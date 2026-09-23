IRW-News: Blue Moon Metals Inc. : Blue Moon erwirbt die Kupfer-Gold-VMS-Lagerstätte Turner, um sein Hub-and-Spoke-Modell für kritische Mineralien im Westen der USA weiter voranzutreiben

IRW-PRESS: Blue Moon Metals Inc. : Blue Moon erwirbt die Kupfer-Gold-VMS-Lagerstätte Turner, um sein Hub-and-Spoke-Modell für kritische Mineralien im Westen der USA weiter voranzutreiben

TORONTO, Ontario / 23. September 23, 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Gold Coast Mining Inc. (Gold Coast) über den Erwerb von 100 % der Kupfer-Gold-Lagerstätte Turner (Turner) in OBrien, Oregon, unterzeichnet hat. Turner ist eine ehemals produzierende vulkanische Massivsulfid-Lagerstätte (VMS), die nahe der Grenze zwischen Oregon und Kalifornien liegt. Der Lagerstättentyp und die damit verbundenen Metalle ähneln denen der Blue-Moon-Mine des Unternehmens in der Nähe von Mariposa, Kalifornien (Blue-Moon-Mine), die das Unternehmen derzeit durch den Bau einer Rampe vorantreibt, wobei unter Tage Diamantbohrungen in die Mineralisierung durchgeführt werden.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärt: Bei unserer Sichtung von Projekten für kritische Metalle im Westen der USA hat Turner unsere Anforderungen hinsichtlich potenzieller Größe, Zeitplan und Logistik in Bezug auf unseren Springer-Hub eindeutig erfüllt. Es besteht eine klare Synergie mit der Blue-Moon-Mine, die durch die nahegelegene Eisenbahninfrastruktur erschlossen werden kann. Turner wurde bisher nur in begrenztem Umfang erkundet und birgt das Potenzial für ein VMS-Lager sowie ein noch nicht quantifiziertes Kobaltpotenzial. Wir planen, Turner intensiv zu erkunden und zu erschließen, indem wir einen Explorationsstollen in die Lagerstätte einrichten, der sowohl Oberflächen- als auch Untertagebohrungen umfasst, um so bald wie möglich metallurgische Untersuchungen zu unterstützen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das aus Turner und der Blue-Moon-Mine geförderte Material eine gemeinsame Aufbereitung ermöglichen könnte oder zumindest die Nutzung einer ähnlichen Flotationsanlage, um sowohl Kupfer- als auch Zinkkonzentrate mit hohem Edelmetallgehalt zu produzieren. Es sind weitere metallurgische und ingenieurtechnische Studien erforderlich, um zu überprüfen, ob eine gemeinsame Aufbereitung möglich ist, bevor dies in einen künftigen technischen Bericht aufgenommen werden kann. Diese Studien werden im Rahmen der Erstellung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) durchgeführt, die voraussichtlich die Blue-Moon-Mine und Turner zusammen mit einer neuen Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1.800 tpd im Springer-Komplex des Unternehmens in Nevada umfassen wird. Es wird erwartet, dass das aus beiden Projekten geförderte Material hauptsächlich per Bahn transportiert wird (Abbildung 1); jedoch sind Transportstudien erforderlich, um die Durchführbarkeit nachzuweisen. Das Unternehmen strebt an, diese Studien bis Ende 2027 abzuschließen. In der Zwischenzeit wird Blue Moon die Genehmigungsverfahren für Explorationsbohrungen und den Untertagebau bei Turner einleiten, was voraussichtlich 12 bis 18 Monate in Anspruch nehmen wird. Es sei darauf hingewiesen, dass das Unternehmen eine ähnliche Genehmigungsmethodik für die Blue-Moon-Mine in Kalifornien angewandt hat. Für Turner wird davon ausgegangen, dass in Oregon keine Aufbereitung des geförderten Materials stattfindet.

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Abbildung 1: Karte der Projektstandorte des Hub-and-Spoke-Konzepts von Blue Moon im Westen der Vereinigten Staaten

Turner (Kupfer - Gold - Zink - Silber - Kobalt)

Turner ist eine VMS-Lagerstätte vom Typ Cyprus, die sich etwa 40 Meilen südwestlich von Grants Pass (Oregon) nahe der Grenze zu Kalifornien befindet. Die Lagerstätte kann potenziell im Untertagebau erschlossen werden, und das Projekt erstreckt sich über drei patentierte Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 60 Acres. Weitere 574 Acres angrenzender Privatgrundstücke sind ebenfalls Teil dieser Transaktion, ebenso wie 15 nicht patentierte Erzbergbaukonzessionen.

