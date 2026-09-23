EQS-NVR: Nexum Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Nexum Group AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Nexum Group AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



23.09.2026 / 11:57 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Nexum Group AG

Perusastrasse 7

80333 München

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 22.09.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

100000000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nexum Group AG Perusastrasse 7 80333 München Deutschland LEI Code: 5299003LVPXHGHTWP936

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