Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.09.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenWasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ADMIE (IPTO)Bericht 2. Quartal 2026
APAC ResourcesBericht Geschäftsjahr 2026
BeneteauBericht 2. Quartal 2026
Ceres PowerBericht 2. Quartal 2026
CintasBericht 1. Quartal 2027
Cracker Barrel Old Country StoreBericht Geschäftsjahr 2026
General MillsBericht 1. Quartal 2027
H.B. FullerBericht 3. Quartal 2026
JD SPORTS FASHIONBericht 2. Quartal 2027
Kri-Kri Milk IndustryBericht 2. Quartal 2026
KWS SaatBericht Geschäftsjahr 2026
Manchester UnitedBericht Geschäftsjahr 2026
PaychexBericht 1. Quartal 2027
Peach PropertyBericht 2. Quartal 2026
RenishawBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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H.B. Fuller
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Beneteau

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