Die Sulfidmineralisierung, aus der die Lagerstätte besteht, ist in primitiven, ophiolithischen Vulkangesteinen eingebettet, die mit Meeresbodenvulkanismus in einem tektonischen Dehnungsumfeld in Verbindung stehen. Die Turner-Lagerstätte weist drei unterschiedliche Zonen der Sulfidmineralisierung auf: UHZ, MUZ und MLZ; dabei handelt es sich um halbtafelförmige, übereinanderliegende Körper, die in einem Streichwinkel von 130 Grad (Südosten) verlaufen und um 35 Grad nach Nordosten abfallen. Die bekannte Streichlänge der Sulfidmineralisierung beträgt etwa 1.000 bis 1.500 Fuß (305 bis 457 Meter) bei einer Ausdehnung entlang des Neigungswinkels von etwa 800 bis 1.000 Fuß (244 bis 305 Meter). Die geologische Kontinuität der Sulfidmineralisierung bei Turner ist durch Kernbohrungen sowie durch 3D-Modellierung der Geologie und Struktur gut belegt.

In der historischen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) vom 17. Mai 2010, die gemäß den Standards der NI 43-101 erstellt wurde und den Titel Turner Gold Resource and Preliminary Economic Assessment trägt (erstellt von: J.M. Marek, P.E.; B.W. Buck, R.P.G.; M.D. Strickler, P.E.; S. Annavarapu, P.E.; und J.J. Moore, P.E.) enthält eine Mineralressourcenschätzung von 2,447 Millionen Tonnen Material der Kategorie Indicated mit einem Gehalt von 1,25 % Kupfer, 2,79 g/t Gold, 2,65 % Zink, 9,64 g/t Silber und 0,05 % Kobalt sowie 2,084 Millionen Tonnen Material der Kategorie abgeleitet mit einem Gehalt von 0,99 %, 2,73 g/t Gold, 2,78 % Zink, 19,91 g/t Silber und 0,04 % Kobalt. Das Unternehmen beabsichtigt, die Mineral -Ressourcenschätzung (MRE) sowohl für die Kategorie Indicated als auch für die Kategorie Inferred als historische MRE für Turner im Sinne der vom CIM-Rat am 19. Mai 2014 verabschiedeten National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) offenzulegen. Es ist zu beachten, dass die nicht unabhängige qualifizierte Person des Unternehmens keine ausreichenden Arbeiten zur Überprüfung und Validierung der historischen MRE durchgeführt hat, was bedeutet, dass das Unternehmen die historische MRE nicht als aktuell betrachtet.

Die Modellierung für die historische MRE gemäß wurde auf der Grundlage von Explorationsbohrungen entwickelt, die von früheren Betreibern durchgeführt wurden, und stützt sich auf Informationen aus 84 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 19.542 Fuß, die zwischen 1957 und 1989 fertiggestellt wurden. Die historische MRE für das Projekt gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2010 ist nachstehend in Tabelle 1 dargestellt.

NTD - arbeite noch an einem kurzen Absatz, der die MRE aus dem Jahr 2009 (überarbeitet 2010) zusammenfasst; soll noch eingefügt werden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine Verifizierung der historischen Mineralressourcenschätzung erforderlich ist, doch die bestehenden Modellierungen bieten einen Ausgangspunkt, von dem aus das Vertrauen in die historische Mineralressourcenschätzung aufgebaut werden kann. Unabhängig davon zeichnen sich die günstigen vulkanischen Schichten, in denen sich Turner befindet, durch eine mit Edelmetallen angereicherte Ablagerungsumgebung aus, die Turner von vielen ähnlichen Lagerstätten in seiner Vergleichsgruppe unterscheidet. Daher haben frühere Betreiber im Laufe der Jahre einige außergewöhnliche Bohrergebnisse aus Turner veröffentlicht, von denen einige auf einer Bohrplankarte und einem Bohrprofil in Abbildung 2 dargestellt und in Tabelle 2 näher erläutert sind.

Ressourcenkategor Tonnen (Mt) Gehalt

ie

Cu (%) Au (g/t) Zn Ag (g/t) Co (%) CuEq(5) (%)

(%)

Angezeigt 2,447 1,25 2,79 2,65 9,64 0,05 4,97

Abgeleitet 2,084 0,99 2,73 2,78 19,91 0,04 4,80

Anmerkungen:

1. Die Tabelle zur historischen Mineralressourcenschätzung stammt aus dem am 17. Mai 2010 überarbeiteten (ursprünglich am 10. November 2009 eingereichten) historischen PEA-Bericht von Green Park Capital Corp.

