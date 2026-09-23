IRW-News: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed gibt Vertriebsvereinbarung mit CenterWell Pharmacy®, der Pharmadienstleistungsmarke von Humana, bekannt

IRW-PRESS: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed gibt Vertriebsvereinbarung mit CenterWell Pharmacy®, der Pharmadienstleistungsmarke von Humana, bekannt

Toronto, ON / 23. September 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (OTCQB: TMPTF) (TempraMed oder das Unternehmen), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vertriebsvereinbarung, datiert mit 25. August 2026 (die Vertriebsvereinbarung) mit CenterWell Pharmacy, Inc. (CenterWell), der Pharmadienstleistungsmarke von Humana Inc., einem großen US-amerikanischen Gesundheitsversicherer, eingegangen ist.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio an innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. TempraMed wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu schützen, und entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsvorrichtungen, die ohne Batterien oder externe Stromversorgung im Dauerbetrieb arbeiten. Das kommerzielle Produktportfolio umfasst VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med. Mit TempraMed können Patienten und Gesundheitsdienstleister temperaturempfindliche Medikamente jederzeit und überall zuverlässig handhaben.

Anleger, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Warnhinweise

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE HAT DIESE PRESSEMITTEILUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DEREN RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT. DIES GILT EBENSO FÜR DEN REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER CSE.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie voraussehen, glauben, erwarten, beabsichtigen, könnte, planen, potenziell, sollte, Strategie, wird und ähnlichen Ausdrücken erkennen oder an Aussagen über Ereignisse oder Umstände, die in der Zukunft eintreten könnten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: des voraussichtlichen Vertriebs von VIVI Cap® und VIVI Epi® durch CenterWell Pharmacy, Inc. im Rahmen der Vertriebsvereinbarung; der erwarteten wirtschaftlichen Vorteile der Vertriebsvereinbarung für das Unternehmen; des Zeitpunkts, des Volumens und des Werts etwaiger Bestellungen, die im Rahmen der Vertriebsvereinbarung aufgegeben werden könnten, sowie der Fähigkeit des Unternehmens, diese zu erfüllen; der Akzeptanz der Produkte des Unternehmens bei Patienten und Gesundheitsdienstleistern in den Vereinigten Staaten; der Fortführung der Vertriebsvereinbarung, die von jeder Partei mit einer Frist von 60 Tagen schriftlich gekündigt werden kann; und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Marktpräsenz in den Vereinigten Staaten auszubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Erfüllung der Verpflichtungen von CenterWell Pharmacy, Inc. aus der Vertriebsvereinbarung; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte in den erforderlichen Mengen und innerhalb der erforderlichen Fristen herzustellen und zu liefern; der Fähigkeit des Unternehmens, die geltenden regulatorischen Registrierungen für seine Produkte in den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten; der anhaltenden Nachfrage nach Temperaturschutzlösungen für temperaturempfindliche Medikamente; sowie des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, regulatorischen oder marktbezogenen Rahmenbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, darunter: [Die Vertriebsvereinbarung enthält keine Mindestabnahmeverpflichtungen und] es besteht keine Gewähr dafür, dass im Rahmen der Vertriebsvereinbarung Bestellungen aufgegeben werden oder Umsätze erzielt werden; das Risiko, dass die Vertriebsvereinbarung von einer der beiden Parteien kurzfristig gekündigt werden kann; die Abhängigkeit des Unternehmens von CenterWell Pharmacy, Inc. beim Vertrieb seiner Produkte in dem in der Vertriebsvereinbarung vorgesehenen Vertriebskanal; Risiken in den Bereichen Fertigung, Lieferkette und Qualitätskontrolle; Änderungen des regulatorischen Umfelds für Medizinprodukte in den Vereinigten Staaten; Wettbewerbsentwicklungen; die Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens; allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen; geopolitische Risiken; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ verfügbar sind.

Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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