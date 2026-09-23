Merholz wird Vize-Chefredakteurin bei Funke

BERLIN (dpa-AFX) - Die Journalistin Anne-Christine Merholz wechselt zur Funke Mediengruppe und wird stellvertretende Chefredakteurin der Berliner Zentralredaktion. Die bisherige Ippen-Journalistin tritt ihren neuen Posten zum 1. November an, wie Funke mitteilte. Sie verstärkt damit das Leitungsteam um Chefredakteur Jörg Quoos und Digitalchefredakteurin Melanie Amann.

Merholz war zuletzt Mitglied der Chefredaktion und Leiterin des Parlamentsbüros von Ippen.Media. Bei Funke soll sie unter anderem die digitale Weiterentwicklung der Redaktion vorantreiben. "Mit ihrer enormen Erfahrung und ihrer herzlichen, zupackenden Art wird Anne die Umsetzung unserer neuen Digitalstrategie für Funke beflügeln", sagte Amann.

Merholz begann ihre journalistische Laufbahn den Angaben zufolge 2008 als Volontärin an der Axel Springer Akademie. Ab 2010 arbeitete sie für die "Bild", unter anderem als Parlaments- und Bundespräsidentenkorrespondentin sowie später als verantwortliche Redakteurin für Politik und Wirtschaft. 2020 wechselte sie in die politische Kommunikation und arbeitete für die CSU im Bundestag./svv/DP/zb