IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Der Wettlauf um den Elektro-Lkw wird zum Test für die Industriepolitik

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Der Wettlauf um den Elektro-Lkw wird zum Test für die Industriepolitik

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Der Elektro-Lkw hat ein Technologieproblem, ein Infrastrukturproblem und vor allem ein Wirtschaftlichkeitsproblem.

Regierungen stellen fest, dass es deutlich einfacher ist, Ziele für einen saubereren Straßengüterverkehr festzulegen, als Flottenbetreiber davon zu überzeugen, Diesel-Lkw zu ersetzen, die vergleichsweise günstig und vertraut sind und auf ein seit einem Jahrhundert gewachsenes Tankstellennetz zurückgreifen können.

Damit beginnt eine neue Phase der Verkehrspolitik: Öffentliche Mittel werden zunehmend nicht nur zur Förderung der Elektrifizierung eingesetzt, sondern auch, um die für den Aufbau des Marktes erforderlichen Investitionen in Infrastruktur und Fuhrparks zu beschleunigen.

Deutschland ist das jüngste Beispiel im großen Maßstab. Die Europäische Kommission hat deutsche Staatshilfen von bis zu 1,6 Milliarden Euro für eine Schnellladeinfrastruktur für schwere elektrische Nutzfahrzeuge entlang der Autobahnen genehmigt. Das Programm sieht bis zu 1.410 Ladepunkte an mehr als 120 Rastanlagen vor.

Die Bedeutung reicht über Deutschland hinaus. Europa hat einen Großteil des vergangenen Jahrzehnts damit verbracht, Emissionsvorschriften zu verschärfen und immer ambitioniertere Dekarbonisierungsziele festzulegen. Der schwere Straßengüterverkehr zeigt nun die Grenzen einer rein regulatorischen Strategie auf.

Anders als Pkw sind Nutzfahrzeuge produktive Wirtschaftsgüter. Betreiber kalkulieren Fahrzeugauslastung, Nutzlast, Standzeiten, Kraftstoffkosten und Finanzierung mit unerbittlicher Genauigkeit. Eine technisch funktionierende Lösung kann daher wirtschaftlich scheitern, wenn sie in der Anschaffung erheblich teurer ist oder Lkw zu lange aus dem Betrieb nimmt.

Elektro-Lkw können insbesondere bei stark ausgelasteten Flotten deutlich niedrigere Energie- und Wartungskosten als Dieselfahrzeuge bieten. In dieser Phase besteht die Herausforderung darin, die Einführung zu beschleunigen und genügend Elektro-Lkw in Betrieb zu bringen, um Skaleneffekte aufzubauen, die Datenbasis aus dem praktischen Einsatz zu vertiefen und diese wirtschaftlichen Vorteile bei Flottenbetreibern bekannter und zunehmend überzeugender zu machen.

Bislang erfolgte die Elektrifizierung vor allem über den Kauf neuer Elektro-Lkw. Der Verkauf von Neufahrzeugen allein wird jedoch die Emissionen der großen, bereits auf den Straßen befindlichen Dieselflotte nicht lösen. Mit wachsender Güternachfrage werden auch praktikable Wege benötigt, um Dieselmotoren aus weiterhin produktiven Lkw zu entfernen, bevor diese Fahrzeuge das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen.

Auch die Ladeinfrastruktur stellt eine Herausforderung dar. Ohne zuverlässige Lademöglichkeiten haben Flottenbetreiber wenig Anreiz, Elektro-Lkw zu kaufen; zugleich haben Infrastrukturinvestoren wenig Anreiz, kostspielige Hochleistungslader für Lkw zu errichten, solange nicht genügend Fahrzeuge vorhanden sind, die sie nutzen.

Deutschlands Intervention in Höhe von 1,6 Milliarden Euro ist faktisch der Versuch, diesen Stillstand aufzubrechen, indem der Aufbau einer Infrastruktur beschleunigt wird, für die der private Markt sonst deutlich länger benötigen würde.

In den Vereinigten Staaten ist das politische Bild stärker fragmentiert.

