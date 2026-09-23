Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ADMIE (IPTO)
|Bericht 2. Quartal 2026
|APAC Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Beneteau
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ceres Power
|Bericht 2. Quartal 2026
|Cintas
|Bericht 1. Quartal 2027
|Cracker Barrel Old Country Store
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|General Mills
|Bericht 1. Quartal 2027
|H.B. Fuller
|Bericht 3. Quartal 2026
|JD SPORTS FASHION
|Bericht 2. Quartal 2027
|Kri-Kri Milk Industry
|Bericht 2. Quartal 2026
|KWS Saat
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Manchester United
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Paychex
|Bericht 1. Quartal 2027
|Peach Property
|Bericht 2. Quartal 2026
|Renishaw
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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