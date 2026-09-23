Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

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Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research
GmbH

23.09.2026 / 10:57 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV

     Company Name:                Pharming Group NV
     ISIN:                        NL0010391025

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        23.09.2026
     Target price:                EUR2.20
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming
Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 2.20 price target.

Abstract:
Yesterday Pharming announced that an abstract highlighting positive topline
data from its phase 2 trial with leniolisib in genetically identifiable
primary immunodeficiencies (PIDs) with immune dysregulation linked to PI3KD
signalling (n=13) has been accepted at the 22nd Biennial Meeting of the
European Society for Immunodeficiencies (ESID). ESID will take place during
October 14-17 in the Netherlands. Patients suffering from genetically
identifiable PIDs with immune dysregulation linked to PI3KD signalling
typically experience lymphoproliferation (overproduction of lymphocytes such
as T cells and B cells). Many sufferers also develop lymphoma (a type of
blood cancer). Lymphoproliferation causes the physical enlargement of both
lymph nodes (lymphadenopathy) and the spleen (splenomegaly) because these
organs are the primary sites where lymphocytes multiply. Against this
background, it is encouraging that clinical results of the phase 2 trial
showed improvements in lymphoproliferative disease, with a mean 26.4% spleen
volume reduction and reductions in the size of index lesions (cancer
tumours). Safety observations were consistent with the known safety profile
of leniolisib, with infections as the most common events observed. No new
safety signals were identified. Additional data will be presented next month
at ESID. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR2.20
(upside:128%).


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV
(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,20.

Zusammenfassung:
Gestern gab Pharming bekannt, dass ein Abstract mit positiven Topline-Daten
aus der Phase-2-Studie mit Leniolisib bei genetisch identifizierbaren
primären Immundefekten (PIDs) mit einer mit der PI3KD-Signalübertragung
verbundenen Immundysregulation (n=13) für die 22. zweijährliche Tagung der
European Society for Immunodeficiencies (ESID) angenommen wurde. Die ESID
findet vom 14.-17. Oktober in den Niederlanden statt. Patienten mit
genetisch identifizierbaren PIDs mit einer mit der PI3KD-Signalübertragung
verbundenen Immundysregulation leiden typischerweise unter einer
Lymphoproliferation (Überproduktion von Lymphozyten wie T-Zellen und
B-Zellen). Viele Betroffene entwickeln auch ein Lymphom (eine Form von
Blutkrebs). Die Lymphoproliferation verursacht eine physische Vergrößerung
sowohl der Lymphknoten (Lymphadenopathie) als auch der Milz (Splenomegalie),
da diese Organe die primären Orte sind, an denen sich Lymphozyten vermehren.
Vor diesem Hintergrund ist es ermutigend, dass die klinischen Ergebnisse der
Phase-2-Studie Verbesserungen der lymphoproliferativen Erkrankung zeigten,
mit einer durchschnittlichen Verringerung des Milzvolumens um 26,4% und
einer Verringerung der Größe der Indexläsionen (Krebstumoren). Die
Sicherheitsbeobachtungen stimmten mit dem bekannten Sicherheitsprofil von
Leniolisib überein, wobei Infektionen die am häufigsten beobachteten
Ereignisse waren. Es wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt.
Weitere Daten werden nächsten Monat auf der ESID vorgestellt. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR2.20 bei (Kurspotenzial:
128%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4273bb71ebbd5d6f36452aac4aea15fd

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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