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Präsident der Bundesbank

Nagel: EZB-Leitzinsniveau könnte Wirtschaft leicht bremsen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der Bundesbankchef hält es nicht für ausgeschlossen, dass die EZB bei weiter hohen Ölpreisen die Konjunktur bremsen müsse, um die Inflation einzudämmen. An den Märkten wird für 2026 eine dritte Zinsanhebung erwartet.

Quelle: rarrarorro/Shutterstock.com
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(Reuters) - Bei anhaltend hohen Energiepreisen ist laut Bundesbankchef Joachim Nagel ein konjunkturdämpfender Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht auszuschließen. Er erklärte, das Zinsniveau von derzeit 2,5 Prozent bewege sich ‌in einem Bereich, der die Konjunktur weder dämpfe noch anschiebe.

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