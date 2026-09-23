IRW-News: GoGold Resources Inc.: GoGold treibt den Bau von Los Ricos South voran

IRW-PRESS: GoGold Resources Inc.: GoGold treibt den Bau von Los Ricos South voran

Halifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) (GoGold, das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resources-inc/ - freut sich, nach dem am 25. August 2026 angekündigten Baubeginn ein Update zu den Bauarbeiten an seinem Projekt Los Ricos South in Jalisco, Mexiko, zu geben. Das Projekt verläuft planmäßig, und das Unternehmen bekräftigt, dass der erste Silberguss im zweiten Quartal 2028 erfolgen wird.

Die Bauarbeiten bei Los Ricos South laufen auf Hochtouren. Die Rodungsarbeiten sind weit fortgeschritten, mehr als 150 Auftragnehmer sind vor Ort im Einsatz, und alle Bestellungen für Ausrüstung mit langer Lieferzeit wurden bereits aufgegeben, sagte Brad Langille, Präsident und CEO. Mit Barmitteln in Höhe von 284 Millionen US-Dollar sowie dem Cashflow aus Parral ist das Projekt vollständig finanziert, ohne dass Schulden oder zusätzliches Eigenkapital erforderlich sind. Basierend auf unseren internen Schätzungen unter Zugrundelegung von 60 US-Dollar pro Unze Silber und 4.200 US-Dollar pro Unze Gold erwarten wir unseren maximalen Cash-Ausstoß im dritten Quartal 2027 und halten die Barreserven während der gesamten Bauphase auf mindestens 130 Millionen US-Dollar. Wir liegen im Zeitplan und konzentrieren uns weiterhin darauf, den ersten Silberguss im zweiten Quartal 2028 zu realisieren.

Bauprojekt Los Ricos South - Wichtigste Meilensteine

· Aktive Bauarbeiten - Die Rodungs- und Erdarbeiten am Standort der Aufbereitungsanlage schreiten voran; mehr als 150 Auftragnehmer sind vor Ort im Einsatz.

· Alle Bestellungen mit langer Lieferzeit erteilt - Alle Bestellungen für Ausrüstung mit langer Lieferzeit wurden erteilt, und die Beschaffung verläuft planmäßig. Zu den Bestellungen mit langer Lieferzeit gehören die SAG-Mühle, der Tailings-Filter, der Brecher, die elektrische Schaltanlage, die Merrill-Crowe-Anlage, Förderbänder, Schlammpumpen, Hydrozyklone, Aufgeber und Siebe.

· Anlagenplanung - Die von M3 und DENM Engineering durchgeführte Planung ist zu 90 % abgeschlossen

· Untertagebauunternehmen ausgewählt - Cominvi plant, im 4. Quartal 2026 mit den Arbeiten vor Ort zu beginnen.

· Zeitplan eingehalten - Bau und Beschaffung verlaufen planmäßig, der erste Silberguss ist weiterhin für das 2. Quartal 2028 vorgesehen.

Bislang hat das Unternehmen 15 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert. Nachfolgend sind die wichtigsten Meilensteine des Zeitplans aufgeführt:

Wichtige Meilensteine für Los Ricos South

· Beginn der Erdarbeiten - August 2026

· Beginn der Optimierung des Untertagebauplans - August 2026

· Beginn der Verlegung der Stromleitung - November 2026

· Gießen der Betonfundamente - Januar 2027

· Erschließung des Stollenportals / Sprengarbeiten an der Rampe - Januar 2027

· Baubeginn der Pastenanlage - Januar 2027

· Hangstabilisierung / Abbau - Haupt-/Abra-Zone - März 2027

· Lieferung der SAG-Mühle an den Standort - Mai 2027

· Inbetriebnahme der Anlage beginnt - Januar 2028

Abbildung 1 - Vierteljährliche Investitionsausgaben vs. Kassenbestand bei Los Ricos South

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- Basierend auf aktuellen internen Schätzungen unter Zugrundelegung von 60 $/oz Silber und 4.200 $/oz Gold.

- Beinhaltet die Ausübung von 27,5 Millionen ausstehenden Optionsscheinen im November 2028 zu einem Preis von 3,50 C$ pro Optionsschein, was einem Nettoerlös von ca. 67,5 Mio. US$ entspricht.

Abbildung 1 - Aktueller Stand von Los Ricos South im Vergleich zur detaillierten Planung

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Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen in Bezug auf GoGold wurden von Herrn Bob Harris, P.Eng., geprüft und genehmigt, der eine nicht unabhängige qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 ist.

Über GoGold Resources

GoGold Resources (TSX: GGD) ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent, der sich auf den Betrieb, die Erschließung, die Exploration und den Erwerb hochwertiger Projekte in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen betreibt die Parral-Tailings-Mine im Bundesstaat Chihuahua und verfügt über das Projekt Los Ricos South, das sich in der Entwicklung befindet und für das der Vorstand eine Baugenehmigung erteilt hat, sowie über das Explorations- und Erschließungsprojekt Los Ricos North - beide im Bundesstaat Jalisco. GoGold hat seinen Hauptsitz in Halifax, Nova Scotia, und baut ein Portfolio aus kostengünstigen Projekten mit hohen Margen auf. Weitere Informationen finden Sie unter gogoldresources.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steve Low

Unternehmensentwicklung

GoGold Resources

T: 416 855 0435

E: steve@gogoldresources.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen (im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von GoGold in den Vereinigten Staaten dar.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Parral-Tailings-Mine, der Los-Ricos-Projekte, zukünftiger Betriebsmargen, der zukünftigen Produktion und Verarbeitung, der Bauzeitpläne sowie der zukünftigen Pläne und Ziele von GoGold, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen im Zusammenhang mit dem Fortbestand von GoGold und seinen Tochtergesellschaften, den allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, den Rohstoffpreisen, der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und der Leistung der Parral-Tailings-Mine. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von GoGold abweichen, zählen Explorations- und Erschließungsrisiken im Zusammenhang mit den Projekten von GoGold, das Scheitern bei der Ermittlung geschätzter Mineralressourcen oder Mineralreserven, Schwankungen der Rohstoffpreise, Schwankungen der Ausbeute sowie die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Weitere Informationen zu den für GoGold geltenden Risikofaktoren finden sich in den von GoGold von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Jahresinformationsformular von GoGold. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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