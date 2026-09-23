GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Thema: Rüstung
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Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+----------------------+
| Name                  | RENK Group AG        |
+-----------------------+----------------------+
| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73  |
+-----------------------+----------------------+
| Postleitzahl          | 86159                |
+-----------------------+----------------------+
| Ort                   | Augsburg             |
+-----------------------+----------------------+
| LEI                   | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
+-----------------------+----------------------+
2. Grund der Mitteilung
+-----------------------------------------------------+
| Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-----------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
  Name         | Sitz   | Staat
+--------------+--------+--------+
| UBS Group AG | Zurich | CH     |
+--------------+--------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  Name
+-------+
| N/A   |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 18.09.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
           |Anteil Stimmrechte  |Anteil Instrumente  |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
           |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
           |zu den              |zu den              |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
           |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.)        |nach § 41
           |7.a.)               |7.b.1. + 7.b.2.)    |                    |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Neu       |1,08%               |4,05%               |5,13%               |100.000.000|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
|Letzte    |0,7%                |4,16%               |4,86%               |-          |
|Mitteilung|                    |                    |                    |           |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
|ISIN        |            absolut             |              in %              |
|            +-------------+------------------+-------------+------------------+
|            |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
|            |WpHG)        |WpHG)             |WpHG)        |WpHG)             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE000RENK730|0            |1.078.870         |0%           |1,08%             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe       |1.078.870                       |1,08%                           |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
 Art des       |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte   |Stimmrechte
 Instruments   |Verfall      |Laufzeit            |absolut       |in %
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|Right to      |             |At any time         |956.568       |0,96%        |
|Recall of Lent|             |                    |              |             |
|Shares        |             |                    |              |             |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|Right of Use  |             |At any time         |2.754.910     |2,75%        |
|over Shares   |             |                    |              |             |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|Long Call     |18/06/2027   |                    |60.000        |0,06%        |
|Options       |             |                    |              |             |
+--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+
|              |Stimmrechte absolut               |Stimmrechte in %            |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
|Summe         |3.771.478                         |3,77%                       |
+--------------+----------------------------------+----------------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
 Art des    |Fälligkeit |Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
 Instruments|/ Verfall  |/ Laufzeit       |oder        |absolut    |in %
            |           |                 |physische   |           |
            |           |                 |Abwicklung  |           |
+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Short Put  |18/12/2026 |                 |Physical    |245.000    |0,25%      |
|Options    |-          |                 |            |           |           |
|           |15/12/2028 |                 |            |           |           |
+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Right of   |           |At any time      |Cash        |33.927     |0,03%      |
|Use over   |           |                 |            |           |           |
|Reverse    |           |                 |            |           |           |
|Convertible|           |                 |            |           |           |
+-----------+-----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|                       |Stimmrechte absolut           |Stimmrechte in %       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe                  |278.927                       |0,28%                  |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht                |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten   |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden             |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten       |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen          |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
 Name                  |Stimmrechte in %,   |Instrumente in %,   |Summe in %,
                       |wenn 3% oder höher  |wenn 5% oder höher  |wenn 5% oder
                       |                    |                    |höher
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG                |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management  |                    |                    |             |
|AG                    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management  |                    |                    |             |
|(Europe) S.A.         |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG                |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management  |                    |                    |             |
|AG                    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management  |                    |                    |             |
|Holding (No. 2) Ltd   |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management  |                    |                    |             |
|Holding Ltd           |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management  |                    |                    |             |
|(UK) Ltd              |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG                |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management  |                    |                    |             |
|AG                    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Asset Management  |                    |                    |             |
|Switzerland AG        |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Fund Management   |                    |                    |             |
|(Switzerland) AG      |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG                |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Americas Holding  |                    |                    |             |
|LLC                   |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Americas Inc.     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Securities LLC    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|-                     |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Group AG          |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS AG                |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|UBS Switzerland AG    |                    |                    |             |
+----------------------+--------------------+--------------------+-------------+
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
++
++
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
  Anteil Stimmrechte  | Anteil Instrumente  | Summe Anteile
+---------------------+---------------------+----------------+
+---------------------+---------------------+----------------+
10. Sonstige Informationen
++
++
Datum
+------------+
| 23.09.2026 |
+------------+
Ende der Mitteilung
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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
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+-------------+-----------------------+
| Sprache     | Deutsch               |
+-------------+-----------------------+
| Unternehmen | Renk Group AG         |
|             |                       |
|             | Gögginger Str. 73     |
|             |                       |
|             | 86159 Augsburg        |
|             |                       |
|             | Germany               |
+-------------+-----------------------+
| Internet    | https://www.renk.com/ |
+-------------+-----------------------+
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