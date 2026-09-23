EQS-News: vHive weitet seine branchenführende Digitalisierungsplattform auf den Rechenzentrumsmarkt aus

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vHive weitet seine branchenführende Digitalisierungsplattform auf den Rechenzentrumsmarkt aus



23.09.2026 / 14:20 CET/CEST

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Die praxiserprobte Digitalisierungstechnologie von vHive ermöglicht es Betreibern von Rechenzentren, die Lücke zwischen physischer Infrastruktur und digitaler Verwaltung zu schließen und so Automatisierung, Flächenoptimierung sowie Präzision voranzutreiben.

NEW YORK, 23. September 2026 /PRNewswire/ -- vHive, ein weltweit führender Anbieter von Software für die durchgängige Digitalisierung von Assets, gab heute die Ausweitung seiner WorldTwin AI™-Engine auf den Rechenzentrumssektor bekannt. Mit diesem strategischen Schritt bringt vHive seine in der Praxis bewährte Digital-Twin-Expertise aus der Telekommunikations- und der Erneuerbare-Energien-Branche ein, wo das Unternehmen bereits komplexe physische kritische Infrastrukturen für globale Betreiber und Mastbetreiber erfolgreich digitalisiert hat, um den entscheidenden und sich rasch wandelnden Anforderungen des Rechenzentrumsmarktes gerecht zu werden.

vHive Logo

Da die durch KI getriebene Nachfrage zunimmt, wachsen Rechenzentren in einem noch nie dagewesenen Tempo und schaffen komplexe Infrastrukturumgebungen, die sich ständig im Wandel befinden. Aktuelle Lösungen für das Rechenzentrums-Infrastrukturmanagement (DCIM) konzentrieren sich oft auf die Netzwerk- und Logikebenen, wodurch häufig eine Diskrepanz zur physischen Realität der Anlage entsteht. vHive schließt diese Lücke, indem es die physische und die digitale Welt miteinander verbindet und sowohl für Betreiber als auch für ihre Colocation-Mieter eine einheitliche Datenquelle bereitstellt, die sich über Etagen und Racks bis hin zu einzelnen Geräten erstreckt.

„Rechenzentren sind das Rückgrat der modernen KI-Wirtschaft, doch viele Betreiber haben mit einer ‚Lücke in der Bestandsübersicht' zu kämpfen, da ihre digitalen Systeme nicht mit den physischen Anlagen vor Ort vernetzt sind", so Yariv Geller, CEO und Mitbegründer von vHive. „Durch die Anwendung derselben Prinzipien der physikalischen KI, die wir in den Bereichen Telekommunikation und erneuerbare Energien perfektioniert haben, ermöglichen wir Betreibern von Rechenzentren den Übergang von statischen, manuell gepflegten Tabellenkalkulationen zu einem dynamischen, stets aktuellen und strukturierten Überblick über ihre Anlagen. Wir schaffen eine Brücke, über die die physischen Anlagen, das digitale Modell und die Verwaltungssoftware als Einheit fungieren."

Die Lösung von vHive automatisiert die Erfassung von Daten aus dem Außendienst oder aus Anlagen und nutzt dabei autonome Technologien, um intelligente Digital Twins zu erstellen. Dies ermöglicht es Betreibern, Geräte zu katalogisieren und abzubilden, die Rack-Dichte zu visualisieren, verfügbare Flächen und Rack-Kapazitäten zu ermitteln sowie Veränderungen im Zeitverlauf zu verfolgen – und zwar in dem Tempo, in dem sich die Konfiguration ihrer Infrastruktur weiterentwickelt.

„Die erweiterbare WorldTwin AI™-Engine von vHive nutzt unser firmeneigenes World Model, das ein umfassendes Verständnis der gesamten Anlage ermöglicht. Dadurch können Betreiber Änderungen simulieren, verfügbare Flächen identifizieren, um die Einbindung von Kunden zu beschleunigen, und den Baufortschritt anhand der Planung überprüfen", sagte Tomer Daniel, CTO und Mitbegründer von vHive. „Der Schritt von der Telekommunikation und den erneuerbaren Energien hin zu Rechenzentren ist für uns eine natürliche Weiterentwicklung. Tatsächlich bieten einige unserer Kunden beide Dienstleistungen an. Ob es sich nun um einen Funkmast oder ein Server-Rack handelt – die zentrale Herausforderung bleibt dieselbe: die Notwendigkeit eines genauen Verständnisses der Infrastruktur durch einen automatisierten, wiederholbaren Arbeitsablauf, der sicherstellt, dass digitale Datenbanken mit den physischen Standorten übereinstimmen."

