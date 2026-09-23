Meta Platforms - Doppelter Ausbruch

Doppelter Ausbruch
Unser Lieblingssetup (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 18. und 14. September) scheint seine Wirkung auf die Meta-Aktie nicht zu verfehlen. Dieses verbindet ein hohes Momentum mit dem Abschluss von charttechnischen Konsolidierungsmustern. Im konkreten Fall gelang dem US-Technologietitel mit einer hohen Relativen Stärke (1,21) der Bruch des Abwärtstrends seit September 2025 (akt. bei 663,79 USD) sowie die Auflösung der Schiebezone der letzten Monate (siehe Chart). Per Saldo liegt damit eine doppelte Steilvorlage vor. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 170 USD, woraus sich ein Kursziel von rund 860 USD ergibt. Langfristig lässt dieses Setup also sogar auf einen Vorstoß in „uncharted territory“ sowie auf neue Allzeithochs jenseits der Marke von 796,25 USD schließen, zumal der trendfolgende MACD für zusätzlichen Rückenwind sorgt. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Die o. g. ehemalige Abwärtstrendlinie und die 90-Wochen-Linie (akt. bei 648,07 USD) bilden in Zukunft massive Unterstützungen.
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Unser Lieblingssetup (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 18. und 14. September) scheint seine Wirkung auf die Meta-Aktie nicht zu verfehlen. Dieses verbindet ein hohes Momentum mit dem Abschluss von charttechnischen Konsolidierungsmustern. Im konkreten Fall gelang dem US-Technologietitel mit einer hohen Relativen Stärke (1,21) der Bruch des Abwärtstrends seit September 2025 (akt. bei 663,79 USD) sowie die Auflösung der Schiebezone der letzten Monate (siehe Chart). Per Saldo liegt damit eine doppelte Steilvorlage vor. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 170 USD, woraus sich ein Kursziel von rund 860 USD ergibt. Langfristig lässt dieses Setup also sogar auf einen Vorstoß in „uncharted territory“ sowie auf neue Allzeithochs jenseits der Marke von 796,25 USD schließen, zumal der trendfolgende MACD für zusätzlichen Rückenwind sorgt. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Die o. g. ehemalige Abwärtstrendlinie und die 90-Wochen-Linie (akt. bei 648,07 USD) bilden in Zukunft massive Unterstützungen.
Meta Platforms (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Meta Platforms
Quelle: LSEG, tradesignal²
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