Während Turlovs Amtszeit war Kasachstan zudem Gastgeber bedeutender internationaler Wettbewerbe, darunter die Weltmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach sowie das Weltmeisterschaftsmatch 2023 in Astana. Die FIDE ist zudem eine separate Partnerschaft mit der Freedom Holding Corp. eingegangen, Turlovs an der Nasdaq notiertem Finanz- und Technologieunternehmen, um Schachförderprogramme im Jahr 2026 zu unterstützen, die Turniere, Spieler, Trainer, Trainingszentren, Bildung und Talentförderung umfassen.

Turlovs Wahlkampf hat die digitale Entwicklung, Schachausbildung, finanzielle Nachhaltigkeit und institutionelle Entwicklung als Prioritäten für die FIDE identifiziert.

Die FIDE-Präsidentschaftswahl findet am 26. September 2026 im Rahmen der Generalversammlung in Samarkand, Usbekistan, statt. Die FIDE hat drei Präsidentschaftskandidatenpaare bestätigt: Timur Turlov–Viswanathan Anand, Wadim Rosenstein–Gordon Tang und Jan Henric Buettner–Malcolm Pein.

Jeder vertretene Mitgliedsverband verfügt über eine Stimme.

Cision

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