Zu den wichtigsten Vorteilen der vHive-Plattform zur Digitalisierung von Rechenzentren gehören:

Einfache, automatisierte Datenerfassung: Verwendung handelsüblicher Kameras zur Überwachung eines Rechenzentrums.

Einheitliche digitale Referenzquelle: Gleicht unterschiedliche physische Aufzeichnungen mit dem tatsächlichen Zustand der Anlage ab, vom Grundriss auf Etagenebene bis hin zu einzelnen im Rack montierten Geräten.

Raum- und Kapazitätsoptimierung: Ermittelt sofort nicht zugewiesene Rack-Einheiten und verfügbaren freien Platz, um die Kapazitätsauslastung zu maximieren und die Zeit bis zur Umsatzgenerierung zu verkürzen.

Nahtloses Mietermanagement: Unterstützt den Rechenzentrumsbetrieb und Colocation-Mieter mit interaktiven digitalen 3D-Ansichten ihrer dedizierten physischen Anlagen und erhöht so die Transparenz, ohne dass physische Besichtigungen vor Ort erforderlich sind.

Betriebseffizienz: Automatisiert die Bestandsüberprüfung und reduziert so den Zeit- und Arbeitsaufwand für manuelle Audits und Dokumentationen.

Erweiterte Analysen: Liefert Einblicke in die räumliche Topologie und die Rack-Dichte, sodass Betreiber das Strom- und Kühlungsmanagement in Umgebungen mit hoher Dichte optimieren können.

Physikalisches Verständnis: Nutzt die KI des vHive World Model, um physikalische Analysefunktionen bereitzustellen, die vorausschauende Diagnosen und automatisierte Wartungsabläufe ermöglichen.

Anbindung an Echtzeit-Überwachungslösungen: Überlagert Sensordaten zur Strom- und Temperaturüberwachung in Echtzeit mit einer räumlichen 3D-Ansicht der Anlage.

Abteilungsübergreifende Abstimmung: Beseitigt traditionelle Reibungsverluste von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb und zur Wartung durch eine einheitliche Datenquelle, die die physikalische Realität mit der logischen Planung in Einklang bringt und so eine schnellere Einbindung von Mietern ermöglicht.

Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Digitalisierung von über 120.000 kritischen Infrastrukturobjekten weltweit ist vHive einzigartig positioniert, um Betreibern von Rechenzentren dabei zu helfen, die Herausforderungen des Hyperscale-Wachstums und des Fachkräftemangels zu bewältigen. Durch die Automatisierung des Digitalisierungsprozesses ermöglicht vHive es Teams, sich auf Leistung und Verfügbarkeit zu konzentrieren, anstatt sich mit manueller Dateneingabe und Standortüberprüfung zu beschäftigen.

Weitere Informationen zu den Rechenzentrumslösungen von vHive finden Sie unter www.vhive.ai.

Informationen zu vHive

vHive ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Digitalisierungslösungen, der es Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial ihrer Infrastrukturressourcen durch datengesteuerte Entscheidungsfindung zu erschließen. Die vHive-Plattform nutzt fortschrittliche Datenerfassungstechnologien, um Assets zu digitalisieren und auf Basis von KI-Analysen verwertbare Erkenntnisse zu liefern. vHive konzentriert sich auf die Erschließung neuer Einnahmequellen, die Optimierung der betrieblichen Effizienz und die Verbesserung der Sicherheit und unterstützt Organisationen bei der Umgestaltung ihrer Betriebsabläufe.

vHive wurde 2016 gegründet und ist auf fünf Kontinenten und in mehr als 40 Ländern tätig. Das Unternehmen bedient Branchen wie Telekommunikation, Rechenzentren und erneuerbare Energien. Das Unternehmen wird von PSG, Octopus Ventures, Deutsche Telekom und StageOne unterstützt und treibt Innovationen im Bereich der Digitalisierung von Anlagen voran.

Medienkontakt: Naomi Stol Zamir, Leiterin Marketingkommunikation, naomi@vhive.ai

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Cision

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