2. Die nicht unabhängige qualifizierte Person des Unternehmens hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die hierin genannte historische Mineralressourcenschätzung als aktuelle Mineralressourcenschätzung einzustufen; daher behandelt das Unternehmen die historische Mineralressourcenschätzung nicht als aktuelle Mineralressourcenschätzung.

3. Die historische Mineralressourcenschätzung (MRE) wurde oberhalb eines NSR-Grenzwerts von 52 US-Dollar/t für Mineralressourcen im Untertagebau (2010) ausgewiesen, basierend auf geschätzten metallurgischen Ausbeuten, angenommenen Metallpreisen und Hüttenbedingungen, die zu zahlende Faktoren wie Aufbereitungsgebühren, Strafzahlungen und Raffinationsgebühren umfassen; wobei zu beachten ist, dass die historische Mineralressource von 2010 unter Verwendung der folgenden Metallpreisannahmen geschätzt wurde: 2,00 US-Dollar/lb Cu, 0,65 US-Dollar/lb Zn, 900 US-Dollar/oz Au und 12,50 US-Dollar/oz Ag.

4. Für die CuEq-Berechnung basierten die Rohstoffpreise auf den langfristigen Preisprognosen der CIBC (September 2026): 3.570 US-Dollar/Unze Au, 5,03 US-Dollar/Pfund Cu, 1,27 US-Dollar/Pfund Zn und 50,17 US-Dollar/Unze Ag. Die Ausbeuten in der Schmelze von 97 % für Au, 95,2 % für Cu, 95 % für Zn und 77 % für Ag basierten auf der PEA vom Mai 2010. Die für die Kupferäquivalenz verwendete Formel lautet: CuEq = Cu % + (Au (g/t) × 1,054610) + (Ag (g/t) × 0,0117649) + (Zn % × 0,251955).

Preise und Co in Pfund angeben?

Kobalt kann nicht verwendet werden, da es in den metallurgischen Studien nicht im Fokus stand und daher in keinem 43101-Bericht Daten zur Ausbeute vorliegen. Es wird als Potenzial im Pyrit genannt.

Es ist unklar, ob Arbeiten zur Metallurgie, insbesondere unter Einbeziehung von Kobalt, durchgeführt wurden, die nicht im Datenraum enthalten sind. Es wurde ausschließlich deshalb in die MRE aufgenommen, weil es Teil der geochemischen Daten bzw. der Untersuchungsergebnisse war.

Kobalt wird bei der CuEq-Berechnung nicht berücksichtigt, da es nicht Gegenstand von metallurgischen Untersuchungen bei Turner war.

5. Mineralressourcen umfassen Mineralreserven, sind jedoch keine Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen wurde.

6. T, der nicht unabhängige qualifizierte Sachverständige des Unternehmens, sind keine umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, sozioökonomischen, vermarktungsbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

7. Aufgrund von Rundungen können die Zahlen nicht addiert werden.

Tabelle 1: Historische Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 (2010)

Die nicht unabhängige qualifizierte Person des Unternehmens ist der Ansicht, dass Turner unter anderem Folgendes erfordern wird: (i) zusätzliche Explorations-Diamantbohrungen im Rahmen der MRE sowie die Erhebung von Daten, einschließlich Untersuchungsergebnissen und lithogeochemischer Daten; (ii) eine weitere detaillierte 3D-Modellierung der Mineralisierungsfaktoren sowie der geologischen und strukturellen Gegebenheiten der Lagerstätte zur Untermauerung künftiger Aktualisierungen der MRE; (iii) fortgesetzte metallurgische Studien zu den Ausbeutefaktoren für Basis- und Edelmetalle sowie Arbeitsprogramme zur Erzvorsortierung; und (iv) Studien zur Ermittlung des potenziellen Zukunftspotenzials für den Untertagebau durch die Bestimmung optimaler Cutoff-Gehalte, geeigneter Abbaumethoden und notwendiger Stützkonzepte. Die nicht unabhängige qualifizierte Person hält die historische MRE jedoch für zuverlässig und relevant für die Ausrichtung künftiger Explorationsmaßnahmen und Definitionsbohrungen auf dem Projekt Turner, da die Lagerstätte in der Tiefe und entlang des Streichs offen ist. Es wurden noch nicht ausreichende Arbeiten durchgeführt, um das tatsächliche Explorationspotenzial der geologischen Wirtsgesteine rund um Turner angemessen zu quantifizieren.

