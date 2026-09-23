IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold reicht Antrag auf eine Bergbau-Lizenz für Sunday Creek ein

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold reicht Antrag auf eine Bergbau-Lizenz für Sunday Creek ein

23. September 2026 / IRW-Press / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt bekannt, dass Resources Victoria (RV) den Antrag auf eine Bergbaulizenz (MIN009040 (MLA) angenommen, der von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Clonbinane Goldfield Pty Ltd, für unternehmenseigenes Grundbesitzland im Rahmen des Sunday Creek Gold-Antimon-Projekts (Sunday Creek) 60 km nördlich von Melbourne eingereicht wurde (Abbildungen 1 bis 3). Das Antragsgebiet umfasst die historischen Golden Dyke-Abbaustätten, auf die sich ein Teil der bislang detaillierteren Explorationsbohrungen des Unternehmens konzentriert hat. Die Annahme ist ein positiver erster Schritt in einem stufenweisen Genehmigungsverfahren und setzt den Ansatz des Unternehmens fort, das Risiko bei Sunday Creek Meilenstein für Meilenstein zu reduzieren.

Vier wichtige Erkenntnisse:

· Resources Victoria hat den Antrag auf eine Bergbaulizenz (MIN009040) von SXGC als vollständig anerkannt. Das 30,7 Hektar große Antragsgebiet umfasst die historischen Golden Dyke-Abbaustätten auf firmeneigenem Grundbesitz in Sunday Creek.

· Eine Bergbaulizenz ist der Ausgangspunkt im Genehmigungsverfahren, jedoch kein Recht auf den Abbau. Bevor mit dem Abbau begonnen werden kann, sind ein genehmigter Bergbauarbeitsplan und eine Planungsgenehmigung erforderlich, für die jeweils ein eigenes öffentliches Verfahren durchlaufen werden muss.

· Der Antrag folgt auf mehrere Jahre Bohrungen, technischer Bewertungen und des Dialogs mit der Aufsichtsbehörde, benachbarten Grundstückseigentümern und der örtlichen Bevölkerung.

· Der Antrag wird nun für mindestens 21 Tage öffentlich bekannt gegeben; während dieser Zeit kann jeder Stellung nehmen oder Feedback geben. Eine Entscheidung über den Antrag soll innerhalb von 120 Tagen nach Annahme getroffen werden. SXGC freut sich über Fragen und Feedback unter 1800 717 638 oder community@southerncrossgold.com.au.

Michael Hudson, Präsident & CEO/Geschäftsführer, erklärt: Die Einreichung des Antrags auf eine Bergbaulizenz ist ein wichtiger Schritt für Sunday Creek und das Ergebnis mehrjähriger Bohrarbeiten, technischer Untersuchungen und Gespräche mit unseren Nachbarn sowie den Gemeinden rund um Kilmore, Clonbinane und Sunday Creek. Die Explorationsbohrungen übertreffen weiterhin unsere Erwartungen, und Regierungen sowie Industriepartner auf der ganzen Welt suchen früher als erwartet nach neuen Antimonvorkommen. Diese Kombination hat es uns ermöglicht, mit einer detaillierteren Bewertung des Projekts zu beginnen und die nächsten Schritte im Rahmen des behördlichen Genehmigungsverfahrens in Victoria zu planen. Sunday Creek sichert bereits rund 120 Arbeitsplätze, und eine potenzielle neue Antimonquelle im Westen ist für Australien und seine Verbündeten von Bedeutung.

Eine Bergbaulizenz ist ein Ausgangspunkt, kein Recht auf den Abbau. Bevor bei Golden Dyke Bergbau betrieben werden könnte, benötigt SXGC einen genehmigten Bergbauarbeitsplan sowie eine Planungsgenehmigung, für die ein eigenes öffentliches Verfahren gilt. Wir werden weiterhin Informationen bereitstellen, sobald die einzelnen Schritte anstehen, und freuen uns über Rückmeldungen von allen, die Fragen oder Bedenken haben.

Antrag auf eine Bergbaulizenz

Der Antrag auf eine Bergbaugenehmigung (MLA) wurde am 22. September 2026 von RV von Clonbinane Goldfield Pty Ltd entgegengenommen. Clonbinane Goldfield Pty Ltd ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und Inhaberin der bestehenden Sunday-Creek-Lizenzen. Der Antrag wurde gemäß dem Mineral Resources (Sustainable Development) Act 1990 (Vic) und den Mineral Resources (Sustainable Development) (Mineral Industries) Regulations 2019 gestellt. Das Antragsgebiet umfasst die historischen Golden-Dyke-Abbaustätten mit einer Fläche von etwa 30,7 Hektar auf Grundstücken, die zu 100 % im Eigentum des Unternehmens stehen. Die bisherigen detaillierten Explorationsbohrungen konzentrierten sich auf dieses Gebiet, und das Unternehmen verfügt nun über ausreichende Informationen über die in und um die historischen Abbaustätten verbleibende Gold- und Antimonmineralisierung, um das Potenzial für einen zukünftigen Untertagebau zu bewerten, vorbehaltlich der nachstehend beschriebenen weiteren Genehmigungen.

Gesetzliches Verfahren ab diesem Zeitpunkt

Mit der Annahme beginnt die öffentliche Phase der Prüfung gemäß dem Mineral Resources (Sustainable Development) Act 1990 (Vic). Innerhalb von 14 Tagen nach der Annahme muss das Unternehmen den Antrag in der lokalen Zeitung und einer landesweiten Zeitung in Victoria veröffentlichen, und Resources Victoria wird Einzelheiten auf seiner Antragswebsite veröffentlichen. Das Unternehmen wird außerdem die Eigentümer und Nutzer angrenzender Grundstücke schriftlich benachrichtigen. Jede Person kann innerhalb von 21 Tagen nach der letzten Veröffentlichung Stellung nehmen oder Einspruch gegen den Antrag erheben. Resources Victoria prüft anschließend alle Stellungnahmen und gibt eine Empfehlung an den Minister für Ressourcen ab, dessen Entscheidung über die Erteilung oder Ablehnung der Lizenz innerhalb von 120 Tagen nach der Annahme fällig ist.

Was eine Bergbaulizenz erlaubt und was nicht

Die Erteilung einer Bergbaugenehmigung allein berechtigt noch nicht zur Aufnahme des Bergbaus. Sie legt das Genehmigungsgebiet und den Genehmigungsinhaber fest und ist die erste von mehreren erforderlichen Genehmigungen. Bevor der Bergbau in Sunday Creek aufgenommen werden könnte, müsste SXGC:

· eine Planungsgenehmigung gemäß dem Planning and Environment Act 1987 (Vic) einholen oder, falls erforderlich, eine Umweltverträglichkeitserklärung erstellen, und zwar im Rahmen eines Verfahrens, das eine formelle öffentliche Auslegung und Stellungnahmen umfasst, genau wie bei anderen Wohn-, Industrie- oder Gewerbevorhaben;

· einen Bergbauarbeitsplan erstellen und dessen Genehmigung von Resources Victoria einholen. Ein Bergbauarbeitsplan ist wesentlich detaillierter als der derzeitige Explorationsarbeitsplan des Unternehmens und kann erst genehmigt werden, wenn die Planungsgenehmigung vorliegt; und

· eine Sanierungskaution bei Resources Victoria hinterlegen, eine Haftpflichtversicherung abschließen und dem Grundstückseigentümer sowie Resources Victoria die Absicht, mit den Arbeiten zu beginnen, sieben Tage im Voraus schriftlich mitteilen.

Jeder dieser Schritte wird der Bevölkerung zeitnah mitgeteilt.

Einbindung der Öffentlichkeit

SXGC wird die Anwohner über den Antrag informieren und im Verlauf des Genehmigungsverfahrens weiterhin aktuelle Informationen bereitstellen. Das Unternehmen ermutigt Anwohner und die breitere Öffentlichkeit, Fragen zu stellen oder Feedback direkt unter der Nummer 1800 717 638, per E-Mail an community@southerncrossgold.com.au oder über www.southerncrossgoldcommunity.com.au zu übermitteln. Die öffentlichen Bekanntmachungen werden ab der Woche vom 28. September 2026 in den Zeitungen The North Central Review und The Age veröffentlicht, und Einzelheiten zur Einreichung von Stellungnahmen werden bei Resources Victoria verfügbar sein, sobald die Bekanntmachung beginnt.

Nächste Schritte

Die Explorationsbohrungen im Sunday-Creek-Projekt werden fortgesetzt. Sollten Bohrungen an anderen Prospektionszielen innerhalb des Projekts, einschließlich der historischen Minen Christina, Rising Sun und Apollo, Ergebnisse mit vergleichbarem Potenzial liefern, könnte das Unternehmen in Zukunft zusätzliche Bergbaulizenzen für diese Gebiete beantragen. Jeder weitere Antrag würde dem gleichen öffentlichen Bewertungsverfahren unterliegen.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com, oder auf www.southerncrossgoldcommunity.com.au eingesehen werden. Sie können uns auch unter 1800 717 638 odercommunity@southerncrossgold.com.au kontaktieren.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) - 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungs Tiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien belegt den siebten Platz bei der Antimonproduktion, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 15 % bis 17 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 98 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus 142,5 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine interpretierte Streichlänge von 12 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m durch Bohrungen erprobt wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon - ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen - an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 2.296 ha strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

- Ende -

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Vizepräsident für Investor Relations

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle

21. Etage, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem ISO 9001- als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, woraufhin der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen wurde. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-OES-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde auf der Grundlage der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnveredelung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um die erste Explorationsausrichtung auf eine Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek festzulegen.

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den in diesem Bericht dargestellten Explorationsergebnissen basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Darstellung der Ergebnisse der Sachverständigen gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Antragsgrenze (rot) für das Projekt (MIN009040) im Gebiet Golden Dyke mit Darstellung des Zugangs zum Explorationsstollen, historischer Abbaustätten und der Explorationszielgebiete für August 2026.

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Abbildung 2: Antragsgrenze MIN009040 (rot gestrichelt) innerhalb des SXGC-Eigengrundstücks (grün) bei Sunday Creek, mit Clonbinane Road und Hibberds Lane. Die Einblendung zeigt die regionale Lage.

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Abbildung 3: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenprobenentnahmen, strukturellem Rahmen, historischen epizonalen Goldabbaugebieten der Region und weitläufigen regionalen Gebieten. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA-Zone 55.

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Abbildung 4: Lage des Sunday-Creek-Projekts sowie des zu 100 % im Besitz befindlichen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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