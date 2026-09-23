Nasdaq explodiert ohne Rücksetzer – DAS steckt hinter der Rally!

Was steckt hinter einer Nasdaq-Rally, die scheinbar keine Rücksetzer kennt? Im aktuellen Livetrading werfen wir einen genaueren Blick auf einen außergewöhnlich starken Handelstag und zeigen, warum große Optionspositionen und das Hedging der Market Maker solche Bewegungen zusätzlich beschleunigen können. Besonders spannend: Eine große Call-Position im S&P sorgte dafür, dass immer mehr Futures zur Absicherung gekauft werden mussten.

Genau hier entsteht ein Effekt, den viele Trader unterschätzen: Steigt der Markt weiter, steigt auch das Delta der Optionen – und damit kann der Absicherungsbedarf der Dealer weiter zunehmen. Gleichzeitig geraten Trader unter Druck, die gegen den Trend auf fallende Kurse setzen. Im Video wird gezeigt, wie solche Short-Positionen absorbiert werden und deren Stops die Aufwärtsbewegung zusätzlich verstärken können.

Doch wie erkennt man einen solchen Tag rechtzeitig? Wir schauen uns die Struktur der 5-Minuten-Kerzen an, analysieren fehlenden Verkaufsdruck und sprechen darüber, warum es gerade nach starken Bewegungen gefährlich sein kann, allein wegen eines vermeintlich „zu hohen“ Marktes auf die Short-Seite zu wechseln. Der Nasdaq kommt dabei nach mehreren starken Handelstagen sogar wieder in die Nähe seines Allzeithochs.

Außerdem gibt es wieder echtes Livetrading: Einstiege, Stops, Positionsaufbau und die Überlegungen hinter den Trades werden direkt am Chart erklärt. Ein Video für alle, die besser verstehen wollen, wie Optionsmarkt, Dealer-Hedging, Short-Squeezes und klassische Chartstruktur zusammenspielen – und warum der Markt manchmal einfach weiterläuft, obwohl jeder auf den nächsten Rücksetzer wartet.

Nächter Trader´s Circle dann am Donnerstag. Melde Dich gern hierzu an:

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