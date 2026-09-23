IRW-News: Frequentis AG: FREQUENTIS' MCX stärkt digitale Kommunikation im Bahnnetz von Queensland, Australien

IRW-PRESS: Frequentis AG: FREQUENTIS' MCX stärkt digitale Kommunikation im Bahnnetz von Queensland, Australien

Wien (IRW-Press/23.09.2026) -

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Digitalfunksystem wird einen sichereren und verlässlicheren Bahnbetrieb auf dem Sunshine-Coast-Eisenbahnkorridor unterstützen

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Frequentis stellt einsatzkritische Daten und Streckengateway-Funktionen für eine sichere und zuverlässige digitale Zugsteuerung zur Verfügung

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Das Projekt legt den Grundstein für die künftige Bahnkommunikation (FRMCS) im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane

Im Auftrag der Regierung von Queensland wird das neue Digital Radio System (DRS) als Teil der 1. Phase von The Wave (

https://www.tmr.qld.gov.au/thewave), einem transformativen Infrastrukturprogramm für den öffentlichen Verkehr und die Eisenbahn, das Brisbane und die Sunshine Coast verbindet, installiert. Das Department of Transport and Main Roads (TMR), Queensland Rail und Lieferpartner implementieren das DRS, um das künftige Wachstum der Region zu unterstützen.

South East Queensland ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen Australiens, mit steigendem Bedarf an zuverlässigen öffentlichen Verkehrsverbindungen. Im Zuge der Erweiterung des Eisenbahnnetzes und seiner Vorbereitung auf wachsende Passagier:innenzahlen im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane, investiert Queensland in neue digitale Technologien, um die Kapazität, Verlässlichkeit und Effizienz des Bahnbetriebs zu verbessern.

Das DRS stellt die gemäß FRMCS spezifizierte einsatzkritische Kommunikation bereit, die zur Unterstützung von Alstoms digitalem European Train Control System (ETCS) Level 2 erforderlich ist. Dadurch wird ein sicherer, zuverlässiger und hochverfügbarer Datenaustausch zwischen Zügen und der Bahninfrastruktur ermöglicht.

Frequentis liefert die Plattformfunktionen für das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) als Teil des Kommunikations-Arbeitspakets, das von UGL Transport gemeinsam mit Ericsson und Frequentis implementiert wird. Dies umfasst 3GPP Mission Critical Data Services (MCData IP-Konnektivität) sowie Streckengateway-Funktionen. Die Lösung wird eine Basis für die künftige Entwicklung von Queenslands Bahnkommunikation im Einklang mit FRMCS schaffen.

"Das Projekt wird dazu beitragen, einen sichereren, verlässlicheren und zukunftsfähigen Bahnbetrieb in Queensland zu schaffen, indem die sicherheitskritische Kommunikation bereitgestellt wird, die für digitale Zugsteuerung nötig ist. Frequentis ist stolz, lokale Jobs in Queensland zu schaffen und seine FRMCS-Expertise beizusteuern. Damit unterstützen wir ETCS Level 2 und tragen gleichzeitig dazu bei, den Weg für Kommunikations- und Servicelösungen der nächsten FRMCS-Generation zu ebnen", sagt Martin Rampl, Geschäftsführer von Frequentis Australasia.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von rund EUR 580 Mio. und ein EBIT von rund EUR 47 Mio. erwirtschaftet.

Über FREQUENTIS Australasia

Frequentis Australasia Pty Ltd wurde 2004 gegründet und liefert und betreut Kommunikations- und Informationsmanagementlösungen für Organisationen in den Bereichen Air Traffic Management, Verteidigung, Schifffahrt, öffentliche Sicherheit und öffentlicher Verkehr in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea und auf den südpazifischen Inseln. Frequentis beschäftigt in Australien an seinen Standorten in Brisbane, Sydney und Melbourne rund 200 hochqualifizierte Spezialist:innen.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

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Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

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