Auf Bundesebene wurde die Förderung zurückgefahren. Der US-amerikanische Qualified Commercial Clean Vehicle Credit, der Unternehmen für größere förderfähige Fahrzeuge Steuergutschriften von bis zu 40.000 US-Dollar bot, steht für Fahrzeuge, die nach dem 30. September 2025 angeschafft wurden, nicht mehr zur Verfügung.

Kalifornien geht dagegen einen anderen Weg. Das Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project, kurz HVIP, hat inzwischen mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Fördermitteln für emissionsfreie Nutzfahrzeuge bereitgestellt. Wichtig ist, dass das Programm auch förderfähige Umrüstungen anerkennt und die Unterstützung nicht ausschließlich auf neu hergestellte Fahrzeuge beschränkt. Es hat bereits mehr als 11.600 saubere Fahrzeuge unterstützt; die aktuellen Basiszuschüsse für Fahrzeuge der Class 8 erreichen 120.000 US-Dollar.

Mit dem Clean Fuel Reward legt Kalifornien eine weitere Förderebene auf. Das Programm soll 2026 Mittel in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bereitstellen; für die Folgejahre sind weitere Finanzierungen vorgesehen. Es bietet beim Kauf gewährte Rabatte von bis zu 120.000 US-Dollar, die aus Einnahmen im Zusammenhang mit dem Low Carbon Fuel Standard des Bundesstaates finanziert werden.

Der Gegensatz entwickelt sich zu einem ungewöhnlich aufschlussreichen Experiment der Industriepolitik. Sollte sich der elektrische Güterverkehr in Bundesstaaten mit Infrastrukturförderung und Anreizen schneller durchsetzen, würde dies zeigen, in welchem Maße die Politik die frühe Kommerzialisierung von Technologien beschleunigen kann, die bereits betriebliche Vorteile bieten, aber noch mit hohen Anfangskosten und infrastrukturellen Einschränkungen konfrontiert sind.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Förderprogramme können eine dauerhaft unwirtschaftliche Technologie nicht wirtschaftlich machen. In dieser Marktphase sollen sie vielmehr die anfängliche Kapitalhürde senken, den Flottenaufbau beschleunigen und eine ausreichende Größenordnung bei Fahrzeugen und Infrastruktur schaffen, damit die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Vorteile im Betrieb breiter zum Tragen kommen.

Diese unterschiedlichen politischen Ansätze eröffnen zugleich Chancen für kleinere Technologieunternehmen, die schnell auf Märkte reagieren können, in denen politische Maßnahmen die Einführung beschleunigen.

Ein Beispiel ist das börsennotierte australische Unternehmen Janus Electric. Anstatt einen vollständig neuen Elektro-Lkw herzustellen, rüstet Janus bestehende Diesel-Lkw auf batterieelektrischen Betrieb um. Das System kombiniert ein Umrüstmodul mit austauschbaren Batterien sowie Lade- und Wechselstationen. Die Batterien können gewechselt werden, sodass der Lkw während des Ladens nicht stillstehen muss.

Dieser Ansatz adressiert einen anderen Teil der Wirtschaftlichkeitsrechnung als Hersteller neuer Elektro-Lkw. Schwere Lkw sind langlebige produktive Wirtschaftsgüter. Viele können mechanisch und strukturell noch jahrelang eingesetzt werden, wenn ihr Dieselmotor überholt oder ersetzt werden muss.

Durch die Umrüstung eines bestehenden Fahrzeugs kann ein Betreiber einen großen Teil dieses Wirtschaftsguts weiter nutzen, anstatt einen komplett neuen Elektro-Lkw zu kaufen. Zugleich erschließt die Umrüstung einen wesentlich größeren Fahrzeugbestand für die Elektrifizierung, als dies allein über das Angebot neu produzierter Elektro-Lkw möglich wäre. Für politische Entscheidungsträger, die Emissionen schneller senken wollen, sollte dies Priorität haben: Umrüstungen können bereits heute eingesetzte Dieselfahrzeuge erfassen, während neue Elektrofahrzeuge den künftigen Flottenersatz betreffen.

