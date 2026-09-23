KI als Finanzberater? Nur, wenn du teure Fehler magst

Na klar, ich bin befangen: Wenn ein Redakteur einer Börsenplattform schreibt, KI könne nicht mit Geld umgehen, ist der Interessenkonflikt natürlich sonnenklar. Das, was ein Mensch heute noch erledigt, wird Künstliche Intelligenz (KI) wohl irgendwann übernehmen. Vor allem, wenn’s um das Sammeln und Analysieren von Informationen geht.

Zumindest noch ist aber durchaus ein bisschen Skepsis angebracht, was die Fähigkeiten von KI in Sachen Geldanlage angeht. Dabei sollte das Thema Finanzen eigentlich ein perfektes Anwendungsfeld sein. Schließlich geht es hier um Daten aller Art und feste Regeln, beispielsweise bei der Bewertung von Aktien oder der Planung der Altersvorsorge.

Eine neue Studie aus Großbritannien zeigt aber, dass die KI sich hier eklatante Fehler leistet. Im Zweifelsfall stünden diejenigen, die sich auf Modelle wie Claude, ChatGPT oder Gemini verlassen, mit happigen Rechnungen oder rechtlichem Ärger da.

Selbst die besten Modelle sind nur mäßig treffsicher

Durchgeführt hat die Studie die Firma Saturn, die Vermögensverwalter berät und dabei selbst KI-Werkzeuge nutzt. Motivation der Untersuchung: Weniger als einer von zehn erwachsenen Briten hat einen Finanzberater, weshalb KI mehr und mehr zum Ansprechpartner werden könnte.

Doch dummerweise machen die Modelle über alle Fragen hinweg in 57 Prozent der Fälle Fehler und liegen somit nur zu 43 Prozent der Zeit richtig. Geht’s um die wirklich harten Fragen, rutscht die Genauigkeit der Antworten auf nur noch zwölf Prozent ab.

Wenig überraschend schlugen sich die kostenpflichtigen Modelle im Schnitt besser als ihre Gratis-Pendants, wie folgende Tabelle zeigt. Die Zahlen beziehen sich auf den Anteil korrekter Antworten auf insgesamt 121 Fragen, die jedem Modell jeweils fünfmal vorgelegt wurden.

Anthropics Claude Opus 5 Reasoning kommt dabei immerhin auf 61 Prozent korrekte Antworten. Der Knackpunkt ist der Kontext. 61 Prozent richtig bei der Mathe-Klausur in der achten Klasse? Ganz passabel. Aber zu einem Chirurgen gehen, dem nur 61 Prozent der Eingriffe gelingen? Eher nicht.

Sicher, beim Thema Finanzen geht’s nicht um den eigenen Körper. Doch je nach Frage können solche Fehler gravierende Folgen haben.

Fehlende Warnungen, falsche Zahlen

„Die KI-Modelle machten eine weite Bandbreite an Fehlern. Am öftesten ließ die KI dabei essentielle Informationen weg, wie beispielsweise eine Zahl, eine Frist oder ein Limit, wodurch die Antwort irreführend ausfiel“, schreiben die Autoren der Studie.

Darüber hinaus vergaßen die Modelle Risikowarnungen vor möglichen Negativfolgen einer Entscheidung. Oder gaben ganz simpel falsche Zahlen heraus.

Dabei ging es beispielsweise darum, welche Schulden eine Person vorrangig abzahlen sollte. Die KI erklärte, die Verbindlichkeiten mit den höchsten Zinsen sollten schnellstmöglich abgelöst werden.

Dabei missachtete die KI, dass manche Schulden wie beispielsweise Hypotheken in jedem Falle immer bedient werden sollten, da sonst ein Rauswurf oder eine Pfändung drohe. Bei Studienkrediten erklärte die KI gar, dass diese gar nicht mehr abgezahlt werden müssten, sobald der Kreditnehmer aus Goßbritannien wegziehe.

Die KI klingt kompetent, auch wenn sie es nicht ist

In einer anderen Frage ging es darum, ob jemand 25.000 Pfund aus seiner Pension steuerfrei auslösen könnte und denselben Betrag wieder einzahlen könne. Der KI zufolge sei das kein Problem, wenngleich es Grenzen zu beachten gebe.

Tatsächlich könnte die erneute Einzahlung dem Pensionär eine Steuerrechnung von bis zu 17.500 Pfund einbrocken. Genau für diesen Fall gibt es Vorgaben von den britischen Steuerbehörden, damit ein Pensionär gewisse Steuervorteile nicht wiederholt nutzen kann.

Plus Teures Öl und steigende Zinsen Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depot 16.09.2026 · 12:02 Uhr · onvista

Die gröbsten Fehler leisteten sich die Modelle in genau solchen Situationen. Der Fragesteller bekommt eine Antwort, die aber in irgendeiner Form unvollständig ist. Immerhin relativ selten verkorkst die KI eine Antwort, weil sie veraltete oder sogar erfundene Regeln nutzt. Aber ausgeschlossen sind diese „Halluzinationen“ eben auch nicht.

Ein weiteres Problem: Die KI bleibt in ihrem gewohnten Stil. Heißt: Auch falsche oder fehlerhafte Antworten verkauft die KI mit einem kompetenten Tonfall, „was es für Verbraucher schwierig macht, die Genauigkeit von Antworten zu bestimmen“, so die Studienautoren. Zuletzt gab die KI auch nicht zu, wenn die Fragen ihre Kapazität überstiegen.

Was der KI noch fehlt

Sicherlich lässt sich diese Studie bemängeln. Würde jemand, der die KI mit einer Aufgabe hinsichtlich seines Vermögens betreut, wirklich nur eine Frage dazu stellen? Oder eher nach mehr Details bohren, beispielsweise, wenn es um Steuern geht? Vermutlich schon. Hoffe ich zumindest.

Der Schwerpunkt der Studie lag zudem nicht auf den Themen, die hier bei onvista im Mittelpunkt stehen: Aktien, Kurse, Potenziale, Bewertungen. Hier kann die KI als clevere Suchmaschine durchaus ein nützlicher Helfer sein, den wir natürlich auch selbst nutzen.

Der KI fehlt Intuition

Dennoch bleibt eine Eigenschaft wichtig, die den Maschinen fehlt: Intuition. Das mag seltsam klingen, sollen Anleger doch Gefühle möglichst außen vorlassen. Doch die Märkte funktionieren oft genug mit „Vibes“ anstatt mit harten Fakten.

Das Bauchgefühl kann auch vor Fehlern schützen. Wenn ein Investment in irgendeiner Form zu gut aussieht, um wahr zu sein, dann ist es das meist auch. Anders als die KI scheuen wir dabei vor unangenehmen Antworten nicht zurück. Wenn wir Zweifel an einem Geschäftsmodell haben, sagen wir das so, ebenso, wenn uns eine Aktie zu riskant vorkommt, auch wenn der Kurs traumhaft aussieht.

Irgendwann wird die KI noch viel mehr können, und womöglich wirklich der fähigste Anlage-, Steuer- und Vorsorgeberater sein. Vermutlich redet zu diesem Zeitpunkt aber eh nur noch die Banken-KI mit der Broker-KI und mit der Rentenkassen-KI. Wer weiß, wo sich Menschen dann noch über Aktien unterhalten müssen oder können. Vielleicht an der Supermarkt-Kasse oder beim Friseur.