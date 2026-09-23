Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

^ Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research GmbH 23.09.2026 / 10:57 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV Company Name: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 23.09.2026 Target price: EUR2.20 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.20 price target. Abstract: Yesterday Pharming announced that an abstract highlighting positive topline data from its phase 2 trial with leniolisib in genetically identifiable primary immunodeficiencies (PIDs) with immune dysregulation linked to PI3KD signalling (n=13) has been accepted at the 22nd Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID). ESID will take place during October 14-17 in the Netherlands. Patients suffering from genetically identifiable PIDs with immune dysregulation linked to PI3KD signalling typically experience lymphoproliferation (overproduction of lymphocytes such as T cells and B cells). Many sufferers also develop lymphoma (a type of blood cancer). Lymphoproliferation causes the physical enlargement of both lymph nodes (lymphadenopathy) and the spleen (splenomegaly) because these organs are the primary sites where lymphocytes multiply. Against this background, it is encouraging that clinical results of the phase 2 trial showed improvements in lymphoproliferative disease, with a mean 26.4% spleen volume reduction and reductions in the size of index lesions (cancer tumours). Safety observations were consistent with the known safety profile of leniolisib, with infections as the most common events observed. No new safety signals were identified. Additional data will be presented next month at ESID. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR2.20 (upside:128%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,20. Zusammenfassung: Gestern gab Pharming bekannt, dass ein Abstract mit positiven Topline-Daten aus der Phase-2-Studie mit Leniolisib bei genetisch identifizierbaren primären Immundefekten (PIDs) mit einer mit der PI3KD-Signalübertragung verbundenen Immundysregulation (n=13) für die 22. zweijährliche Tagung der European Society for Immunodeficiencies (ESID) angenommen wurde. Die ESID findet vom 14.-17. Oktober in den Niederlanden statt. Patienten mit genetisch identifizierbaren PIDs mit einer mit der PI3KD-Signalübertragung verbundenen Immundysregulation leiden typischerweise unter einer Lymphoproliferation (Überproduktion von Lymphozyten wie T-Zellen und B-Zellen). Viele Betroffene entwickeln auch ein Lymphom (eine Form von Blutkrebs). Die Lymphoproliferation verursacht eine physische Vergrößerung sowohl der Lymphknoten (Lymphadenopathie) als auch der Milz (Splenomegalie), da diese Organe die primären Orte sind, an denen sich Lymphozyten vermehren. Vor diesem Hintergrund ist es ermutigend, dass die klinischen Ergebnisse der Phase-2-Studie Verbesserungen der lymphoproliferativen Erkrankung zeigten, mit einer durchschnittlichen Verringerung des Milzvolumens um 26,4% und einer Verringerung der Größe der Indexläsionen (Krebstumoren). Die Sicherheitsbeobachtungen stimmten mit dem bekannten Sicherheitsprofil von Leniolisib überein, wobei Infektionen die am häufigsten beobachteten Ereignisse waren. Es wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt. Weitere Daten werden nächsten Monat auf der ESID vorgestellt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR2.20 bei (Kurspotenzial: 128%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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