Was die in der historischen PEA von 2010 beschriebenen metallurgischen Studien betrifft, so wurde gezeigt, dass die Sulfidmineralisierung für eine konventionelle Flotation geeignet ist, bei der drei Produkte anfallen: 1) ein Kupferkonzentrat, 2) ein Zinkkonzentrat und 3) ein Goldkonzentrat mit einem Gehalt von . In Bezug auf Kobalt wurden keine metallurgischen Studien durchgeführt, obwohl es in der Bohrlochdatenbank umfassend analysiert wurde, was bedeutet, dass sich für das Unternehmen eine Möglichkeit für zusätzliche Testarbeiten ergibt.

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Abbildung 2: Ausgewählter Bohrplan der historischen Bohrungen und entsprechender Bohrquerschnitt (A bis A) mit Hervorhebung der CuEq-Ergebnisse

Bohrloch-ID Von (ft) Bis (ft) Intervall Cu % Au g/t Zn % Ag g/t CuEq % 4

(ft)

TAB-13¹ 290,00 330,00 40,00 0,01 2,43 0,04 19,55 2,81

405,00 445,00 40,00 0,01 4,55 0,00 1,09 4,82

465,00 485,00 20,00 0,01 3,23 0,00 4,45 3,46

890,00 920,00 30,00 0,01 2,97 0,03 37,73 3,59

1030,00 1060,00 30,00 0,02 3,43 0,02 1,48 3,66

TAB-23¹ 425,00 445,00 20,00 0,02 4,45 0,01 0,70 4,72

720,00 735,00 15,00 0,00 3,63 0,00 0,70 3,84

TJM-69 ¹ 256,20 415,00 158,80 0,16 1,80 2,92 22,70 3,06

TJM-69¹ 625,00 665,00 40,00 0,74 3,70 0,18 3,60 4,73

TJM-82¹ 921,10 985,00 63,90 1,16 4,85 2,31 7,72 6,95

TJM-73 ² 246,00 255,00 9,00 4,12 8,62 0,45 29,58 13,67

TJM-74 ² 450,00 530,00 80,00 0,90 4,00 1,84 8,18 5,68

TJM-74 ² 775,00 835,00 60,00 0,87 1,76 11,00 54,29 6,14

TJM-74 ² 879,60 813,40 33,80 2,05 8,69 1,19 8,59 11,62

TJM-75 ² 983,30 1020,00 36,70 0,88 2,24 23,01 163,55 10,96

TAB-60 ² 315,00 340,00 25,00 0,94 0,09 11,31 77,14 4,80

TAB-60 ² 360,00 370,00 10,00 3,78 9,11 0,31 10,89 13,60

TAB-60 ² 800,40 875,60 75,20 1,96 3,20 3,88 8,71 6,42

Anmerkungen:

1. Die Angaben basieren auf früheren Pressemitteilungen der Josephine Mining Corp. vom 3. Juni 2011, 9. September 2011 und 6. Oktober 2011.

2. Die Ergebnisse basieren auf der Aktualisierung der Ressourcen, die in der von Josephine Mining Corp am 24. Oktober 2012 veröffentlichten Pressemitteilung berichtet wurde.

3. Da sich das Explorationsprojekt noch in einem frühen Stadium befindet, wurde für die Abschnitte keine tatsächliche Mächtigkeit ermittelt.

4. Für die CuEq-Berechnung basierten die Rohstoffpreise auf den Langfristprognosen der CIBC (September 2026): 3.570 US-Dollar/Unze Au, 5,03 US-Dollar/Pfund Cu, 1,27 US-Dollar/Pfund Zn und 50,17 US-Dollar/Unze Ag. Die Ausbeuten der Schmelzanlagen von 97 % für Au, 95,2 % für Cu, 95 % für Zn und 77 % für Ag basierten auf der PEA vom Mai 2010. Die für die Kupferäquivalenz verwendete Formel lautet: CuEq = Cu % + (Au (g/t) × 1,054610) + (Ag (g/t) × 0,0117649) + (Zn % × 0,251955). Kobalt wird bei der CuEq-Berechnung nicht berücksichtigt, da es nicht Gegenstand von metallurgischen Untersuchungen bei Turner war.

Tabelle 2: Ausgewählte historische Bohrlochergebnisse aus Turner

Transaktionsbedingungen

Blue Moon erwirbt 100 % von Turner, bestehend aus ca. 634 Acres Privatgrundstücken und 15 nicht patentierten Claims, vorbehaltlich einer bestehenden NSR-Lizenzgebühr von 1,5 %, frei von allen sonstigen Belastungen, gegen folgende Gegenleistung:

a) 4.700.000 US-Dollar in bar, vorbehaltlich der Zahlung einer Anzahlung in Höhe von 500.000 US-Dollar bei Bekanntgabe;

b) die Ausgabe von 4.778.761 Stammaktien aus den ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Blue Moon an Gold Coast im Wert von ca. 27 Millionen US-Dollar, basierend auf einem 20-Tage-VWAP-Kurs von 5,65 US-Dollar pro Aktie, in vier gleichen Tranchen über einen Zeitraum von 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion, wobei die Freigabe der Tranchen 2 bis 4 der Aktienvergütung gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung über die Transaktion vorgezogen werden kann;

c) Zusätzliche Meilensteinzahlungen in bar bei Erreichen der folgenden Ziele:

a. Eine Barzahlung in Höhe von 2.000.000 US-Dollar nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für den Beginn der Untertageexploration und/oder -erschließung von Turner;

b. Eine Barzahlung in Höhe von 2.000.000 US-Dollar nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für den Beginn des Abbaus bei Turner; und

c. Eine Barzahlung in Höhe von 3.000.000 US-Dollar sechs Monate nach Aufnahme der kommerziellen Produktion bei Turner.

Im Rahmen des Projekts wurden keine Abnahmeverträge oder Lizenzrechte verkauft. Wesentliche aufschiebende Bedingungen für den Abschluss der Transaktion sind die Genehmigung durch die TSX-V sowie weitere für eine Veräußerung von Vermögenswerten übliche Bedingungen. Eine ausgehandelte endgültige Vereinbarung wurde am 22. September 2026 vom Verkäufer und Blue Moon unterzeichnet, und der Abschluss wird für November 2026 erwartet. Es handelt sich um eine Transaktion zwischen unabhängigen Parteien, und es werden keine Vermittlergebühren gezahlt.

Gewährung von Aktienoptionen, RSUs und DSUs

Das Unternehmen hat einem Berater des Unternehmens im Rahmen des Aktienvergütungsplans des Unternehmens insgesamt 50.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen haben einen Ausübungspreis von 8,10 C$ pro Aktienoption und sind über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung ausübbar. Die Aktienoptionen werden über einen Zeitraum von drei Jahren freigegeben, wobei jedes Jahr ein Drittel der Optionen freigegeben wird, und unterliegen den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens.

Das Unternehmen hat außerdem im Rahmen seines Aktienvergütungsprogramms insgesamt 993.146 Restricted Share Units (RSUs) an Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens gewährt. Die RSUs werden jährlich über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Zuteilungsdatum unverfallbar. Das Unternehmen hat zudem im Rahmen seines Aktienvergütungsplans insgesamt 268.586 Deferred Share Units (DSUs) an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens gewährt. Die DSUs werden nach Ablauf von 12 Monaten ab dem Zuteilungsdatum oder zum Zeitpunkt des Ausscheidens der Verwaltungsratsmitglieder aus dem Unternehmen unverfallbar, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.

Qualifizierte Personen

Für die Zwecke dieser Pressemitteilung ist Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., General Manager Special Projects des Unternehmens, die benannte nicht unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101; er hat sowohl die technischen als auch die wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen zu folgenden Punkten: die erwarteten Vorteile und Synergien aus der Transaktion; Ressourcenschätzungen bei Turner; die Fortsetzung von Testarbeiten, Exploration, Bergbau und der Weiterentwicklung der Blue-Moon-Mine und von Turner; Erwartungen hinsichtlich der Mineralienpreise; sowie sonstige Angelegenheiten, die mit den vorgenannten Punkten in Zusammenhang stehen oder sich daraus ergeben.

Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen oder dass sich die aktuellen Ziele, Strategien und Absichten des Unternehmens ändern. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit von Blue Moon, die Transaktion abzuschließen und zu integrieren; Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Standorts Springer; Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbaubetrieb in Oregon und Nevada; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen auf Bundes- und Landesebene, einschließlich der Erschließung von Turner; sowie die Fähigkeit des Managements, die hier genannten Faktoren und Risiken zu antizipieren und zu bewältigen. Eine umfassende Erörterung weiterer Risiken, die Blue Moon betreffen, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

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