IRW-News: ACCESS Newswire: SmartVendor führt den autonomen Einzelhandel im tschechischen Parlament ein; überwindet mit SHEKEL WeightAI(TM) Europas strengste Datenschutz-Hürde

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: SmartVendor führt den autonomen Einzelhandel im tschechischen Parlament ein; überwindet mit SHEKEL WeightAI(TM) Europas strengste Datenschutz-Hürde

SmartVendor setzt Innovendi Elite in der Abgeordnetenkammer ein und bietet damit einen KI-gestützten Grab-and-Go-Einzelhandel ohne Kameras und unter vollständiger Einhaltung der DSGVO-Konformität

PRAG, CZ / ACCESS Newswire / 23. September 2026 / SmartVendor gab heute die Einführung einer autonomen, KI-gestützten Einzelhandelslösung in der Abgeordnetenkammer des tschechischen Parlaments bekannt, die auf der WeightAI-Plattform von SHEKEL Scales Ltd. basiert - dem Anbieter von gewichtsbasierter KI-Technologie und -Lösungen, der hinter der nächsten Generation des autonomen Einzelhandels steht.

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Für öffentliche Einrichtungen in ganz Europa stellte der autonome Einzelhandel bislang einen Compliance-Konflikt dar: Die Technologie, die den Betrieb von unbeaufsichtigten Geschäften ermöglicht, stützt sich in der Regel auf Kameras - und Kameras bergen DSGVO-Risiken. Das tschechische Parlament hat diesen Konflikt durch die Wahl einer auf WeightAI basierenden Lösung gelöst. Keine Kameras. Keine Biometrie. Keine Erfassung personenbezogener Daten am Kaufort. Vollständige DSGVO-Konformität durch das Systemdesign.

Die von SmartVendor auf der Innovendi Elite-Plattform bereitgestellte Installation ist eine der ersten Implementierungen einer autonomen, KI-gestützten Einzelhandelslösung in einer bedeutenden staatlichen Einrichtung in der Tschechischen Republik. Abgeordnete, Mitarbeiter, Besucher und Medienvertreter, die sich im Gebäude aufhalten, haben nun rund um die Uhr Zugang zu frischen Mahlzeiten, gesunden Snacks und funktionellen Getränken über die Lösung von SmartVendor - ohne Warteschlangen, ohne Personal und ohne Reibungsverluste am Kaufort.

Das Einkaufserlebnis ist bewusst einfach gestaltet. Die Kunden tippen mit ihrer Zahlungskarte auf das Lesegerät, öffnen den Kühlschrank, wählen ihre Produkte aus und schließen die Tür. Die WeightAI-Technologie, Gewinner des Vendies Award 2026 für die beste automatisierte Einzelhandelslösung, ist auf Regalebene integriert, identifiziert jeden Artikel anhand seines Gewichts, bestätigt die Transaktion und belastet automatisch den korrekten Betrag. Der gesamte Vorgang dauert weniger als 30 Sekunden. Es werden keine Bilder aufgenommen und keine Daten gespeichert.

Öffentliche Einrichtungen in Europa dürfen bei Datenschutzfragen keine Kompromisse eingehen und sollten nicht zwischen Compliance und Innovation wählen müssen, sagte Rami Bahar, CBDO bei SHEKEL. Unsere Partnerschaft mit SmartVendor zeigt, was möglich ist, wenn bewährte Technologie auf einen Partner trifft, der den lokalen Markt versteht. WeightAI ist von Grund auf DSGVO-konform - nicht durch Umgehungslösungen - und wurde entwickelt, um Partner wie SmartVendor überall dort zu unterstützen, wo sie die Lösung einsetzen müssen.

Das Sortiment wurde mit einem starken Fokus auf Gesundheit und lokale Beschaffung konzipiert und umfasst frische, ernährungsphysiologisch ausgewogene Mahlzeiten, Proteinprodukte, gefriergetrocknete Früchte, Trockenfleischprodukte, Kombucha und funktionelle Getränke, die größtenteils von tschechischen Herstellern und regionalen Partnern geliefert werden.

Die Lösung ist rund um die Uhr ohne Personal vor Ort in Betrieb und bietet SmartVendor Echtzeiteinblick in Lagerbestände, Verfallsdaten und Kaufverhalten, was eine kontinuierliche Sortimentsoptimierung ohne manuelle Bestandsprüfungen ermöglicht.

Für SmartVendor ist dies ein wichtiges Referenzprojekt, sagte der SmartVendor-Sprecher. Es zeigt, dass autonomer Einzelhandel in Umgebungen mit hohen Standards hinsichtlich Sicherheit, betrieblicher Zuverlässigkeit und Servicequalität erfolgreich funktionieren kann - und zwar auf eine Weise, die tschechische Produzenten unterstützt und eine gesündere Ernährung fördert. WeightAI bot uns die Genauigkeit und Zuverlässigkeit, die wir benötigten, um diese Lösung bei einer der bedeutendsten Einrichtungen des Landes einzuführen.

Die Installation im tschechischen Parlament ergänzt die wachsende Zahl von WeightAI-basierten Installationen in ganz Europa, nachdem bereits Partnerschaften unter anderem mit Nayax, HABCO Manufacturing, Scobie McIntosh und Imbera geschlossen wurden.

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Über SHEKEL Scales Ltd.

Shekel Scales Ltd. ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf Präzisionswiegesysteme und gewichtsbasierte KI-Lösungen für den unbeaufsichtigten Einzelhandel spezialisiert hat. Seine WeightAI-Plattform ermöglicht autonome Produkterkennung, Bestandsübersicht und sicheres Transaktionsmanagement in intelligenten Einzelhandelsumgebungen weltweit.

Über SmartVendor

SmartVendor ist ein Betreiber im Bereich des autonomen Einzelhandels, der sich darauf konzentriert, frische Lebensmittel und Getränke durch intelligenten, unbemannten Einzelhandel zugänglich zu machen. Mithilfe von KI-gestützter Smart-Cooler-Technologie ermöglicht SmartVendor den Verbrauchern den schnellen, sicheren und nahtlosen Kauf frischer Produkte an stark frequentierten Orten wie Fitnessstudios, Arbeitsstätten und öffentlichen Räumen. Mit einem schnell wachsenden Netzwerk in Osteuropa kombiniert SmartVendor innovative Einzelhandelstechnologie mit datengesteuerten Abläufen, um ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig Betreibern dabei zu helfen, ihren Umsatz zu maximieren, den Lagerbestand zu optimieren und effizient zu skalieren.

Kontaktdaten:

Michal Samuels

Michal@shekel.ai

+972509013502

QUELLE: Shekel Scales 2008 LTD

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