Janus zufolge erzielt die bereits eingesetzte Flotte Kosten pro Kilometer, die rund 30 Prozent unter denen vergleichbarer Dieselbetriebe liegen. Das Batteriewechselsystem ist ebenfalls darauf ausgelegt, die Produktivität der Lkw zu erhalten: Ein Batteriewechsel dauert rund vier Minuten, anstatt das Fahrzeug für längere Ladezeiten aus dem Betrieb zu nehmen.

Diese Einsparungen sind relevant, weil Flottenbetreiber ihre Entscheidungen letztlich auf Grundlage der Wirtschaftlichkeit und nicht allein der Technologie treffen. Niedrigere Energie- und Wartungskosten, der vermiedene Kauf eines vollständig neuen Lkw und die Aufrechterhaltung der Fahrzeugauslastung können die Gesamtbetriebskosten über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs erheblich verändern.

Fördermaßnahmen können diese Rechnung zusätzlich verbessern, insbesondere in den frühen Phasen des kommerziellen Aufbaus und einer breiteren Einführung.

Kalifornien ist deshalb für die Expansionspläne von Janus wichtig geworden.

Nach Angaben des Unternehmens umfasst der vertraglich vereinbarte Auftragsbestand in Nordamerika inzwischen 118 Umrüstungen, davon 93 in den Vereinigten Staaten und 25 in Kanada. Die US-Aufträge verteilen sich auf fünf Flottenbetreiber, darunter auch Bestandskunden.

Förderfähige Betreiber in Kalifornien können für den Einsatz von Janus-Lösungen durch die Kombination von HVIP und Unterstützung des Hafens von Los Angeles potenziell rund 166.000 US-Dollar pro Lkw erhalten. Nach Angaben des Unternehmens waren diese Anreize ein wichtiger Katalysator für das US-Geschäft.

Die australische Flotte von Janus wurde ohne ein vergleichbares Niveau an Fahrzeugförderung wie in Kalifornien betrieben und verschaffte dem Unternehmen Betriebserfahrung in unterschiedlichen Anwendungen des Güterverkehrs. Der Reiz der kalifornischen Programme liegt darin, dass sie die anfängliche Kapitalhürde senken und den Zeitraum verkürzen, in dem Betreiber von niedrigeren Kraftstoff-, Wartungs- und Betriebskosten finanziell profitieren.

Janus baut derzeit eine breitere Plattform in Kalifornien auf, anstatt lediglich Umrüstsätze zu exportieren. Laut der FY26-Präsentation verfügt das Unternehmen über einen bei der kalifornischen Luftreinhaltebehörde CARB registrierten Händler, der Umrüstungen und Förderanträge abwickelt. Auch die Produktion von Batterierahmen wurde in Kalifornien angesiedelt. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an der Zertifizierungs- und Serviceinfrastruktur, die für eine größere Flotte erforderlich ist.

Kalifornien könnte daher mehr sein als nur ein weiterer Exportmarkt. In Häfen und Güterverkehrskorridoren konzentrieren sich stark ausgelastete Lkw auf vorhersehbaren Routen. Das schafft günstige Voraussetzungen für den Batteriewechsel und ermöglicht es den Betreibern, die betrieblichen Einsparungen der Elektrifizierung zu maximieren. Staatliche Anreize können diese Investitionsentscheidungen beschleunigen.

Auch in anderen Teilen der Vereinigten Staaten entstehen bereits Chancen, wenngleich die Förderlandschaft fragmentiert ist. Janus zufolge verfolgt das Unternehmen in Texas zuschussgestützte Programme für den Transport zwischen Hafen und Verteilzentrum sowie für den Betrieb auf Bahnhöfen. Dies verdeutlicht ein wahrscheinliches Merkmal des US-Marktes: Die Elektrifizierung könnte zunächst in Form regionaler Ökosysteme rund um Häfen, Logistikzentren, Bundesstaaten und Güterverkehrskorridore voranschreiten, in denen Betriebsbedingungen, Infrastruktur und politische Unterstützung eine frühere Einführung begünstigen.

Janus ist ein Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase, das nun eine erprobte Technologie und seine Betriebserfahrung skaliert. Die 2026 erzielten Fortschritte sind erheblich. Der nächste Test besteht jedoch darin, bedingte Aufträge in tatsächlich eingesetzte Lkw, Folgeaufträge und eine ausgelastete Infrastruktur zu überführen.

Europa begegnet weitgehend demselben Problem aus einer anderen Richtung. Deutschland investiert erhebliche öffentliche Mittel in die Infrastruktur, die einen praktikablen elektrischen Güterverkehr ermöglichen soll. Kalifornien setzt Anreize ein, um sowohl die Fahrzeugkosten als auch die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur anzugehen. Beide erkennen an, dass Regierungen einen emissionsfreien Güterverkehrsmarkt nicht einfach per Gesetz schaffen können.

Für europäische Entscheidungsträger stellt sich als Nächstes die Frage, wie breit diese Unterstützung angelegt sein sollte. Eine Förderung, die sich ausschließlich auf den Kauf von Neufahrzeugen konzentriert, adressiert nur einen Teil der Emissionsproblematik. Europa wird noch viele Jahre über einen großen Bestand an Diesel-Lkw verfügen. Wollen Regierungen die Emissionsminderung in der bestehenden Flotte beschleunigen, bieten Umrüstungstechnologien einen Weg, Dieselmotoren stillzulegen, ohne die Lkw selbst vorzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.

Dafür gibt es neben dem ökologischen auch ein wirtschaftliches Argument. Die weitere Nutzung eines bestehenden schweren Nutzfahrzeugs anstelle des vollständigen Austauschs kann den Kapitalbedarf für die Elektrifizierung einer Flotte senken. Zugleich können Betreiber von den niedrigeren Betriebskosten des Elektroantriebs profitieren, ohne auf den regulären Austauschzyklus der Fahrzeuge warten zu müssen.

Umrüstungen werden nicht für jeden Einsatzzweck die richtige Lösung sein, und der Batteriewechsel erfordert eine ausreichende Flottenauslastung, damit sich eine dedizierte Infrastruktur in größerem Maßstab trägt. Dennoch erschließt die Umrüstung eine grundlegend andere Chance als der Neufahrzeugmarkt. Neue Elektro-Lkw hängen von Produktionskapazitäten und normalen Flottenerneuerungszyklen ab. Umrüstungen können dagegen auf den weitaus größeren Bestand bereits eingesetzter Diesel-Lkw zurückgreifen und damit eine deutlich schnellere Elektrifizierung ermöglichen als der reine Fahrzeugersatz.

Deutschlands Ladeprogramm über 1,6 Milliarden Euro und Kaliforniens zunehmend ausgefeiltes Fördersystem betreffen daher mehr als Klimapolitik. Sie tragen dazu bei zu bestimmen, wie schnell neue Technologien im Güterverkehr eingesetzt, erprobt und skaliert werden können und wo sich die dazugehörigen Lieferketten, Infrastrukturen und Fachkenntnisse entwickeln.

Für Janus bietet Kalifornien einen potenziell wichtigen Ausgangspunkt in einem Markt, in dem die Politik die Einführung und den Flottenaufbau beschleunigt.

Wenn aus den vertraglich vereinbarten Aufträgen eingesetzte Lkw, wiederkehrende Kunden und ein etabliertes Infrastrukturnetz entstehen, könnten weitere US-Güterverkehrskorridore folgen.

Die übergeordnete Frage lautet, ob die politische Unterstützung in der Frühphase die notwendige Skalierung so weit beschleunigen kann, dass sich der elektrische Güterverkehr mit der Zeit zunehmend selbst trägt.

Die Regierungen, die heute die Voraussetzungen für den elektrischen Güterverkehr schaffen, könnten damit zugleich entscheiden, wo die Schwertransportindustrie von morgen zuerst aufgebaut und skaliert wird.

Quellen

https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03127176-2A1692625&v=undefinedhttps://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03127176-2A1692625&v=undefined

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https://januselectric.com/

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Janus Electric

Land: Australien

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