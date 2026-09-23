Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu UN-Generaldebatte ohne Merz

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu UN-Generaldebatte ohne Merz:

"Wie schlimm ist es, dass der Kanzler sich erneut nicht in das Who is who der Staatenlenker einreiht? Fakt ist: Das New Yorker Schaulaufen ist auch ein Rennen um Wahrnehmung. Je hochrangiger der jeweilige Gast, desto früher darf er sprechen. Merz' Ersatzmann, Außenminister Johann Wadephul, ist am Samstag dran. Da sind die Großen und Mächtigen schon wieder abgereist. Man kann den Redeplatz als Sinnbild für die Frage deuten, wie weit hinten die Interessen des wirtschaftlich und politisch gebeutelten Deutschlands in der Welt gerade rangieren; Merz verpasst durch seine Absage auch wichtige Vier-Augen-Gespräche. Ein Kanzler, der erklärtermaßen Innen- und Außenpolitik gern gemeinsam denkt, kann das aber durchaus zu etwas Gutem wenden. Denn auch der Welt ist am meisten gedient, wenn Merz seinen Laden zu Hause wieder in den Griff bekommt und beweist, dass Deutschland reformfähig ist."/yyzz/DP/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Brent über 100 Dollar
Ölpreise legen nach viertägiger Verlustserie wieder zugestern, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Ein Mann inspiziert Ölleitungen
Wahl zum Abgeordneten-Haus am Sonntag
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein19. Sept. · dpa-AFX
Berliner Wohnungskrise: Vonovia will 'Teil der Lösung' sein
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkaufgestern, 12:56 Uhr · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 20.09.2026
S&P 500 trotzt Zinsen und Ölpreis – ein gutes Zeichen20. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen