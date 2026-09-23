Dax Vorbörse 23.09.2026

Nasdaq mit Rekord – Dax vorbörslich leicht im Plus

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
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Bei fallenden Ölpreisen steuert der Dax am Mittwoch nochmals sein Vortages-Hoch bei 25.783 Punkten an. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der XDax eine Eröffnung bei 25.694 Punkten und damit 0,4 Prozent höher als der Schlusskurs vom Dienstag.

Tags zuvor hatte sich die Dax-Erholung exakt an seiner 50-Tage-Linie festgelaufen, und letztlich hatte er kaum verändert geschlossen. Für Schwung sorgt, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind.

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Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt18.09.2026 · 12:14 Uhr · onvista
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Anleger hoffen vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Für gute Laune sorgt auch der Blick auf den Nasdaq 100. Dieser kletterte erstmals seit Juni wieder auf ein Rekordhoch.

USA: Dow schwächelt 

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag trotz verhalten positiver Meldungen zum Nahostkonflikt keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq weiter nach oben. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,4 Prozent.

Unterdessen kommt Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Irankriegs. Vertreter der USA und des Irans haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte getroffen.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.864-0,36 Prozent
S&P 5007.765+0,00 Prozent
Nasdaq 10030.732+0,82 Prozent

Asiatische Börsen verzeichnen vor Trump-Xi-Treffen Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Die freundliche Verfassung der US-Technologiewerte stützte die Märkte etwas. Zurückhaltung prägte aber das Geschehen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft an diesem Mittwoch auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington ein.

Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, außerdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Irankrieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22565.019 (Kurs vom Freitag)+1,38 Prozent (Freitag)
Hang Seng24.858-0,92 Prozent
CSI 3004.519-0,54 Prozent
Kospi7.046+0,39 Prozent

Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,5 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,8 Prozent ein. An der japanischen Börse ruhte der Handel erneut feiertagsbedingt.

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,27+0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,45-0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,97+0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1427-0,20 Prozent
Dollar in Yen157,60+0,14 Prozent
Euro in Yen180,09-0,07 Prozent

Ölmärkte gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent98,16 Dollar-1,09 Dollar
WTI88,90 Dollar-1,62 Dollar

Umstufungen von Aktien

WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 220 (210) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VERTEX AUF 640 (633) USD - 'BUY'

JP MORGAN HEBT GRAPHIC PACKAGING AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 11,50 (12,50) USD

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Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.09.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Dividendenkalender heute, 23.09.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

JEFFERIES SENKT DAUCH AUF 'HOLD' - ZIEL 7,10 USD

STIFEL HEBT MICROSOFT AUF 'BUY'

JPMORGAN SENKT TOTALENERGIES AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 83 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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