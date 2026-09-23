Plus Präsident der Bundesbank

Nagel: EZB-Leitzinsniveau könnte Wirtschaft leicht bremsen

Reuters · 23.09.2026, 07:16 Uhr (aktualisiert: 23.09.2026, 07:35 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr)

Der Bundesbankchef hält es nicht für ausgeschlossen, dass die EZB bei weiter hohen Ölpreisen die Konjunktur bremsen müsse, um die Inflation einzudämmen. An den Märkten wird für 2026 eine dritte Zinsanhebung erwartet.