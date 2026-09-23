Nach mehreren Tagen des Rückgangs haben die wieder anziehenden Ölpreise am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt die Stimmung getrübt. Mit seinem Schlussstand von 25.411 Punkten verlor der Leitindex Dax 0,66 Prozent an Wert. Tags zuvor hatte sich die 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend beschreibt, als zu hohe Hürde erwiesen. Der MDax gab zur Wochenmitte um ein Prozent auf 31.216 Zähler nach.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten ist weiterhin ein bestimmender Unsicherheitsfaktor, weshalb die Lage auf dem Rohölmarkt angespannt bleibt. In der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus, die vom Iran im Konflikt mit den USA blockiert wird, ist offenbar erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten.

Anleger hoffen weiterhin, dass sich die USA und der Iran am Rande der UN-Generalversammlung in New York einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich. In Handels- und Wirtschaftsfragen werden die Blicke außerdem auf das Gipfeltreffen von Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping gerichtet.

Secunet profitiert von Bundeswehr-Plänen

Die Anteilsscheine des IT-Sicherheitsunternehmens Secunet sprangen um etwa 15,6 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren will.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages dürfte grünes Licht für einen Rahmenvertrag mit Secunet geben. Laut dem Börsianer würde dies mehr Transparenz in das Geschäft mit dem Bund bringen. Es zeichne sich eine umfangreiche, mehrjährige Auftragspipeline ab.

Großauftrag treibt LPKF an

Unter den Einzelwerten hierzulande standen vor allem die Titel im Nebenwerte-Index SDax im Fokus. So trieb ein anstehender Großauftrag die Aktien des Laserspezialisten LPKF um rund 11,2 Prozent in die Höhe.

Für LPKF ist die LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) der große Hoffnungsträger. Anleger warten seit längerem auf größere Serienaufträge aus der Halbleiterindustrie. "Wir gehen davon aus, dass diesem Projekt weitere Aufträge folgen werden und LPKF sich damit fest in der globalen Lieferkette für glasbasiertes Advanced Packaging etablieren wird", sagte Unternehmenschef Klaus Fiedler laut Mitteilung.

Silber mit deutlichem Verlust

Das Edelmetall Silber ist am Mittwoch spürbar eingebrochen. Zuletzt kostete Silber 64,52 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), der Preis fiel damit um 4,2 Prozent. Auch der Goldpreis sackte zur Wochenmitte ab und notierte 1,7 Prozent tiefer bei 4.283 Dollar.

Beide Edelmetalle hatten Anfang August einen mehrwöchigen Erholungstrend eingeschlagen, der zuletzt aber ins Stocken geriet.

Belastet wurde der Silberpreis von einem festeren US-Dollar, höheren Anleiherenditen sowie der Aussicht auf eine weiterhin straffe US-Geldpolitik. Gold und Silber werfen keine laufenden Erträge ab, weshalb steigende Zinsen ein genereller Belastungsfaktor für die Edelmetalle sind.

Zusätzlichen Druck brachte am Mittwoch eine gesenkte Silberpreis-Prognose der UBS, die auf eine nachlassende Nachfrage aus der Solarindustrie verweist.

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(mit Material von dpa-AFX)