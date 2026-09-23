Bei fallenden Ölpreisen steuert der Dax am Mittwoch nochmals sein Vortages-Hoch bei 25.783 Punkten an. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der XDax eine Eröffnung bei 25.694 Punkten und damit 0,4 Prozent höher als der Schlusskurs vom Dienstag.

Tags zuvor hatte sich die Dax-Erholung exakt an seiner 50-Tage-Linie festgelaufen, und letztlich hatte er kaum verändert geschlossen. Für Schwung sorgt, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind.

Anleger hoffen vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Für gute Laune sorgt auch der Blick auf den Nasdaq 100. Dieser kletterte erstmals seit Juni wieder auf ein Rekordhoch.

USA: Dow schwächelt

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag trotz verhalten positiver Meldungen zum Nahostkonflikt keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq weiter nach oben. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,4 Prozent.

Unterdessen kommt Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Irankriegs. Vertreter der USA und des Irans haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte getroffen.

Asiatische Börsen verzeichnen vor Trump-Xi-Treffen Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Die freundliche Verfassung der US-Technologiewerte stützte die Märkte etwas. Zurückhaltung prägte aber das Geschehen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft an diesem Mittwoch auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington ein.

Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, außerdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Irankrieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.019 (Kurs vom Freitag) +1,38 Prozent (Freitag) Hang Seng 24.858 -0,92 Prozent CSI 300 4.519 -0,54 Prozent Kospi 7.046 +0,39 Prozent

Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,5 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,8 Prozent ein. An der japanischen Börse ruhte der Handel erneut feiertagsbedingt.

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 121,27 +0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,45 -0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,97 +0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Ölmärkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 98,16 Dollar -1,09 Dollar WTI 88,90 Dollar -1,62 Dollar

Umstufungen von Aktien

WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 220 (210) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VERTEX AUF 640 (633) USD - 'BUY'

JP MORGAN HEBT GRAPHIC PACKAGING AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 11,50 (12,50) USD

JEFFERIES SENKT DAUCH AUF 'HOLD' - ZIEL 7,10 USD

STIFEL HEBT MICROSOFT AUF 'BUY'

JPMORGAN SENKT TOTALENERGIES AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 83 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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